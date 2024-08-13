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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 990W Bluetooth CJ65
Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 990W Bluetooth CJ65
Tüm Özellikler
AMPLİFİKATÖR/HOPARLÖR -
-
Toplam Güç Çıkışı
900W RMS
-
Ses Sistemi
Stereo (2 yönlü)
-
Tweeter Ünitesi
2"
-
Orta Seviye/Bas Hoparlör
7"
FONKSİYONLAR -
-
CD
Evet (1)
-
CD-R/-RW
Evet
-
MP3 CD
Evet
-
WMA CD
Evet
-
USB
Evet (2)
-
Bluetooth®
Evet
-
Mikrofon Girişi
Evet (2)
-
Taşınabilir Aygıt Girişi
Evet (1)
-
AUX (Stereo RCA)
Evet (1)
-
Kablosuz Ses Senkronizasyonu (LG TV Bletooth)
Evet
SES MODLARI -
-
Ses Türleri
8 (Kullanıcı, Standart, Pop, Klasik, Rock, Caz, Bas, Stadyum)
DESTEKLENEN KOD ÇÖZME BİÇİMLERİ -
-
Müzik Kod Çözme
WAV, MP3
KULLANIŞLI ÖZELLİKLER -
-
Bluetooth® Müzik Yayını
Evet
-
MP3 oynatıcı USB şarj
Evet
-
Oynatma ayarları
Rastgele, Tekrarla1, Tümünü Tekrarla
-
Ses Kesici
Evet
-
Akort Değiştirici
Evet
-
Karaoke Mikrofon Girişi
Evet (2)
-
Akıllı Telefon Uzaktan Kumanda Uygulaması
Uyumlu
-
Bluetooth Çoklu Cihaz Bağlantısı
Evet (Aynı anda 3 cihaza kadar)
-
Bluetooth Bekletme - Uyandırma
Evet
-
Bluetooth Jukebox
Evet
-
Saat/Kronometre
Evet
-
Otomatik DJ
Evet
-
Program Oynatımı
Evet (60 şarkı)
-
LED Renkli Aydınlatma
Evet
-
Dikey/Yatay Yerleşim
Sadece Dikey
-
Kablosuz Ses Senkronizasyonu (LG TV Bluetooth)
Evet
-
Kablosuz Parti Bağlantısı
Evet
-
USB 1’den USB 2’ye Kayıt
Evet
-
USB Harici HDD Oynatımı
Evet (Müzik)
BAĞLANTI -
-
USB 2.0 Girişi
Evet (2)
-
Mikrofon (6,5 mm) Girişi
Evet (1)
-
Stereo RCA (AUX) Girişi
Evet (1)
-
Taşınabilir Cihaz (3,5 mm) Girişi
Evet (1)
-
LED Aydınlatma Çıkışı
Evet (2)
VERİLEN AKSESUARLAR -
-
Kılavuz
Evet
-
Piller
Evet
BOYUTLAR -
-
Ana Ünite (GxYxD)
350 mm x 163 mm x 251 mm
-
Hoparlörler (GxYxD)
299 mm x 363 mm x 230 mm
-
Kutu (GxYxD)
742 mm x 436 mm x 376 mm
-
Net Ağırlık (Ana Ünite)
3,4 kg
-
Net Ağırlık (Hoparlörler)
10 kg
-
Brüt Ağırlık (Kutu)
16 kg
GARANTİ -
-
Garanti Süresi
1 Yıl Garanti - Parça ve İşçilik
EAN -
-
EAN
8806084539656
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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