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LG Taşınabilir Hoparlör Art 53

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG Taşınabilir Hoparlör Art 53

ART53

LG Taşınabilir Hoparlör Art 53

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Tüm Özellikler

FIZIKSEL

  • Boyut (G x Y x D) mm

    153 x 58 x 59,5mm

  • Net Ağırlık (Kg)

    0.47

  • Kutu Boyutu (G x Y x D) mm

    185 x 107 x 100

  • Brüt Ağırlık (Kg)

    0,74

  • Konteyner Adeti - 20ft

    8000

  • Konteyner Adeti - 40ft

    17600

  • Konteyner Adeti - 20HC

    21500

AMPLIFIKATÖR

  • Kanal

    2.0CH

  • Kanal - Pasif Radyatör

    Evet (Tek)

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • Ses Çıkışı - Kulaklık girişi (Φ3,5)

    Yok

  • Audio Girişi - Taşınabilir Aygıt Girişi (Φ3,5)

    Evet

  • Güç - microUSB 5 pimli (Dişi)

    Evet

  • Güç - AC Adaptörü girişi

    Yok

EKRAN

  • Tip

    LED

  • Görüntüleme Modu

    Yok

  • Karartıcı

    Yok

AUDIO SES MODU

  • LG Ses İşlemcisi

    Evet

  • Ekolayzer - Standart (Varsayılan)

    Evet

  • Ekolayzer - Ses

    Evet

  • Ekolayzer - Kullanıcı Ekolayzeri

    Evet

DAHILI PIL

  • Pil Tipi

    Li – ion

  • Pil Kapasitesi

    3,7V 2100mA

  • Pil Şarj süresi

    2 Saat 30 Dakika

  • Pil Ömrü

    15 saat

GÜÇ

  • Güç Gereksinimi - SMPS/Adaptör

    Adaptör

  • Güç Tüketimi - Güç açık modu (Şarj durumu)

    9W

  • Güç Tüketimi - Bekleme modu (Bluetooth işlevi açık)

    Yok

  • Güç Tüketimi - Bekleme modu (Bluetooth işlevi kapalı)

    0,5W↓

SES BIÇIMI: BLUETOOTH

  • APT-X

    Yok

  • SBC

    Evet

  • AAC

    Evet

  • MP3

    Yok

SMART UX

  • Kolay Bağlantı ve Servis - Multipoint

    Evet

  • Kolay Bağlantı ve Servis - Dual Play

    Evet

  • Kolay Bağlantı ve Servis - Auto Music Play(RoF)

    Evet

  • Kolay Bağlantı ve Servis - Bluetooth Beklemede

    Yok

  • Güncelleme Yöneticisi

    Evet

  • Music Flow Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)

    (Evet/Evet)

KULLANIŞLI

  • TV Özel Ses (Bluetooth)

    Evet

  • Oynatma - Tekrar 1/Tümü

    Uygulama

  • Oynatma - Devam

    Uygulama

  • Oynatma - Çalma Listesini Oynat

    Uygulama

  • Oynatma - Rastgele Oynat

    Uygulama

  • Oynatma - Atla - İleri/Geri

    Ayarla/ Uygulama

  • Oynatma - Oynat/Duraklat

    Ayarla/ Uygulama

  • Sessiz

    Evet

  • Bluetooth

    Evet

  • Pil Göstergesi (Android/iOS)

    (Evet/Evet)

  • Hoparlörlü telefon

    Yok

HOPARLÖR

  • Model adı

    Yok

  • SPL

    82dB

  • Sistem

    Pasif tip

  • Piezo

    Yok

  • Tweeter Ünitesi

    Yok

  • Orta Ünite

    Yok

  • Woofer Ünitesi

    Yok

  • Tam alan ünitesi

    Evet

  • Çıkarılabilir Izgara

    Yok

  • Empedans

  • Manyetik Kalkan

    Kalkansız

AKSESUAR KITI

  • Talimat Kılavuzu - Basit Kılavuz

    Evet

  • Talimat Kılavuzu - Disk

    Yok

  • Talimat Kılavuzu - Açık Kaynak

    Yok

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Model adı

    Yok

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil

    Yok

  • Garanti Kartı

    Evet

  • AC Adaptörü

    Yok

  • USB kablosu çıkarılabilir adaptör

    Yok

  • micro USB kablo (5 pimli micro USB’den USB’ye)

    Evet

  • Çanta(Taşıma Kılıfı)

    Yok

  • Taşınabilir kablo (Φ3,5 - Φ3,5)

    Yok

  • Karton Kutu Türü (Tip on / Ofset / Flekso)

    Ofset

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