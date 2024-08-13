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Işıklı Bluetooth MERIDIAN Hoparlör XBOOM Go 20W Su Geçirmez PK5

Teknik Özellikler

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Işıklı Bluetooth MERIDIAN Hoparlör XBOOM Go 20W Su Geçirmez PK5

PK5

Işıklı Bluetooth MERIDIAN Hoparlör XBOOM Go 20W Su Geçirmez PK5

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Tüm Özellikler

AMPLIFIKATÖR

  • Kanal

    2.0CH

  • Çıkış Gücü

    20W

DAHILI BATARYA

  • Batarya Kapasitesi

    7.4V 2600mAh

  • Batarya Şarj Süresi

    4 Saat

  • Batarya Ömrü

    20 Saat

SES FORMATLARI

  • APT-X HD

    Var

  • APT-X

    Var

  • SBC

    Var

  • AAC

    Var

SMART-UX

  • Çok Çıkışlılık

    Var

  • Birbirine Bağlanma

    Var

  • BLE (Otomatik müzik oynatma)

    Var

  • Bluetooth App(Android)

    Var

LGTV SOUND SYNC(BLUETOOTH)

  • Bluetooth

    Var

  • Güç

    Var

  • Durdur/Oynat

    Var

  • Ses+

    Var

  • Ses -

    Var

  • EQ(İleri bass)

    Var

  • EQ(Clear Vocal)

    Var

  • Lighting/Mic

    Var

  • Çok Çıkışlılık

    Var

  • Reset

    Var

UYGUNLUK

  • Işıklandırma

    Var - Led Işıklandırma

  • Su Geçirmezlik

    Var (IPX5)

  • Bluetooth

    Var

  • Batarya Göstergesi

    Var

  • Telefon Hoparlörü

    Var

  • Güvenlik Kilidi

    Var

  • Dahili Demo Müzik

    Var

AKSESUARLAR

  • Kullanım Kılavuzu

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • USB C Tip Kablo

    Var (1000mm)

  • Karton tipi (Tip on / Offset / Flexo)

    Offset

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ölçüler (G x D x Y) mm

    220 x 129 x 119

  • Ağırlık (Kg)

    1.2

  • Kutu Boyutları (GxYxD) (mm)

    264x187x176

  • Brüt ağırlık (Kg)

    1,76

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