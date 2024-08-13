Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
500W 5.1 Ev Sinema Sistemi

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

500W 5.1 Ev Sinema Sistemi

HT503TH

500W 5.1 Ev Sinema Sistemi

Yazdır

Tüm Özellikler

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    5.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    500

  • Güç Çıkışı - Ön

    70x2

  • Güç Çıkışı - Orta

    70

  • Güç Çıkışı - Surround arka

    70x2

  • Güç Çıkışı - Sub-Woofer

    150

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • USB 2,0

    Var

  • Ses Girişi - Portatif Giriş

    Var

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Var

  • Video Çıkışı

    Composite, Component

  • Video Girişi - Kompozit

    Var

  • Ses Çıkışı - Audio L/R

    Var

  • Ses Girişi

    Var

  • HDMI - Çıkış

    Var

  • HDMI

    Var

  • Radyo Anteni - AM

    Var

UYGUNLUK

  • Simplink

    Var

  • CIFS

    Var

  • Kablosuz LAN - Ankastre Tipi

    Yok

  • USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)

    Var

ÇALINABILIR DISK TIPI

  • BD-ROM

    Var

  • BD-R

    Var

  • BD-RE

    Var

  • Melez disk (BD+DVD)

    Var

  • DVD(NTSC)

    Var

  • DVD(PAL)

    Var

  • DVD-R

    Var

  • DVD-RW(Video/VR Modeli)

    Var

  • DVD+R

    Var

  • DVD+RW(Video modu)

    Var

  • Video CD/Super VCD

    Var

  • Audio CD

    Var

  • Audio CD-R/CD-RW

    Var

  • Blu-ray Disk Playback_Facet

    Yok

AV BIÇIMI

  • Video - MPEG4 AVC(H.264)

    Var

  • Video Biçimi

    Var

  • Video - MPEG2

    Var

  • Video - MPEG4

    Var

  • Video - MPEG5

    Var

  • Video - MPEG7

    Var

  • Ses Biçimi

    Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

  • Video Özellikleri - Video DAC

    AM/FM

  • 1080p Kaliteleştirme

    Var

RADYO

  • Bant

    FM/RDS

  • AM/FM Tuner_Facet

    Yok

  • RDS (PS, PTY, CT, RT)

    Var

  • DAB

    Var

AKSESUAR

  • Talimat Kitapçığı

    Var

  • Talimat Kitapçığı - Hızlı Kurulum Kılavuzu

    Var

  • Uzaktan Kumanda Birimi - Tip

    Var

  • Uzaktan Kumanda Birimi - MBR

    Var

  • AM Döngü Anten

    Var

  • FM Anteni

    Var

  • DAB Anteni

    Var

  • Piller

    Var

  • Hoparlör Kablosu

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • RCA Kodu(Video), Sarı, 1P

    Var

FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM

  • Ana

    430x70x310

  • Ön Hoparlör

    270x1110x270

  • Orta Hoparlör

    330x111x94

  • Arka Hoparlör

    270x1110x270

  • Subwoofer

    161x400x382

Müşteri Yorumları