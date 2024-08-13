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500W 5.1 Ev Sinema Sistemi
Tüm Özellikler
SES PERFORMANSI
-
Kanal
5.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
500
-
Güç Çıkışı - Ön
70x2
-
Güç Çıkışı - Orta
70
-
Güç Çıkışı - Surround arka
70x2
-
Güç Çıkışı - Sub-Woofer
150
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
USB 2,0
Var
-
Ses Girişi - Portatif Giriş
Var
-
Video Çıkışı - Kompozit
Var
-
Video Çıkışı
Composite, Component
-
Video Girişi - Kompozit
Var
-
Ses Çıkışı - Audio L/R
Var
-
Ses Girişi
Var
-
HDMI - Çıkış
Var
-
HDMI
Var
-
Radyo Anteni - AM
Var
UYGUNLUK
-
Simplink
Var
-
CIFS
Var
-
Kablosuz LAN - Ankastre Tipi
Yok
-
USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)
Var
ÇALINABILIR DISK TIPI
-
BD-ROM
Var
-
BD-R
Var
-
BD-RE
Var
-
Melez disk (BD+DVD)
Var
-
DVD(NTSC)
Var
-
DVD(PAL)
Var
-
DVD-R
Var
-
DVD-RW(Video/VR Modeli)
Var
-
DVD+R
Var
-
DVD+RW(Video modu)
Var
-
Video CD/Super VCD
Var
-
Audio CD
Var
-
Audio CD-R/CD-RW
Var
-
Blu-ray Disk Playback_Facet
Yok
AV BIÇIMI
-
Video - MPEG4 AVC(H.264)
Var
-
Video Biçimi
Var
-
Video - MPEG2
Var
-
Video - MPEG4
Var
-
Video - MPEG5
Var
-
Video - MPEG7
Var
-
Ses Biçimi
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
-
Video Özellikleri - Video DAC
AM/FM
-
1080p Kaliteleştirme
Var
RADYO
-
Bant
FM/RDS
-
AM/FM Tuner_Facet
Yok
-
RDS (PS, PTY, CT, RT)
Var
-
DAB
Var
AKSESUAR
-
Talimat Kitapçığı
Var
-
Talimat Kitapçığı - Hızlı Kurulum Kılavuzu
Var
-
Uzaktan Kumanda Birimi - Tip
Var
-
Uzaktan Kumanda Birimi - MBR
Var
-
AM Döngü Anten
Var
-
FM Anteni
Var
-
DAB Anteni
Var
-
Piller
Var
-
Hoparlör Kablosu
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
RCA Kodu(Video), Sarı, 1P
Var
FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM
-
Ana
430x70x310
-
Ön Hoparlör
270x1110x270
-
Orta Hoparlör
330x111x94
-
Arka Hoparlör
270x1110x270
-
Subwoofer
161x400x382
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