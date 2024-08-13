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LG XBOOM 360 RP4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG XBOOM 360 RP4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

RP4

LG XBOOM 360 RP4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Sarı aydınlatmalı ön açı
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Tüm Özellikler

BAĞLANTI

  • Hoparlör AUX IN 1 (3.5mm)

    Var

  • Hoparlör USB1

    Var

  • Hoparlör Bluetooth

    Var

  • Arayüz USB 1

    Var

  • Arayüz AUX IN 1 (3.5mm)

    Var

EQUALIZER

  • Kişiselleştirilmiş EQ

    Var (Uygulama ile)

  • Pop

    Var (Uygulama ile)

  • Jazz

    Var (Uygulama ile)

  • Standard

    Var (Uygulama ile)

  • Outdoor

    Var (Uygulama ile)

  • Classic

    Var (Uygulama ile)

  • Rock

    Var (Uygulama ile)

ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Çıkış Gücü

    120W / 1.0ch

  • Narrow

    120V 60Hz or 200-240V 50/60Hz

  • Wide

    110-240V 50/60Hz

  • Kapalı Halde Tüketim

    0.5W↓

  • Enerji

    3.0

PIL ÖZELLIKLERI

  • Tip

    Lithium-ion

  • Kapasite

    28.86W(7.4V/3900mAh)

  • Şarj Süresi

    5Hr

  • Pil Ömrü

    10Hr

DOSYA FORMATLARI

  • MP3

    Var

  • WMA

    Var

  • Bluetooth AAC/SBC Codec

    Var / Var

RAHATLIK

  • Repeat 1 / All

    Var / Var (Uygulama ile)

  • Suffle

    Var (Uygulama ile)

  • Müziği Geç - İleri / Geri

    Var

  • Tara - İleri / Geri

    Var (Uygulama ile)

  • Android / iOS App

    Var / Var

  • Bluetooth Otomatik İşlev Değişimi

    Var

  • Bluetooth Stand by

    Var

  • Birden Fazla Telefon Bağlama (iOS / Android)

    Var / Var

  • Çok Renkli Aydınlatma

    Var

  • Parti Aydınlatması

    Var

  • FOTA

    Var

  • Kablosuz Parti Bağlantısı (İkiz Mod)

    Var

  • Handle

    Var

DJ ÖZELLIKLERI

  • DJ Effects

    Var (Uygulama ile)

  • DJ Loop

    Var (Uygulama ile)

  • DJ PAD

    Var (Uygulama ile)

  • DJ scratcher

    Var (Uygulama ile)

  • Sampler Creator

    Var (Uygulama ile)

  • Auto DJ

    Var (Uygulama ile)

AKSESUARLAR

  • Kullanma Kılavuzu

    Var

  • Garanti Belgesi

    Var

ÖLÇÜLER

  • Tweeter Ünitesi

    1" Horn x 1

  • Woofer Ünitesi

    5.25" x 1

ÖLÇÜLER & AĞIRLIK

  • Ana Ünite (G x Y x D / mm)

    247.5 x 514 x 247.5

  • Kutu Ölçüleri

    325 x 613 x 325

  • Ürün Ağırlığı

    5.8

  • Kutu Ağırlığı

    10.2

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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