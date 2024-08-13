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Led Işıklı Bluetooth Hoperlör XBOOM Go PH1L

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Led Işıklı Bluetooth Hoperlör XBOOM Go PH1L

PH1L

Led Işıklı Bluetooth Hoperlör XBOOM Go PH1L

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Tüm Özellikler

FIZIKSEL

  • Boyut (G x Y x D) mm

    81 X 88 X 82

  • Net Ağırlık (Kg)

    1,9 Kg

  • Kutu Boyutu (G x Y x D) mm

    536 x 220 x 162

  • Brüt Ağırlık (Kg)

    3,1 Kg

AMPLIFIKATÖR

  • Kanal

    360 Derece Ses Efekti

  • Pasif Radyatör

    Tek

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • Taşınabilir Cihaz Girişi (Ø3,5)

    Evet

  • micro USB 5 pimli (Dişi)

    Evet

AUDIO SES MODU

  • Standart (Varsayılan) Ekolayzer

    Evet

DAHILI PIL

  • Pil Tipi

    Li-Polimer

  • Pil Kapasitesi

    3,7V

  • Pil Şarj süresi

    3 saat

  • Pil Ömrü

    5 saat

GÜÇ

  • Güç Gereksinimleri

    5V 1,2A↑

  • Açık modu (Şarj durumu)

    300mA±20 mA

  • Bekleme modu (Bluetooth işlevi kapalı)

    0,5W↓

SES BIÇIMI: BLUETOOTH

  • SBC

    Evet

KULLANIŞLI

  • Mikrofon Göstergesi

    Evet

  • Bluetooth Göstergesi

    Evet

  • Hoparlör telefon Düğmesi

    Evet

  • Oynat/Duraklat Düğmesi

    Evet

  • Aç / Kapat / Bluetooth Düğmesi

    Evet

  • Ses Azaltma (-) Düğmesi

    Evet

  • Ses Artırma (+) Düğmesi

    Evet

  • Pil Göstergesi

    Evet

  • Mood Aydınlatma Düğmesi

    Evet

  • Beyaz yanıp sönme (yavaş)

    Evet

  • Beyaz, Yeşil, Kırmızı (dönüşümlü)

    Evet

  • Beyaz yanım sönme (Müzik Yayınına Göre)

    Evet

AKSESUAR KITI

  • Talimat Kılavuzu - Basit

    Evet

  • Talimat Kılavuzu - Açık Kaynak

    Tam

  • Garanti Kartı

    Evet

  • micro USB kablo (5 pimli micro USB’den USB’ye)

    Evet

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