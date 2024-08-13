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850W 5.1 Ev Sinema Sistemi
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
DVD Ev Sinema Sistemi
SES PERFORMANSI
-
Kanal
5.1
-
Güç Çıkışı - Toplam
850
-
Güç Çıkışı - Ön
136x2
-
Güç Çıkışı - Orta
136
-
Güç Çıkışı - Surround
136x2
-
Güç Çıkışı - Sub-Woofer
170
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
Ses Girişi - Optik
Var
-
HDMI - Çıkış
Var
-
Radyo Anteni - FM
Var
-
Radyo Anteni - AM
Var
UYGUNLUK
-
Simplink
Var
-
iPod dock
Yok
-
Bluetooth 2,0
Yok
SES MODU
-
BassBoost
Var
-
VSM Plus
Var
ÇALINABILIR DISK TIPI
-
DVD(NTSC)
Var
-
DVD(PAL)
Var
-
DVD-R
Var
-
DVD-RW(Video/VR Modeli)
Var/Yok
-
DVD+R
Var
-
DVD+RW(Video modu)
Var
-
Audio CD
Var
-
Audio CD-R/CD-RW
Var
AV BIÇIMI
-
Video - DivX
Var
RADYO
-
Bant
FM/AM
-
AM/FM Tuner_Facet
Var
-
RDS (PS, PTY, CT, RT)
Var
AKSESUAR
-
Talimat Kitapçığı
Var
-
Uzaktan Kumanda Birimi - Tip
Var
-
AM Döngü Anten
Var
-
FM Anteni
Var
-
Piller
Var
-
Hoparlör Kablosu
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
RCA Kodu(Video), Sarı, 1P
Var
-
HDMI Kablosu
Opsiyon
FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM
-
Ana
360 x 62.5 x 312.3
-
Ön Hoparlör
270 x 1,022 x 225
-
Orta Hoparlör
200 x 103 x 88
-
Arka Hoparlör
270 x 1,022 x 225
-
Subwoofer
190 x 385 x 275
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