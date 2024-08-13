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LG XBOOM 360 RP4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
LG XBOOM 360 RP4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
Tüm Özellikler
BAĞLANTI
-
Hoparlör AUX IN 1 (3.5mm)
Var
-
Hoparlör USB1
Var
-
Hoparlör Bluetooth
Var
-
Arayüz USB 1
Var
-
Arayüz AUX IN 1 (3.5mm)
Var
EQUALIZER
-
Kişiselleştirilmiş EQ
Var (Uygulama ile)
-
Pop
Var (Uygulama ile)
-
Jazz
Var (Uygulama ile)
-
Standard
Var (Uygulama ile)
-
Outdoor
Var (Uygulama ile)
-
Classic
Var (Uygulama ile)
-
Rock
Var (Uygulama ile)
ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Çıkış Gücü
120W / 1.0ch
-
Narrow
120V 60Hz or 200-240V 50/60Hz
-
Wide
110-240V 50/60Hz
-
Kapalı Halde Tüketim
0.5W↓
-
Enerji
3.0
PIL ÖZELLIKLERI
-
Tip
Lithium-ion
-
Kapasite
28.86W(7.4V/3900mAh)
-
Şarj Süresi
5Hr
-
Pil Ömrü
10Hr
DOSYA FORMATLARI
-
MP3
Var
-
WMA
Var
-
Bluetooth AAC/SBC Codec
Var / Var
RAHATLIK
-
Repeat 1 / All
Var / Var (Uygulama ile)
-
Suffle
Var (Uygulama ile)
-
Müziği Geç - İleri / Geri
Var
-
Tara - İleri / Geri
Var (Uygulama ile)
-
Android / iOS App
Var / Var
-
Bluetooth Otomatik İşlev Değişimi
Var
-
Bluetooth Stand by
Var
-
Birden Fazla Telefon Bağlama (iOS / Android)
Var / Var
-
Çok Renkli Aydınlatma
Var
-
Parti Aydınlatması
Var
-
FOTA
Var
-
Kablosuz Parti Bağlantısı (İkiz Mod)
Var
-
Handle
Var
DJ ÖZELLIKLERI
-
DJ Effects
Var (Uygulama ile)
-
DJ Loop
Var (Uygulama ile)
-
DJ PAD
Var (Uygulama ile)
-
DJ scratcher
Var (Uygulama ile)
-
Sampler Creator
Var (Uygulama ile)
-
Auto DJ
Var (Uygulama ile)
AKSESUARLAR
-
Kullanma Kılavuzu
Var
-
Garanti Belgesi
Var
ÖLÇÜLER
-
Tweeter Ünitesi
1" Horn x 1
-
Woofer Ünitesi
5.25" x 1
ÖLÇÜLER & AĞIRLIK
-
Ana Ünite (G x Y x D / mm)
247.5 x 514 x 247.5
-
Kutu Ölçüleri
325 x 613 x 325
-
Ürün Ağırlığı
5.8
-
Kutu Ağırlığı
10.2
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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