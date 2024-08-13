We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Anı Yakala, Müziği Paylaş. Gittiğiniz her yerde sizi takip eden akıcı bir müzikle her anı hatırlanır kılın.
Anı Yakala, Müziği Paylaş. Gittiğiniz her yerde sizi takip eden akıcı bir müzikle her anı hatırlanır kılın.
Tüm Özellikler
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm)
184 x 55 x 63
-
Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)
201 x 101 x 132
-
Net Ağırlık (Kg)
0.68
-
Kutu Ağırlığı (Kg)
1,17
SES PERFORMANSI
-
Kanal
2.0CH
-
Güç Çıkışı - Toplam
20W
GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
Ses Girişi
Portable In
-
Ses Gücü
Micro USB 5 pin
DAHİLİ BATARYA
-
Batarya Tipi
Dahili Batarya
-
Batarya Kapasitesi
2600mAh
-
Pil Ömrü
8 saat ve üzeri (Kullanım şekline göre değişiklik gösterebilir.)
-
Type
Adaptör
SMART UX
-
Easy Connection & Service
Var
-
Multipoint
Var
-
Dual Play
Var
-
User EQ
Var
-
Uzaktan Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)
Var
FONKSİYONLAR
-
Uyumlu LG TV senkronizasyonu
Var
-
Bluetooth
Var
-
Batarya Durumu Göstergesi (Android/iOS)
Var
AKSESUARLAR
-
Kullanma Kılavuzu
Var
-
Garanti Belgesi
Var
-
Adaptör
Var
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.