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LG Music Flow H5 Smart Hi-Fi Speaker Kablosuz Arttırılabilir Kullanım

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG Music Flow H5 Smart Hi-Fi Speaker Kablosuz Arttırılabilir Kullanım

NP8540

LG Music Flow H5 Smart Hi-Fi Speaker Kablosuz Arttırılabilir Kullanım

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm)

    340 X 207 X 88

  • Net Ağırlık (Kg)

    3,25

  • Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)

    422 X 249 X 133

  • Kutu Ağırlığı (Kg)

    4,39

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    2.0

  • Güç Çıkışı - Toplam

    40 W

BAĞLANTI

  • Dahili Wi-Fi

    Var

  • Multiroom Solution (DLNA)

    Var

  • Bluetooth

    Var

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • Portable In

    Var

  • Ethernet

    Var

AUDIO SES MODU

  • User EQ

    Var

  • 24bit/192KHz Sampling

    Var

  • Dynamic Loudness

    Var

  • Party Mode

    Var

SES FORMATLARI

  • MP3

    Var

  • WMA

    Var

  • WAV

    Var

  • AIFF

    Var

FONKSİYONLAR

  • Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması

    Var

  • Smart Phone DMS

    Var

  • Mesh Network

    Var

  • Wi-Fi Connection button

    Var

  • Volume Knob

    Var

  • Function key

    Var

  • Sleep mode (Stanby) Wi-Fi Stanby

    Var

  • NFC

    Var

AKSESUARLAR

  • Kullanma Kılavuzu

    Var

  • Garanti Belgesi

    Var

  • AC Adaptor

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları