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Led Işıklı Bluetooth Hoperlör XBOOM Go PH1L
Led Işıklı Bluetooth Hoperlör XBOOM Go PH1L
Tüm Özellikler
FIZIKSEL
-
Boyut (G x Y x D) mm
81 X 88 X 82
-
Net Ağırlık (Kg)
1,9 Kg
-
Kutu Boyutu (G x Y x D) mm
536 x 220 x 162
-
Brüt Ağırlık (Kg)
3,1 Kg
AMPLIFIKATÖR
-
Kanal
360 Derece Ses Efekti
-
Pasif Radyatör
Tek
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)
Evet
-
micro USB 5 pimli (Dişi)
Evet
AUDIO SES MODU
-
Standart (Varsayılan) Ekolayzer
Evet
DAHILI PIL
-
Pil Tipi
Li-Polimer
-
Pil Kapasitesi
3,7V
-
Pil Şarj süresi
3 saat
-
Pil Ömrü
5 saat
GÜÇ
-
Güç Gereksinimleri
5V 1,2A↑
-
Açık modu (Şarj durumu)
300mA±20 mA
-
Bekleme modu (Bluetooth işlevi kapalı)
0,5W↓
SES BIÇIMI: BLUETOOTH
-
SBC
Evet
KULLANIŞLI
-
Mikrofon Göstergesi
Evet
-
Bluetooth Göstergesi
Evet
-
Hoparlör telefon Düğmesi
Evet
-
Oynat/Duraklat Düğmesi
Evet
-
Aç / Kapat / Bluetooth Düğmesi
Evet
-
Ses Azaltma (-) Düğmesi
Evet
-
Ses Artırma (+) Düğmesi
Evet
-
Pil Göstergesi
Evet
-
Mood Aydınlatma Düğmesi
Evet
-
Beyaz yanıp sönme (yavaş)
Evet
-
Beyaz, Yeşil, Kırmızı (dönüşümlü)
Evet
-
Beyaz yanım sönme (Müzik Yayınına Göre)
Evet
AKSESUAR KITI
-
Talimat Kılavuzu - Basit
Evet
-
Talimat Kılavuzu - Açık Kaynak
Tam
-
Garanti Kartı
Evet
-
micro USB kablo (5 pimli micro USB’den USB’ye)
Evet
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