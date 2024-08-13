Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG XBOOM Go PN1 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG XBOOM Go PN1 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

PN1

LG XBOOM Go PN1 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

LG XBOOM Go PN1'in önden görünümü.
Yazdır

Tüm Özellikler

HOPARLÖR

  • Kanal

    1

  • Pasif Radyatör

    Var

  • Woofer Unit

    1.5"x1

BAĞLANTI

  • Bluetooth

    Var

  • AUX In

    3.5mm

  • USB

    Type-C

UYUMLULUK

  • Telefonla Konuşma

    Var

  • Sesli Komut (Google Assistant, Siri)

    Var

  • Güvenlik Kilidi

    Var

  • Suya Dayanıklılık

    IPX5

BATARYA

  • Pil Tipi

    Lityum + İyon

  • Pil Kapasitesi

    3.7V, 730 mAH

  • Kulaklık Pil Şarj Süresi

    3 Saat

  • Pil Ömrü (Konuşma/Dinleme)

    5 Saat (%50 ses seviyesinde)

EKRAN BİLGİLERİ

  • Ekran Tipi

    LED Göstergesi

GÜÇ

  • Ses Çıkışı

    3W

  • Stand-by Modu

    0.5W↓

AKSESUARLAR

  • Şarj Kablosu

    Var

  • Garanti Belgesi

    Var

  • Kullanıcı Klavuzu

    Var

BLUETOOTH AUDIO CODEC

  • SBC

    Var

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ürün Net Ağırlığı (kg)

    0.0056

  • Ürün Boyutları (WxHxD)

    5.4" x 2.9" x 1.5"

  • Kutu Boyutları

    20.5" x 6.7" x 9.8"

Müşteri Yorumları