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LG XBOOM Go PJ9

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG XBOOM Go PJ9

PJ9

LG XBOOM Go PJ9

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR

  • Ana Ünite (G x Y x D / mm)

    82,9 x 102,3 x 82,9

  • Subwoofer (G x Y x D / mm)

    211 x 109,5 x 211

  • Kutu Boyutu (G x Y x D / mm)

    Hediye kutusu: 343x133x239

  • Kutu Boyutu (G x Y x D / mm)

    Nakliye kutusu: 683x264x358

  • Ana Ünite (Net Ağırlık / Kg)

    0.48

  • Subwoofer (Net Ağırlık / Kg)

    2.16

  • Brüt Ağırlık (kg)

    Hediye kutusu: 3,68; Nakliye kutusu: 19,49

  • Konteyner Adeti - 20ft

    1920

  • Konteyner Adeti - 40ft

    3840

  • Konteyner Adeti - 40ft (HC)

    4320

AMPLİFİKATÖR

  • Kanal

    360˚ Ses

  • Kanal - Dahili woofer

    Evet

  • Kanal - Pasif Radyatör

    Evet

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (Φ3,5)

    Evet

  • Güç - microUSB 5 pimli (Dişi)

    Evet

  • Güç - AC Adaptörü girişi

    Evet

  • Güç çıkışı - USB (erkek)

    1

AUDIO SES MODU

  • EQ-Bas Güçlendirme Modu (Varsayılan)

    Evet

DAHILI PIL

  • Pil Tipi

    Lityum İyon

  • Pil Kapasitesi

    3,7V 1500mAh

  • Pil Şarj süresi

    3

  • Pil Ömrü

    10 saat

GÜÇ

  • Güç Gereksinimi - SMPS/Adaptör

    5V 1,2A↑

  • Güç Tüketimi - Güç açık modu (Şarj durumu)

    32W

  • Güç Tüketimi - Bekleme modu (Bluetooth işlevi açık)

    0,5W↓

  • Güç Tüketimi - Bekleme modu (Bluetooth işlevi kapalı)

    0,5W↓

SES BIÇIMI: BLUETOOTH

  • SBC

    Evet

SMART UX

  • Kolay Bağlantı ve Servis - Çoklu Nokta

    Evet

  • Kolay Bağlantı ve Servis - Dual Play

    Evet

  • Levitasyon()

    Evet

  • Kablosuz şarj()

    Evet

KULLANIŞLILIK

  • Düğme - Güç

    Evet

  • Düğme - Yukarı/Aşağı

    Evet

  • Düğme - Bluetooth

    Evet

  • Düğme - Oynat/Duraklat

    Evet

  • Düğme - Ses Seviyesi +

    Evet

  • Düğme - Ses Seviyesi -

    Evet

  • Düğme - Dual Play

    Evet

  • Aydınlatma - Durum/Aydınlatma LED’i

    Evet(sabit)

  • Su geçirmez/Sıçrama koruması

    Evet (IPX7)

  • Bluetooth

    Evet

  • Pil Göstergesi

    Evet

  • Hoparlörlü telefon

    Evet

  • Dahili Demo müzik ()

    Evet

AKSESUAR KITI

  • Talimat Kılavuzu - Basit Kılavuz

    Evet

  • Garanti Kartı

    Evet

  • AC Adaptörü

    Evet

  • Kayış

    Sadece Kanca (Deri Kayış Yok)

  • Karton Kutu Türü (Tip on / Ofset / Flekso)

    Ofset

Müşteri Yorumları