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LG XBOOM CM9760

Teknik Özellikler

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LG XBOOM CM9760

CM9760

LG XBOOM CM9760

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Tüm Özellikler

AMPLİFİKATÖR/HOPARLÖR -

  • Toplam Güç Çıkışı

    3300W RMS

  • Ses Sistemi

    Çift Yükseltilmiş Stereo - 3 Yönlü

  • Tweeter Ünitesi

    1" (Havalı Korna)

  • Orta Alan/Bas Hoparlör

    6.5"

  • SubWoofer

    9"

FONKSİYONLAR -

  • CD

    Evet (1)

  • CD-R/-RW

    Evet

  • MP3 CD

    Evet

  • WMA CD

    Evet

  • USB

    Evet (2)

  • Bluetooth®

    Evet

  • Taşınabilir Aygıt Girişi

    Evet (1)

  • AUX (Stereo RCA)

    Evet (1)

  • Mikrofon Girişi

    Evet (1)

  • FM Tuner

    (87.5 ~ 108.0 MHz)

SES MODLARI -

  • Ses Türleri

    7 (Kullanıcı, Standart, Pop, Klasik, Rock, Caz, Bas)

DESTEKLENEN KOD ÇÖZME BİÇİMLERİ -

  • Müzik Kod Çözme

    WAV, MP3

KULLANIŞLI ÖZELLİKLER -

  • Otomatik DJ

    Evet

  • LED Renkli Aydınlatma

    Evet

  • DJ Efektleri

    Evet

  • Program Oynatımı

    Evet (300 şarkı)

  • MP3 oynatıcı USB şarj

    Evet

  • USB 1’den USB 2’ye Kayıt

    Evet

  • Oynatma ayarları

    Rastgele, Tekrarla1, Tümünü Tekrarla

  • Akıllı Telefon Uzaktan Kumanda Uygulaması

    Uyumlu

  • Bluetooth Çoklu Cihaz Bağlantısı

    Evet (Aynı anda 3 cihaza kadar)

  • Bluetooth Bekletme - Uyandırma

    Evet

  • Kablosuz Ses Senkronizasyonu (LG TV Bluetooth)

    Evet

  • DJ Pro

    Evet

  • Akort Değiştirici

    Evet

  • Ses Kesici

    Evet

BAĞLANTI -

  • USB 2.0 Girişi

    Evet (2)

  • Taşınabilir Cihaz (3,5 mm) Girişi

    Evet (1)

  • Mikrofon (6,5 mm) Girişi

    Evet (2)

  • FM Anteni

    Evet (1)

  • Stereo RCA (AUX) Girişi

    Evet (1)

  • LED Aydınlatma Çıkışı

    Evet (2)

VERİLEN AKSESUARLAR -

  • Kılavuz

    Evet

  • Kumanda

    Evet

  • Piller

    Evet (2)

  • FM Anteni

    Evet

BOYUTLAR -

  • Ana Ünite (GxYxD)

    453mm x 160mm x 360mm

  • Hoparlörler (GxYxD)

    450mm x 651mm x 395mm

  • Net Ağırlık (Ana Ünite)

    6,2kg

  • Net Ağırlık (Hoparlörler)

    44kg

GARANTİ -

  • Garanti Süresi

    1 Yıl Garanti - Parça ve İşçilik

EAN -

  • EAN

    8806087836097

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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