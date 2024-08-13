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Hoperlör MERIDIAN Bluetooth XBOOM Go 16W Su Geçirmez PK3
Hoperlör MERIDIAN Bluetooth XBOOM Go 16W Su Geçirmez PK3
Tüm Özellikler
FIZIKI
-
Boyut (G x Y x D) mm
182 x 82 x 82
-
Net Ağırlık (kg)
0,7kg
-
Kutu Boyutu (G x Y x D) mm
224 x 153 x 130
-
Brüt Ağırlık (kg)
0.89
-
Konteyner Adedi - 20ft
3200
-
Konteyner Adedi - 40ft
6400
-
Konteyner Adedi - 40HC
6400
AMPLIFIKATÖR
-
Kanal
2ch
-
Kanal - Pasif Radyatör
Var (2)
-
Çıkış Gücü
16W
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi (Φ3.5)
Var
-
Güç - USB C-tipi (Dişi)
Var
EKRAN
-
Tip
LED Gösterge
(BT, Açılış, Pil)
AUDIO SES MODU
-
Ekolayzer - Gelişmiş Bas
Var (Varsayılan)
-
Ekolayzer - Standart
Var
DAHILI PIL
-
Pil Kapasitesi
3,7V 5200mAh
-
Pil Şarj süresi
3,5 saat
-
Pil Ömrü
12 saat
GÜÇ
-
Güç Tüketimi - Açık modu (Şarj durumu)
8W
-
Güç Tüketimi - Bekleme Durumunda modu
0,5W↓
SES BIÇIMI: BLUETOOTH
-
APT-X
Var
-
SBC
Var
-
AAC
Var
SMART UX
-
Kolay Bağlantı ve Servis - Çoklu Nokta
Var
-
Kolay Bağlantı ve Servis - Dual Play
Var
KULLANIŞLI ÖZELLIKLER
-
Buton - Güç
Var
-
Buton - Bluetooth
Var
-
Buton - Oynat/Duraklat
Var
-
Buton - Ses Seviyesi+
Var
-
Buton - Ses Seviyesi-
Var
-
Buton - EQ (Gelişmiş Bas)
Var
-
Buton - Aydınlatma/Mikrofon
Var (Sadece Mikorofon)
-
Buton - Sıfırlamak
Var
-
Sesli Komut (Google, Siri)
Var
-
Su geçirmez/Sıçrama koruması
Var (IPX7)
-
Bluetooth
Var
-
Pil Göstergesi
Var
-
Hoparlörlü telefon
Var
-
Güvenlik kilidi
Var
AKSESUAR KITI
-
Talimat Kılavuzu - Basit Kılavuz
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
USB C kablosu
Var (600mm)
-
Karton Kutu Türü (Tip on/Ofset/Flekso)
Ofset
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