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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 950W Vokal Efektler Bluetooth CL65
Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 950W Vokal Efektler Bluetooth CL65
Tüm Özellikler
GENEL
-
Toplam Güç Çıkışı
950W
FONKSYIONLAR
-
Aux
1x
-
Portable In (3.5mm Jack)
1x
-
Bluetooth
Evet
-
USB
2x
KULLANIŞLI ÖZELLIKLER
-
CD
Evet
-
TV SoundSync
Evet
-
LG Bluetooth
Evet
-
Wireless Party Link
Evet
-
Multi Bluetooth
Evet
-
Multi Jukebox
Evet
KARAOKE
-
vokal efekti
EVET
-
Ses İptali
EVET
-
ses kesici
Evet
DESTEKLENEN KOD ÇÖZME BIÇIMLERI
-
MP3 / WMA / Dolby Digital / DTS
evet / evet/ hayır / hayır
BOYUTLAR
-
Ana Ünite (GxYxD)
35.0 x 16.3 x 25.1 cm
-
Ağırlık
16.2 kg
-
Kutu (GxYxD)
79.3 x 42.8 x 37.6 cm
-
Hoparlör
30.0 x 36.3 x 25.3 cm
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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