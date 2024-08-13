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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 300W Karaoke Bluetooth CK43

Teknik Özellikler

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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 300W Karaoke Bluetooth CK43

CK43

Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 300W Karaoke Bluetooth CK43

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Tüm Özellikler

AMPLİFİKATÖR

  • Toplam Çıkış Gücü

    300W

  • Ön Hoparlör - Çıkış Gücü

    150W x 2

KULLANIŞLI ÖZELLİKLER

  • Bluetooth Kumanda Uygulaması (Android)

    Var

  • Çoklu Nokta (Android)

    Var (3)

  • LG Ses Senk

    Var (Bluetooth)

FONKSİYONLAR

  • CD

    Var

  • Tuner

    Yok

  • AUX1

    Var

  • USB1

    Var

  • USB2

    Var

  • Bluetooth

    Var

HOPARLÖR

  • Ön Hoparlör Sistemi

    2 Yönlü 2 Hoparlör

  • Ön Hoparlör Tweeter Ünitesi

    1,57"

  • Ön Woofer Ünitesi

    5,25"

GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR

  • USB 1

    Var

  • USB 2

    Var

  • AUX GİRİŞİ (Sol/Sağ)

    1 (Arka)

  • Hoparlör Çıkışı

    Sistem Girişi

SES

  • Ekolayzer

    Kullanıcı EQ, Standart, Pop, Klasik, Rock, Caz, Bas, Stadyum

  • Otomatik DJ

    Var

  • Çoklu Müzik Kutusu

    Var

YÜRÜTÜLEBİLİR DİSK/DOSYA TÜRÜ

  • Disk sayısı

    1

  • Yükleme Türü

    Tepsi

  • Yürütülebilir Disk

    Audio CD, MP3, WMA CD, CD-R, CD-RW

  • Yürütülebilir Dosya Biçimi

    MP3, WMA, AAC

GÜÇ

  • Güç Tüketimi

    50W

  • Bekleme Modu

    0,5W’dan az

  • Güç Gereksinimi - Dar (50/60Hz)

    110V 50/60Hz

  • Güç Gereksinimi - Geniş

    110V 50/60Hz

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Uzaktan Kumanda

    Var

  • Piller (Uzaktan Kumanda)

    AAA x 2

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ana (G x Y x D)

    11,8 x 6,4 x 9,8

  • Ön Hoparlörler x 2 (G x Y x D)

    7,9 x 12,1 x 8,7

  • Ana - Net Ağırlık

    5,7lbs

  • Ön Hoparlör - Net Ağırlık

    5,3lbs

  • Kargo Boyutu (G x Y x D)

    32,1 x 14,2 x 9,7

  • Ana Kutusu - Kargo Ağırlığı

    21,2lbs

GARANTİ

  • Sınırlı Garanti

    1 Yıl Parça ve İşçilik

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları