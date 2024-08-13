Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Hoperlör MERIDIAN Bluetooth XBOOM Go 16W Su Geçirmez PK3

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Hoperlör MERIDIAN Bluetooth XBOOM Go 16W Su Geçirmez PK3

PK3

Hoperlör MERIDIAN Bluetooth XBOOM Go 16W Su Geçirmez PK3

Yazdır

Tüm Özellikler

FIZIKI

  • Boyut (G x Y x D) mm

    182 x 82 x 82

  • Net Ağırlık (kg)

    0,7kg

  • Kutu Boyutu (G x Y x D) mm

    224 x 153 x 130

  • Brüt Ağırlık (kg)

    0.89

  • Konteyner Adedi - 20ft

    3200

  • Konteyner Adedi - 40ft

    6400

  • Konteyner Adedi - 40HC

    6400

AMPLIFIKATÖR

  • Kanal

    2ch

  • Kanal - Pasif Radyatör

    Var (2)

  • Çıkış Gücü

    16W

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (Φ3.5)

    Var

  • Güç - USB C-tipi (Dişi)

    Var

EKRAN

  • Tip

    LED Gösterge
    (BT, Açılış, Pil)

AUDIO SES MODU

  • Ekolayzer - Gelişmiş Bas

    Var (Varsayılan)

  • Ekolayzer - Standart

    Var

DAHILI PIL

  • Pil Kapasitesi

    3,7V 5200mAh

  • Pil Şarj süresi

    3,5 saat

  • Pil Ömrü

    12 saat

GÜÇ

  • Güç Tüketimi - Açık modu (Şarj durumu)

    8W

  • Güç Tüketimi - Bekleme Durumunda modu

    0,5W↓

SES BIÇIMI: BLUETOOTH

  • APT-X

    Var

  • SBC

    Var

  • AAC

    Var

SMART UX

  • Kolay Bağlantı ve Servis - Çoklu Nokta

    Var

  • Kolay Bağlantı ve Servis - Dual Play

    Var

KULLANIŞLI ÖZELLIKLER

  • Buton - Güç

    Var

  • Buton - Bluetooth

    Var

  • Buton - Oynat/Duraklat

    Var

  • Buton - Ses Seviyesi+

    Var

  • Buton - Ses Seviyesi-

    Var

  • Buton - EQ (Gelişmiş Bas)

    Var

  • Buton - Aydınlatma/Mikrofon

    Var (Sadece Mikorofon)

  • Buton - Sıfırlamak

    Var

  • Sesli Komut (Google, Siri)

    Var

  • Su geçirmez/Sıçrama koruması

    Var (IPX7)

  • Bluetooth

    Var

  • Pil Göstergesi

    Var

  • Hoparlörlü telefon

    Var

  • Güvenlik kilidi

    Var

AKSESUAR KITI

  • Talimat Kılavuzu - Basit Kılavuz

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • USB C kablosu

    Var (600mm)

  • Karton Kutu Türü (Tip on/Ofset/Flekso)

    Ofset

Müşteri Yorumları