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LG XBOOM CM9740

Teknik Özellikler

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LG XBOOM CM9740

CM9740

LG XBOOM CM9740

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    2900W X-BOOM HI-FI Ses Sistemi

SES PERFORMANSI

  • Güç Çıkışı - Toplam

    2900W

  • Ses Sistemi

    2.2 Kanal

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • AUX In

    Var

  • Portable In

    Var

  • USB

    1 Adet

  • Mikrofon Girişi

    1 Adet

SES FORMATLARI

  • By-Pass

    Var

  • Smart DJ

    Var

  • Auto EQ

    Var

  • Bass Blast (BASS)

    Var

  • MP3 Optimizer (MP3 OPT)

    Var

  • Futbol Ses Efekti

    Var

  • User EQ

    Var

  • Pop

    Var

  • Klasik

    Var

  • Jazz

    Var

  • Rock

    Var

  • DJ Pro

    Var

  • Auto DJ

    Var

  • Juke Box

    Var

  • DJ Efektleri

    Var

  • Audio CD

    Var

  • MP3/WMA CD

    Var

  • CD-R/CD-RW

    Var

FONKSİYONLAR

  • CD

    Var

  • Bluetooth

    Var

  • Radyo

    Var

  • USB'den Direkt Kaydetme

    Var

KABLOSUZ TEKNOLOJİLER

  • NFC

    Var

  • Akıllı Telefon Üzerinden Mobil MP3 Stream (Bluetooth)

    Var

  • Bluetooth Uzaktan Kumanda Uygulaması

    Var

Müşteri Yorumları