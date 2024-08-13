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LG XBOOM CM9750

Teknik Özellikler

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LG XBOOM CM9750

CM9750

LG XBOOM CM9750

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Tüm Özellikler

SES PERFORMANSI

  • Güç Çıkışı - Toplam

    3000W

  • Tweeter Unit

    1'' (Compression Horn)

  • High Range Woofer

    6.5'' (Cone)

  • Bass Woofer

    12'' (Cone)

BAĞLANTI

  • Dual USB

    Var

  • Bluetooth

    Var

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • Karaoke Mikrofon Girişi

    Var

  • Portable Ses Girişi

    Var (önde)

  • AUX Ses Girişi

    Var

  • USB 2.0

    Var

SES FORMATLARI

  • Disk Kapasitesi

    1

  • CD

    Var

  • Auto EQ

    Var

  • User EQ

    Var

  • Auto DJ

    Var

  • DJ Efektleri

    Var

  • MP3

    Var

  • WMA

    Var

  • X-Boom Plus

    Var

FONKSİYONLAR

  • Multi-renk Led Işıklar

    Var

  • USB'den USB'ye Kayıt Özellliği

    Var

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Main

    450mm x 160mm x 355mm

  • Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) Speakers

    414mm x 562mm x 376mm

  • Net Ağırlık (Kg) Main

    6.6 kg

  • Net Ağırlık (Kg) Speakers

    19.6 kg x 2

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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