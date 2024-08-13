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Led Işıklı Bluetooth Hoparlör XBOOM Go PH1

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Led Işıklı Bluetooth Hoparlör XBOOM Go PH1

PH1

Led Işıklı Bluetooth Hoparlör XBOOM Go PH1

LG - PH1 Portable Bluetooth Speaker
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Tüm Özellikler

BOYUTLAR(W X H X D)MM

  • Ürün Boyutları (W x H x D) mm

    81 X 88 X 82

  • Net Ağırlık (Kg)

    1.9 Kg

  • Kutu Boyutları (W x H x D) mm

    536 x 220 x 162

  • Kutu Ağırlığı (Kg)

    3.1 Kg

GIRIŞLER & ÇIKIŞLAR

  • Portable In (3.5Ø)

    Var

  • micro USB 5 pin

    Var

SES MODLARI

  • Standard (Default) EQ

    Var

DAHILI BATARYA

  • Batarya Tipi

    Li-Polymer

  • Batarya Şarj Etme Süresi

    3 saat

  • Batarya Ömrü

    3 saat

UYUMLULUK

  • Mic Indicator

    Var

  • Bluetooth Indicator

    Var

  • Telefon Tuşu

    Var

  • Oynatma / Durdurma Tuşu

    Var

  • Power On / Off / Bluetooth Key

    Var

  • Ses (-)(+) Tuşu

    Var

  • Battery Indicator

    Var

  • Mod Işıklandırma Butonu

    Var

  • Mod Işıklandırma Efektleri

    Var

  • White blinking (slow)

    Var

  • White, Green, Red (changing)

    Var

  • White blinking(With Music Transmission)

    Var

Müşteri Yorumları