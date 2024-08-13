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LG Music Flow H7 Smart Hi-Fi Speaker Kablosuz Arttırılabilir Kullanım
LG Music Flow H7 Smart Hi-Fi Speaker Kablosuz Arttırılabilir Kullanım
Tüm Özellikler
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm)
370 X 232 X 110
-
Net Ağırlık (Kg)
4,1
-
Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)
451 X 274 X 155
-
Kutu Ağırlığı (Kg)
4,39
SES PERFORMANSI
-
Kanal
2.0
-
Güç Çıkışı - Toplam
70 W
BAĞLANTI
-
Dahili Wi-Fi
Var
-
Multiroom Solution (DLNA)
Var
-
Bluetooth
Var
GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
Portable In
Var
-
Ethernet
Var
AUDIO SES MODU
-
User EQ
Var
-
24bit/192KHz Sampling
Var
-
Dynamic Loudness
Var
-
Party Mode
Var
SES FORMATLARI
-
MP3
Var
-
WMA
Var
-
WAV
Var
-
AIFF
Var
FONKSİYONLAR
-
Akıllı Telefon / Tablet Uygulaması
Var
-
Smart Phone DMS
Var
-
Mesh Network
Var
-
Wi-Fi Connection button
Var
-
Volume Knob
Var
-
Function key
Var
-
Sleep mode (Stanby) Wi-Fi Stanby
Var
-
NFC
Var
AKSESUARLAR
-
Kullanma Kılavuzu
Var
-
Garanti Belgesi
Var
-
AC Adaptor
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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