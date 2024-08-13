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LG XBOOM Go PJ9
Tüm Özellikler
BOYUTLAR
-
Ana Ünite (G x Y x D / mm)
82,9 x 102,3 x 82,9
-
Subwoofer (G x Y x D / mm)
211 x 109,5 x 211
-
Kutu Boyutu (G x Y x D / mm)
Hediye kutusu: 343x133x239
-
Kutu Boyutu (G x Y x D / mm)
Nakliye kutusu: 683x264x358
-
Ana Ünite (Net Ağırlık / Kg)
0.48
-
Subwoofer (Net Ağırlık / Kg)
2.16
-
Brüt Ağırlık (kg)
Hediye kutusu: 3,68; Nakliye kutusu: 19,49
-
Konteyner Adeti - 20ft
1920
-
Konteyner Adeti - 40ft
3840
-
Konteyner Adeti - 40ft (HC)
4320
AMPLİFİKATÖR
-
Kanal
360˚ Ses
-
Kanal - Dahili woofer
Evet
-
Kanal - Pasif Radyatör
Evet
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (Φ3,5)
Evet
-
Güç - microUSB 5 pimli (Dişi)
Evet
-
Güç - AC Adaptörü girişi
Evet
-
Güç çıkışı - USB (erkek)
1
AUDIO SES MODU
-
EQ-Bas Güçlendirme Modu (Varsayılan)
Evet
DAHILI PIL
-
Pil Tipi
Lityum İyon
-
Pil Kapasitesi
3,7V 1500mAh
-
Pil Şarj süresi
3
-
Pil Ömrü
10 saat
GÜÇ
-
Güç Gereksinimi - SMPS/Adaptör
5V 1,2A↑
-
Güç Tüketimi - Güç açık modu (Şarj durumu)
32W
-
Güç Tüketimi - Bekleme modu (Bluetooth işlevi açık)
0,5W↓
-
Güç Tüketimi - Bekleme modu (Bluetooth işlevi kapalı)
0,5W↓
SES BIÇIMI: BLUETOOTH
-
SBC
Evet
SMART UX
-
Kolay Bağlantı ve Servis - Çoklu Nokta
Evet
-
Kolay Bağlantı ve Servis - Dual Play
Evet
-
Levitasyon()
Evet
-
Kablosuz şarj()
Evet
KULLANIŞLILIK
-
Düğme - Güç
Evet
-
Düğme - Yukarı/Aşağı
Evet
-
Düğme - Bluetooth
Evet
-
Düğme - Oynat/Duraklat
Evet
-
Düğme - Ses Seviyesi +
Evet
-
Düğme - Ses Seviyesi -
Evet
-
Düğme - Dual Play
Evet
-
Aydınlatma - Durum/Aydınlatma LED’i
Evet(sabit)
-
Su geçirmez/Sıçrama koruması
Evet (IPX7)
-
Bluetooth
Evet
-
Pil Göstergesi
Evet
-
Hoparlörlü telefon
Evet
-
Dahili Demo müzik ()
Evet
AKSESUAR KITI
-
Talimat Kılavuzu - Basit Kılavuz
Evet
-
Garanti Kartı
Evet
-
AC Adaptörü
Evet
-
Kayış
Sadece Kanca (Deri Kayış Yok)
-
Karton Kutu Türü (Tip on / Ofset / Flekso)
Ofset
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