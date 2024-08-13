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Işıklı Bluetooth MERIDIAN Hoparlör XBOOM Go 20W Su Geçirmez PK5
Işıklı Bluetooth MERIDIAN Hoparlör XBOOM Go 20W Su Geçirmez PK5
Tüm Özellikler
AMPLIFIKATÖR
-
Kanal
2.0CH
-
Çıkış Gücü
20W
DAHILI BATARYA
-
Batarya Kapasitesi
7.4V 2600mAh
-
Batarya Şarj Süresi
4 Saat
-
Batarya Ömrü
20 Saat
SES FORMATLARI
-
APT-X HD
Var
-
APT-X
Var
-
SBC
Var
-
AAC
Var
SMART-UX
-
Çok Çıkışlılık
Var
-
Birbirine Bağlanma
Var
-
BLE (Otomatik müzik oynatma)
Var
-
Bluetooth App(Android)
Var
LGTV SOUND SYNC(BLUETOOTH)
-
Bluetooth
Var
-
Güç
Var
-
Durdur/Oynat
Var
-
Ses+
Var
-
Ses -
Var
-
EQ(İleri bass)
Var
-
EQ(Clear Vocal)
Var
-
Lighting/Mic
Var
-
Çok Çıkışlılık
Var
-
Reset
Var
UYGUNLUK
-
Işıklandırma
Var - Led Işıklandırma
-
Su Geçirmezlik
Var (IPX5)
-
Bluetooth
Var
-
Batarya Göstergesi
Var
-
Telefon Hoparlörü
Var
-
Güvenlik Kilidi
Var
-
Dahili Demo Müzik
Var
AKSESUARLAR
-
Kullanım Kılavuzu
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
USB C Tip Kablo
Var (1000mm)
-
Karton tipi (Tip on / Offset / Flexo)
Offset
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
Ölçüler (G x D x Y) mm
220 x 129 x 119
-
Ağırlık (Kg)
1.2
-
Kutu Boyutları (GxYxD) (mm)
264x187x176
-
Brüt ağırlık (Kg)
1,76
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