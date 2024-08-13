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LG XBOOM Go XG5QBK Taşınabilir Bluetooth hoparlör, IP67, 18 Saatlik Pil Ömrü

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG XBOOM Go XG5QBK Taşınabilir Bluetooth hoparlör, IP67, 18 Saatlik Pil Ömrü

XG5QBK

LG XBOOM Go XG5QBK Taşınabilir Bluetooth hoparlör, IP67, 18 Saatlik Pil Ömrü

30 derece önden görünüm
Turuncu aydınlatmalı LG XBOOM Go XG5, metal masanın üzerine yerleştirilmiştir. Masanın arkasında müziğin tadını çıkaran insanlar vardır.

Ritmi Güçlendirin, Aydınlatın ve Hissedin.

LG XBOOM Go ile müziğinizi oynatın, ortamı aydınlatın ve güçlü sesi hissedin.

LG XBOOM Go ile
Güçlü Sesi Hissedin

LG'nin en yeni ses teknolojisiyle birlikte derin bas ve güçlü ses sunan LG XBOOM Go'nun olağanüstü sesini deneyimleyin.

Yepyeni Ses Üniteleri ile
Güçlü Ses Deneyimi

Track tipi woofer ile en sevdiğiniz parçaların keyfini çıkarın. Şaşırtıcı derecede yüksek ses üretir.

Müzik, 20W Ses ile Canlanıyor

Güçlü 20W çıkışlar sayesinde, meditasyondan parti ortamına kadar her yerde ritmi yakalayabilir ve yüksek bir ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Düşük Ses Seviyesinde Bile
Basları Hissedin

Bas yükseltme algoritması, müziğin sesini kıstığınızda bile her bas notasını duymanızı ve hissetmenizi sağlar.
Sound Boost

Daha Güçlü Ses ile
Daha Fazla Eğlence

Sound Boost'a bir kez bastığınızda ses alanını genişletebilir ve müziğinizin keyfini yüksek sesle çıkarabilirsiniz.

Müziğe Renk Verin

Genişletilmiş 16 milyon renk seçeneğiyle, zenginleştirilmiş bir müzik deneyimi için her şarkıyı gökkuşağının dilediğiniz rengiyle birlikte çalabilirsiniz.

Canlı ışıkta poz veren kadın.

Ruh Halinizi Light Studio ile Senkronize Edin

Her anın bir rengi ve sesi vardır. XBOOM uygulamasında, ruh halinize uygun müzik ve ışıklandırmayı deneyimleyin.

Mor aydınlatmalı LG XBOOM Go XG5 zemine yerleştirilmiştir. Hoparlörün üstünde Light Studio'nun üç modu gösterilir: ortam, doğa ve parti.

Işıklandırmanızı Özelleştirin

Kendi aydınlatmanızı özelleştirmek için XBOOM uygulamasında My Pick'i kullanın.

Solda, Stilim kullanıcı arayüzü gösterilir. Sağ tarafta ise mavi aydınlatmalı LG XBOOM Go XG5 zemine yerleştirilmiştir.

Kolaj. Soldan, LG XBOOM Go XG5'in yakından görünümü. Ardından, müziğin keyfini çıkaran insanların bir görüntüsü gösterilir. Sağda yukarıdan aşağıya: pembe ışıklı hoparlörün ve iki bardak içkinin yakından görünümü.
Kolaj. Soldan, LG XBOOM Go XG5'in yakından görünümü. Yoga yapan bir adam ve matın üzerine yerleştirilmiş LG XBOOM Go XG5 görüntüsü. Sağda yukarıdan aşağıya: pembe ışıklı hoparlörün yakından görünümü. Havuz kenarına yerleştirilmiş turuncu aydınlatmalı hoparlör ve limonata.

Müziğin Keyfini Her Zaman,
Her Yerde Çıkarın

IP67

Açık Hava İçin İdeal

LG XBOOM Go, dış mekanlarda harekete geçmeye hazır. IP67 sınıfı sayesinde suya ve toza dayanıklıdır. Böylece, müzik keyfinize ara vermeden hareket edebilirsiniz.

İki LG XBOOM Go XG5 sonsuz alana yerleştirilmiştir. Biri su geçirmez, diğeri toz geçirmez olduğunu gösterir.

*IP67 sınıfı, IP6X ve IPX7'nin birleşimidir. IP6X, toz geçirmezlik ve temasa karşı tam koruma anlamına gelir.
*IPX7, 30 dakikaya kadar en fazla 1 metre suya daldırma koşullarına dayalı olarak suya daldırma etkilerine karşı koruma anlamına gelir. Plaj veya havuz kullanımı için tavsiye edilmez.

