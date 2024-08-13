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LG Taşınabilir Hoparlör Art 53
Tüm Özellikler
FIZIKSEL
-
Boyut (G x Y x D) mm
153 x 58 x 59,5mm
-
Net Ağırlık (Kg)
0.47
-
Kutu Boyutu (G x Y x D) mm
185 x 107 x 100
-
Brüt Ağırlık (Kg)
0,74
-
Konteyner Adeti - 20ft
8000
-
Konteyner Adeti - 40ft
17600
-
Konteyner Adeti - 20HC
21500
AMPLIFIKATÖR
-
Kanal
2.0CH
-
Kanal - Pasif Radyatör
Evet (Tek)
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
Ses Çıkışı - Kulaklık girişi (Φ3,5)
Yok
-
Audio Girişi - Taşınabilir Aygıt Girişi (Φ3,5)
Evet
-
Güç - microUSB 5 pimli (Dişi)
Evet
-
Güç - AC Adaptörü girişi
Yok
EKRAN
-
Tip
LED
-
Görüntüleme Modu
Yok
-
Karartıcı
Yok
AUDIO SES MODU
-
LG Ses İşlemcisi
Evet
-
Ekolayzer - Standart (Varsayılan)
Evet
-
Ekolayzer - Ses
Evet
-
Ekolayzer - Kullanıcı Ekolayzeri
Evet
DAHILI PIL
-
Pil Tipi
Li – ion
-
Pil Kapasitesi
3,7V 2100mA
-
Pil Şarj süresi
2 Saat 30 Dakika
-
Pil Ömrü
15 saat
GÜÇ
-
Güç Gereksinimi - SMPS/Adaptör
Adaptör
-
Güç Tüketimi - Güç açık modu (Şarj durumu)
9W
-
Güç Tüketimi - Bekleme modu (Bluetooth işlevi açık)
Yok
-
Güç Tüketimi - Bekleme modu (Bluetooth işlevi kapalı)
0,5W↓
SES BIÇIMI: BLUETOOTH
-
APT-X
Yok
-
SBC
Evet
-
AAC
Evet
-
MP3
Yok
SMART UX
-
Kolay Bağlantı ve Servis - Multipoint
Evet
-
Kolay Bağlantı ve Servis - Dual Play
Evet
-
Kolay Bağlantı ve Servis - Auto Music Play(RoF)
Evet
-
Kolay Bağlantı ve Servis - Bluetooth Beklemede
Yok
-
Güncelleme Yöneticisi
Evet
-
Music Flow Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)
(Evet/Evet)
KULLANIŞLI
-
TV Özel Ses (Bluetooth)
Evet
-
Oynatma - Tekrar 1/Tümü
Uygulama
-
Oynatma - Devam
Uygulama
-
Oynatma - Çalma Listesini Oynat
Uygulama
-
Oynatma - Rastgele Oynat
Uygulama
-
Oynatma - Atla - İleri/Geri
Ayarla/ Uygulama
-
Oynatma - Oynat/Duraklat
Ayarla/ Uygulama
-
Sessiz
Evet
-
Bluetooth
Evet
-
Pil Göstergesi (Android/iOS)
(Evet/Evet)
-
Hoparlörlü telefon
Yok
HOPARLÖR
-
Model adı
Yok
-
SPL
82dB
-
Sistem
Pasif tip
-
Piezo
Yok
-
Tweeter Ünitesi
Yok
-
Orta Ünite
Yok
-
Woofer Ünitesi
Yok
-
Tam alan ünitesi
Evet
-
Çıkarılabilir Izgara
Yok
-
Empedans
4Ω
-
Manyetik Kalkan
Kalkansız
AKSESUAR KITI
-
Talimat Kılavuzu - Basit Kılavuz
Evet
-
Talimat Kılavuzu - Disk
Yok
-
Talimat Kılavuzu - Açık Kaynak
Yok
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Model adı
Yok
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil
Yok
-
Garanti Kartı
Evet
-
AC Adaptörü
Yok
-
USB kablosu çıkarılabilir adaptör
Yok
-
micro USB kablo (5 pimli micro USB’den USB’ye)
Evet
-
Çanta(Taşıma Kılıfı)
Yok
-
Taşınabilir kablo (Φ3,5 - Φ3,5)
Yok
-
Karton Kutu Türü (Tip on / Ofset / Flekso)
Ofset
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