Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

HT762TZ

Yazdır

Tüm Özellikler

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    5.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    700

  • Güç Çıkışı - Ön

    100x2

  • Güç Çıkışı - Orta

    100

  • Güç Çıkışı - Surround arka

    100x2

  • Güç Çıkışı - Sub-Woofer

    200

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • USB 2,0

    Var

  • iPod direct dock

    Yok

  • Ses Girişi - Portatif Giriş

    Var

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Var

  • Video Çıkışı

    Composite, Component

  • Video Girişi - Kompozit

    Yok

  • HDMI - Çıkış

    Var

  • HDMI

    Var

  • Radyo Anteni - FM

    Var

  • Radyo Anteni - AM

    Var

  • Radyo Anteni

    Var

UYGUNLUK

  • Simplink

    Var

  • Kablosuz LAN - Ankastre Tipi

    Yok

  • USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)

    Var

  • Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType) - 1:2 Ankastre Tipi Hoparlör

    Yok

  • Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType) - 1:1 Rx modül Tipi

    Yok

  • Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType) - 1:1 Rx + Kablosuz Sub-woofer(3ch kablosuz

    Yok

  • Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType)

    Yok

  • iPod dock - Tipi

    Yok

  • iPod dock - iPod'lara yönelik olarak üretilmiştir

    Yok

  • iPod dock - iPhone'larla çalışır

    Yok

  • iPod dock - iPod Video Desteği

    Yok

  • iPod dock

    Yok

  • Mic - Jack Tipi

    Var

  • Mic - Mic Seviyesi

    Var

  • Mic - Eko Seviyesi

    Var

  • MIC

    Jack Type, Mic Volume, Echo Volume

SES MODU

  • VSM Plus

    Var

ÇALINABILIR DISK TIPI

  • DVD(NTSC)

    Var

  • DVD(PAL)

    Var

  • DVD-R

    Var

  • DVD-RW(Video/VR Modeli)

    Var

  • DVD+R

    Var

  • DVD+RW(Video modu)

    Var

  • DVD-RAM

    Var

  • DVD-Audio

    Var

  • Video CD/Super VCD

    Var

  • Audio CD

    Var

  • SACD

    Var

  • Audio CD-R/CD-RW

    Var

  • Blu-ray Disk Playback_Facet

    Yok

AV BIÇIMI

  • Video - DivX

    Var

  • Video - MPEG3

    Var

  • Video - MPEG4

    Var

  • Video - MPEG5

    Var

  • Video - MPEG7

    Var

  • Ses Biçimi

    Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

  • 1080p Kaliteleştirme

    Var

RADYO

  • Bant

    FM

  • AM/FM Tuner_Facet

    Var

  • RDS (PS, PTY, CT, RT)

    Var

AKSESUAR

  • Talimat Kitapçığı

    Var

  • Talimat Kitapçığı - Hızlı Kurulum Kılavuzu

    Var

  • Uzaktan Kumanda Birimi - Tip

    Var

  • Uzaktan Kumanda Birimi - MBR

    Var

  • AM Döngü Anten

    Var

  • FM Anteni

    Var

  • Hoparlör Kablosu

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • RCA Kodu(Video), Sarı, 1P

    Var

  • Kompozit Video Kablosu

    Yok

  • Portatif Giriş Kablosu

    Var

  • HDMI Kablosu

    Var

  • Paket Disk

    Yok

  • Kablosuz Rx Kiti

    Yok

  • Mikrofon

    Yok

  • Şarkı Kitabı

    Yok

  • Şarkı Diski

    Yok

  • DLNA Kurulum Diski

    Yok

  • Optik Kablo

    Yok

FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM

  • Ana

    37x70x305

  • Ön Hoparlör

    300x1277

  • Orta Hoparlör

    430x107x83

  • Arka Hoparlör

    300x1277

  • Subwoofer

    165x414x422

Müşteri Yorumları