Bir plaj havlusu üzerine yerleştirilmiş hoparlör. Hoparlörün 18 saate kadar çalınabileceğini göstermek üzere, hoparlörün önünde günbatımı sahilini gösterilir.
18 saatlik batarya

18 saate kadar
Müziğe Güç Katar

LG XBOOM Go XG5'in 18 saatlik pili ile müziğiniz sabahtan akşama kadar devam eder.

*%50 ses düzeyi ile ışıklandırma olmadan 18 saatlik pil ömrü.
*Ses kaynağına ilişkin kendi değerlendirmemize dayanır. Ses, kullanıcının kullanım ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

LG XBOOM Go XG5 havuz kenarına yerleştirilmiştir. Havuzdaki hoparlör çevresinde konuşan üç kişi.
Telefon Hoparlörü

Arama Cevaplama
Eller Serbest

LG XBOOM Go, müzik çalarken gelen aramaları yanıtlamanızı sağlar. Eller serbest sohbet edebilmeniz için modlar arası geçiş yapar.

Görüntüde bir orman ve bir nehir vardır. Görüntünün alt kısmında UL, enerji yıldızı ve SGS logoları gösterilmektedir.

Geri Dönüştürülmüş Plastikten Üretilmiştir

UL, LG XBOOM Go'nun bazı parçalarında geri dönüştürülmüş plastik kullanıldığı için, LG XBOOK Go'yu ECV (Environmental Claims Validation) ürünü olarak onaylamıştır. Portatif Bluetooth hoparlör üretimine daha çevreci bir yaklaşım getiriyoruz.

Geri dönüştürülmüş parçaları gösteren çapraz bir hoparlör görünümü vardır.

*Yukarıdaki görsel temsili amaçlıdır, ürünün gerçek görseli farklılık gösterebilir.

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Çevre Dostu Kağıt Hamurundan Ambalajlar

LG XBOOM Go'nun iç ambalajı, EPS köpükten (strafor) ve plastik torbalardan geri dönüşümlü kalıplanmış hamura dönüştürülmüş, SGS tarafından Eko Ürün olarak onaylanmıştır.

LG XBOOM Go'nun ambalaj kutusu.

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Tüm Özellikler

SATIŞ BÖLGESI

  • Satış Bölgesi

    Global

MODEL BİLGİLERİ

  • Üretim Modeli Adı

    XG5QBK

  • Alıcı Model Adı

    XG5QBK

  • Bluetooth Arama adı

    XG5Q

  • Marka Bilgileri

    XBOOM Go

BOYUT(G X Y X D, MM)

  • Boyut (G x Y x D) mm

    222 x 83 x 80

AĞIRLIK(KG)

  • Net Ağırlık (kg)

    0,7 kg

  • Brüt Ağırlık (kg)

    1.4

KARTON KUTU

  • Karton Boyutu (G x Y x D) mm

    278 x 124 x 128

  • Tip

    Normal tip

KANALLAR

  • Kanal Sayısı

    1 kanal (1 Yol)

ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Çıkış Gücü

    20 W (woofer)

BAĞLANTI - GENEL

  • Aux girişi (3.5)

    Var

  • USB C-type (Dişi)

    Var

GÖRÜNTÜLEME BILGILERI

  • Ekran Tipi

    LED Göstergesi
    (BT, Güç açık, Pil, EQ)

EQ

  • Sound Boost

    Var (Küresel varsayılan)

  • Standart

    Var

  • Özel EQ (Uygulama)

    Var

PIL

  • Pil Türü

    Lityum-İyon

  • Pil Kapasitesi

    14,8 W (3,8 V, 3900 mAh)

  • Pil Şarj süresi

    4

  • Pil Ömrü

    18 saat↑

GÜÇ TÜKETIMI

  • Güç açık modu (Şarj durumu)

    10 W

  • Bekleme modu

    0,5 W

BLUETOOTH SES FORMATI

  • SBC

    Var

  • AAC

    Var

KOLAYLIK

  • Çok Noktalı

    Var (2 adet)

  • Kablosuz parti bağlantısı (Çift mod)

    Var

  • Kablosuz parti bağlantısı (Çoklu mod)

    Var (10 adet)

  • Yükseltme Yöneticisi (FOTA)

    Var

  • Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)

    Var/Var

  • Sesli komut (Google Asistan, Siri)

    Var

  • Aydınlatma

    Var

  • Su / Sıçrama Koruması

    Var (IP67)

  • Bluetooth

    Var (5.1)

  • Pil Göstergesi

    Var

  • Telefon hoparlörü

    Var

  • Güvenlik Kilidi

    Var

HOPARLÖR

  • Woofer Ünitesi

    Track Tipi Woofer (42x80 mm) x1

  • Pasif Radyatör

    Var

  • Empedans

    woofer(2,5Ω)

AKSESUAR(MANUEL)

  • Basit kılavuz

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

AKSESUAR(DIĞERLERI)

  • USB C Type kablo

    Var

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