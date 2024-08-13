Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 950W Vokal Efektler Bluetooth CL65

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 950W Vokal Efektler Bluetooth CL65

CL65

Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 950W Vokal Efektler Bluetooth CL65

Yazdır

Tüm Özellikler

GENEL

  • Toplam Güç Çıkışı

    950W

FONKSYIONLAR

  • Aux

    1x

  • Portable In (3.5mm Jack)

    1x

  • Bluetooth

    Evet

  • USB

    2x

KULLANIŞLI ÖZELLIKLER

  • CD

    Evet

  • TV SoundSync

    Evet

  • LG Bluetooth

    Evet

  • Wireless Party Link

    Evet

  • Multi Bluetooth

    Evet

  • Multi Jukebox

    Evet

KARAOKE

  • vokal efekti

    EVET

  • Ses İptali

    EVET

  • ses kesici

    Evet

DESTEKLENEN KOD ÇÖZME BIÇIMLERI

  • MP3 / WMA / Dolby Digital / DTS

    evet / evet/ hayır / hayır

BOYUTLAR

  • Ana Ünite (GxYxD)

    35.0 x 16.3 x 25.1 cm

  • Ağırlık

    16.2 kg

  • Kutu (GxYxD)

    79.3 x 42.8 x 37.6 cm

  • Hoparlör

    30.0 x 36.3 x 25.3 cm

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları