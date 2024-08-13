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Anı Yakala, Müziği Paylaş. Gittiğiniz her yerde sizi takip eden akıcı bir müzikle her anı hatırlanır kılın.

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Anı Yakala, Müziği Paylaş. Gittiğiniz her yerde sizi takip eden akıcı bir müzikle her anı hatırlanır kılın.

NP7550

Anı Yakala, Müziği Paylaş. Gittiğiniz her yerde sizi takip eden akıcı bir müzikle her anı hatırlanır kılın.

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm)

    184 x 55 x 63

  • Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)

    201 x 101 x 132

  • Net Ağırlık (Kg)

    0.68

  • Kutu Ağırlığı (Kg)

    1,17

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    2.0CH

  • Güç Çıkışı - Toplam

    20W

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • Ses Girişi

    Portable In

  • Ses Gücü

    Micro USB 5 pin

DAHİLİ BATARYA

  • Batarya Tipi

    Dahili Batarya

  • Batarya Kapasitesi

    2600mAh

  • Pil Ömrü

    8 saat ve üzeri (Kullanım şekline göre değişiklik gösterebilir.)

  • Type

    Adaptör

SMART UX

  • Easy Connection & Service

    Var

  • Multipoint

    Var

  • Dual Play

    Var

  • User EQ

    Var

  • Uzaktan Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)

    Var

FONKSİYONLAR

  • Uyumlu LG TV senkronizasyonu

    Var

  • Bluetooth

    Var

  • Batarya Durumu Göstergesi (Android/iOS)

    Var

AKSESUARLAR

  • Kullanma Kılavuzu

    Var

  • Garanti Belgesi

    Var

  • Adaptör

    Var

Müşteri Yorumları