Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG XBOOM Go PL2S Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG XBOOM Go PL2S Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

PL2S

LG XBOOM Go PL2S Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Sarı bir fonun üzerine limonlar, Jellybean'ler ve LG XBOOM Go PL2S yerleştirilmiştir.
Yazdır

Tüm Özellikler

ÜRÜN ÖLÇÜLERI(W X H X D, MM)

  • Ürün Ölçüleri

    126 x 82 x 80

  • Net Ağırlık(Kg)

    0.35

  • Brüt Ağırlık(Kg)

    0.66

  • Kutu ölçüleri(W x H x D) mm

    160 x 134 x 113

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Kanal

    1ch

  • Güç

    5W

  • Aux Girişi (3.5)

    Var

  • USB C-type

    Var

  • Sound Boost

    Var

  • Standart

    Var

BATTERY

  • Batarya Kapasitesi

    3.7V,1500mAh

  • Batarya Şarj süresi

    4

  • Batarya Ömrü

    10saat↑

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Bekleme Ömrü

    0.5W

BLUTOOTH FORMATI

  • SBC

    Var

  • AAC

    Var

  • Multipoint

    Var

UYUMLULUK

  • Wireless party link (Dual mode)

    Var

  • (FOTA)

    Var

  • Bluetooth App(Android)

    Var

  • Suya dayanıklılık

    Var (IPX5)

  • Bluetooth

    Var

  • Güvenlik Kilidi

    Var

HOPARLÖR

  • Woofer Birimi

    1.75inch x 1ea

Müşteri Yorumları