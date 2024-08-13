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LG Music Flow P5 Bluetooth Hoparlör

Teknik Özellikler

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LG Music Flow P5 Bluetooth Hoparlör

NP5550B

LG Music Flow P5 Bluetooth Hoparlör

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Tüm Özellikler

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    2.0

  • LG Ses Motoru

    Var

BAĞLANTI

  • Bluetooth

    Var

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • Portable In

    Var

  • microUSB 5 pin

    Var

SES FORMATLARI

  • User EQ

    Var

FONKSİYONLAR

  • Otomatik Müzik Çalma

    Var

  • Multipoint

    Var

  • Dual Play

    Var

  • Güncelleme Yöneticisi

    Var

  • LG TV Ses Senkronizasyonu

    Var

  • Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması

    Var

DAHİLİ BATARYA

  • Batarya Tipi

    Lityum-ion

  • Batarya Ömrü

    12 saate kadar

  • Batarya Şarj Süresi

    2,5 Saat

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm)

    153 x 58 x 59.5

  • Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)

    559 x 204 x 235

  • Net Ağırlık (Kg)

    0.6

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