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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 300W Karaoke Bluetooth CK43
Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 300W Karaoke Bluetooth CK43
Tüm Özellikler
AMPLİFİKATÖR
-
Toplam Çıkış Gücü
300W
-
Ön Hoparlör - Çıkış Gücü
150W x 2
KULLANIŞLI ÖZELLİKLER
-
Bluetooth Kumanda Uygulaması (Android)
Var
-
Çoklu Nokta (Android)
Var (3)
-
LG Ses Senk
Var (Bluetooth)
FONKSİYONLAR
-
CD
Var
-
Tuner
Yok
-
AUX1
Var
-
USB1
Var
-
USB2
Var
-
Bluetooth
Var
HOPARLÖR
-
Ön Hoparlör Sistemi
2 Yönlü 2 Hoparlör
-
Ön Hoparlör Tweeter Ünitesi
1,57"
-
Ön Woofer Ünitesi
5,25"
GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR
-
USB 1
Var
-
USB 2
Var
-
AUX GİRİŞİ (Sol/Sağ)
1 (Arka)
-
Hoparlör Çıkışı
Sistem Girişi
SES
-
Ekolayzer
Kullanıcı EQ, Standart, Pop, Klasik, Rock, Caz, Bas, Stadyum
-
Otomatik DJ
Var
-
Çoklu Müzik Kutusu
Var
YÜRÜTÜLEBİLİR DİSK/DOSYA TÜRÜ
-
Disk sayısı
1
-
Yükleme Türü
Tepsi
-
Yürütülebilir Disk
Audio CD, MP3, WMA CD, CD-R, CD-RW
-
Yürütülebilir Dosya Biçimi
MP3, WMA, AAC
GÜÇ
-
Güç Tüketimi
50W
-
Bekleme Modu
0,5W’dan az
-
Güç Gereksinimi - Dar (50/60Hz)
110V 50/60Hz
-
Güç Gereksinimi - Geniş
110V 50/60Hz
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Uzaktan Kumanda
Var
-
Piller (Uzaktan Kumanda)
AAA x 2
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ana (G x Y x D)
11,8 x 6,4 x 9,8
-
Ön Hoparlörler x 2 (G x Y x D)
7,9 x 12,1 x 8,7
-
Ana - Net Ağırlık
5,7lbs
-
Ön Hoparlör - Net Ağırlık
5,3lbs
-
Kargo Boyutu (G x Y x D)
32,1 x 14,2 x 9,7
-
Ana Kutusu - Kargo Ağırlığı
21,2lbs
GARANTİ
-
Sınırlı Garanti
1 Yıl Parça ve İşçilik
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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