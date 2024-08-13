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Yüksek Performanslı AV Receiver Sistemi
Yüksek Performanslı AV Receiver Sistemi
Tüm Özellikler
TEMEL SPESİFİKASYONLAR
-
Ürün Tipi
AV Receiver
SES PERFORMANSI
-
Güç Çıkışı - Toplam
2300W
-
Ses Sistemi
4.2 Kanal
-
Hoparlör-Ön
1"Horn Tweeterlar,8"Mid-Range,12"Bass-Woofer
-
Hoparlör-Arka
4"Full Range Woofer
GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
Portable In
Var
-
USB
1 Adet
-
Ses Girişi - Analog (AUX)
2 Adet
-
Ses Girişi - Digital (Optik-Koaksiyel)
2/1 Adet
-
HDMI - Çıkış
1 Adet
-
HDMI - Giriş
3 Adet
SES FORMATLARI
-
Dobly Digital
Var
-
2ch Stereo (By-Pass)
Var
-
Natural EQ (Natural)
Var
-
Smart DJ
Var
-
Auto EQ
Var
-
Bass Blast (BASS)
Var
-
MP3 Optimizer (MP3 OPT)
Var
-
Futbol Ses Efekti
Var
-
User EQ
Var
-
Pop
Var
-
Klasik
Var
-
Jazz
Var
-
Rock
Var
-
VSM+ (Virtual Surround Sound)
VSM+ (Virtual Surround Sound)
-
Auto DJ
Var
FONKSİYONLAR
-
USB MP3
Var
-
USB WMA
Var
-
Bluetooth
Var
-
USB'den Direkt Kaydetme
Var
AKSESUARLAR
-
Kullanma Kılavuzu
Var
-
Garanti Belgesi
Var
-
HDMI Kablo
Var
-
RCA Kodu(Video), Sarı, 1P
Var
-
RCA Kodu(Ses), Kırmızı/Beyaz, 2P
Var
-
Koaksiyel Kablo
Var
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