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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 480W Bluetooth CJ44

Teknik Özellikler

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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 480W Bluetooth CJ44

CJ44

Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 480W Bluetooth CJ44

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Tüm Özellikler

GÜÇ

  • Toplam Ses Çıkış Gücü

    480W RMS

ÖZELLIKLER

  • CD

    Evet

  • CD-R/-RW

    Evet

  • MP3 CD

    Evet

  • WMA CD

    Evet

  • USB

    Evet (2)

  • Bluetooth®

    Evet

  • Mikrofon Girişi

    Evet (2)

  • Portable In Girişi

    Evet

  • AUX (Stereo RCA)

    Evet

  • Kablosuz Ses Senkronizasyonu (LG TV Bluetooth)

    Evet

SES MODLARI

  • Ses Modları

    8 (User, Standard, Pop, Classic, Rock, Jazz, Bass Blast, Football)

UYUMLULUK

  • Playback settings

    Random, Repeat1, Repeat All

  • Voice Canceller

    Evet

  • Key Changer

    Evet

  • Karaoke Mikrofon Girişi

    Yes (2)

  • Akıllı Telefon Uygulaması

    Uyumlu

  • Çoklu Bluetooth

    Evet (aynı anda 3 cihaza kadar)

  • Bluetooth Standby Wakeup

    Evet

  • Bluetooth Jukebox

    Evet

  • Clock/Timer

    Evet

  • Otomatik DJ

    Evet

  • Sound Sync Wireless (LG TV Bluetooth)

    Evet

  • Kablosuz Parti Linki

    Evet

  • USB 1'den USB 2'ye kayıt

    Evet

  • USB'den direkt kayıt

    Evet

  • USB External HDD Playback

    Evet (Müzik)

BOYUTLAR

  • Ana Ünite(WxHxD)

    350mm x 163mm x 251mm

  • Speakers (WxHxD)

    266mm x 314mm x 234mm

  • Kutu Boyutları (WxHxD)

    746mm x 436mm x 322mm

  • Net Ağırlık (Main Unit)

    3.4kg

  • Net Ağırlık (Speakers)

    5.7kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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