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LG X-BOOM CM9730
Tüm Özellikler
AMPLIFIKATÖR
-
AUX Giriş / Çıkış
Var (Giriş)
-
Portable In
Var (Ön)
-
CD/DVD
CD
-
Bluetooth
Var
-
USB Girişi
Var (Ön)
-
Radyo
Var
DVD/CD/USB OYNATMA ÖZELLIKLERI
-
Uyumlu DİSC Formatları
CD, CD-R/CD-RW, MP3CD, WMA CD
-
USB'den USB'ye Kayıt
Var
-
Tekrar Çalma
Var
-
MP3/WMA ID3 Etiket Gösterimi
Var
-
USB'den Şarj
Var
-
Program Çalma (Hafıza)
Var (300)
-
Şarkı Çalarken Müzik Arama
Var
-
Dosya Silme
Var
-
Bluetooth
Var
-
Program Temizleme
Var
-
DISC Yuvaları
1 x CD Çalar
-
USB Kayıt
Var
-
Rasgele
Var (CD / MP3)
UYANDIRMA VE ZAMAN FONKSIYONLARI
-
Çalar Saat
Var
-
Otomatik Kapanma
Var
-
Zaman Göstergesi
Var
GÜÇ BESLEMESI
-
Şebeke Gerilimi (V)
110 veya 220/230V
-
Anma Frekansı (Hz)
50/60
-
Güç Tüketimi (W)
180
-
Bekleme Konumu Güç Tüketimi (W)
<1
SES PERFORMANSI
-
Kanal
3
-
Orta Birim
8"
-
Woofer
15" (Metalik)
-
Akım Direnci
8Ω
GIRIŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
USB 2,0
Var (Ön)
-
USB 1,0
Var (Ön)
-
Portable In
Var (Ön)
-
AUX Girişi
Var (Arka)
-
Door Lock Key (Disc)
Var
-
Sistem Bağlantısı
Var
-
Karaoke Mikrofon Girişi
1 Adet
-
Mic - Mic Girişi (φ6,3)
Var
-
Ses Çıkışı - Audio L/R
Var
-
Woofer Sistemi
Var
SES MODU
-
Yüksek Ses Örnekleme
Var
-
Mute
Var
-
BassBoost
Var
-
MP3 Optimizasyonu
Var
-
Otomatik DJ
Var
-
Müzik Kutusu
Var
-
DJ Efektleri
Var
-
Akıllı DJ
Var
-
Equalizer Ön Ayarlama
Kullanıcı, Cluster2, By-pass, Pop, Klasik, Rock, Caz, Otomatik, Arapça, Farsça, Afro Hip-hop, Doğal
RADYO
-
Tip
PLL
-
Bant
FM
-
Frekans Aralığı
87.5 ~ 108.0 MHz
-
Kanal Hafızası
50
FIZIKI BOYUT
-
Ana
542x310x421
-
Karton Boyut (W x H x D) mm
"Ana: 631 x 423 x 537 Spk : 1301 x 865 x 639"
-
Ağırlık
"Ana : 14.4 Spk : 78.1"
EKRAN
-
Düzey Göstergesi
Var
-
Dimmer
Var
-
Ekran Modu
Var
-
Demo
Var
UZAKTAN KUMANDA VE AKSESUARLAR
-
Kumanda Model Adı
MA2
-
Tuş Sayısı
40 Tuş
-
Pil
2 x AAA
-
FM Anten
FM 75Ω ANT
-
Kullanma Kılavuzu
Var
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