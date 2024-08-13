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LG X-BOOM CM9730

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG X-BOOM CM9730

CM9730

LG X-BOOM CM9730

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Tüm Özellikler

AMPLIFIKATÖR

  • AUX Giriş / Çıkış

    Var (Giriş)

  • Portable In

    Var (Ön)

  • CD/DVD

    CD

  • Bluetooth

    Var

  • USB Girişi

    Var (Ön)

  • Radyo

    Var

DVD/CD/USB OYNATMA ÖZELLIKLERI

  • Uyumlu DİSC Formatları

    CD, CD-R/CD-RW, MP3CD, WMA CD

  • USB'den USB'ye Kayıt

    Var

  • Tekrar Çalma

    Var

  • MP3/WMA ID3 Etiket Gösterimi

    Var

  • USB'den Şarj

    Var

  • Program Çalma (Hafıza)

    Var (300)

  • Şarkı Çalarken Müzik Arama

    Var

  • Dosya Silme

    Var

  • Bluetooth

    Var

  • Program Temizleme

    Var

  • DISC Yuvaları

    1 x CD Çalar

  • USB Kayıt

    Var

  • Rasgele

    Var (CD / MP3)

UYANDIRMA VE ZAMAN FONKSIYONLARI

  • Çalar Saat

    Var

  • Otomatik Kapanma

    Var

  • Zaman Göstergesi

    Var

GÜÇ BESLEMESI

  • Şebeke Gerilimi (V)

    110 veya 220/230V

  • Anma Frekansı (Hz)

    50/60

  • Güç Tüketimi (W)

    180

  • Bekleme Konumu Güç Tüketimi (W)

    <1

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    3

  • Orta Birim

    8"

  • Woofer

    15" (Metalik)

  • Akım Direnci

    8Ω

GIRIŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • USB 2,0

    Var (Ön)

  • USB 1,0

    Var (Ön)

  • Portable In

    Var (Ön)

  • AUX Girişi

    Var (Arka)

  • Door Lock Key (Disc)

    Var

  • Sistem Bağlantısı

    Var

  • Karaoke Mikrofon Girişi

    1 Adet

  • Mic - Mic Girişi (φ6,3)

    Var

  • Ses Çıkışı - Audio L/R

    Var

  • Woofer Sistemi

    Var

SES MODU

  • Yüksek Ses Örnekleme

    Var

  • Mute

    Var

  • BassBoost

    Var

  • MP3 Optimizasyonu

    Var

  • Otomatik DJ

    Var

  • Müzik Kutusu

    Var

  • DJ Efektleri

    Var

  • Akıllı DJ

    Var

  • Equalizer Ön Ayarlama

    Kullanıcı, Cluster2, By-pass, Pop, Klasik, Rock, Caz, Otomatik, Arapça, Farsça, Afro Hip-hop, Doğal

RADYO

  • Tip

    PLL

  • Bant

    FM

  • Frekans Aralığı

    87.5 ~ 108.0 MHz

  • Kanal Hafızası

    50

FIZIKI BOYUT

  • Ana

    542x310x421

  • Karton Boyut (W x H x D) mm

    "Ana: 631 x 423 x 537 Spk : 1301 x 865 x 639"

  • Ağırlık

    "Ana : 14.4 Spk : 78.1"

EKRAN

  • Düzey Göstergesi

    Var

  • Dimmer

    Var

  • Ekran Modu

    Var

  • Demo

    Var

UZAKTAN KUMANDA VE AKSESUARLAR

  • Kumanda Model Adı

    MA2

  • Tuş Sayısı

    40 Tuş

  • Pil

    2 x AAA

  • FM Anten

    FM 75Ω ANT

  • Kullanma Kılavuzu

    Var

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