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Led Işıklı 220W Bluetooth Karaoke Hoparlör XBOOM FJ5

Teknik Özellikler

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Led Işıklı 220W Bluetooth Karaoke Hoparlör XBOOM FJ5

FJ5

Led Işıklı 220W Bluetooth Karaoke Hoparlör XBOOM FJ5

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Tüm Özellikler

AMPLİFİKATÖR

  • Toplam Çıkış Gücü

    220W

  • Subwoofer Çıkış Gücü

    110W x 2

KULLANIŞLI ÖZELLİKLER

  • Bluetooth Kumanda Uygulaması Desteği (iOS/Android)

    Evet

  • Dans Işıkları

    Evet

  • Karaoke Creator

    Evet

  • Ses Filtreleri

    Evet

  • Çoklu Nokta

    Evet

  • LG Ses Senk.

    Evet

İŞLEV SESÇİCİ

  • AUX1

    Evet

  • USB1

    Evet

  • Bluetooth

    Evet

HOPARLÖR

  • Ön Hoparlör Sistemi

    5.25" x2

  • Ön Hoparlör Tweeter Ünitesi

    2"

GÜÇ

  • Güç Tüketimi

    TBD

  • Bekleme Modu

    0,5 W

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Uzaktan Kumanda

    Evet

  • Piller

    2 (Boyut: AAA)

BOYUTLAR/AĞIRLIK

  • Boyut (GxYxD)

    24,2" x 10,7" x 12,5"

  • Net Ağırlık

    22,5 lbs

  • Kargo Boyutu (GxYxD)

    27,5" x 14,7" x 16,02"

  • Kargo Ağırlığı

    28,9 lbs

GARANTİ/UPC

  • Sınırlı Garanti

    1 Yıl - Parça ve İşçilik

  • UPC (Evrensel Ürün Kodu)

    719192613676

SES MODLARI

  • Standart

    Evet

  • Pop

    Evet

  • Rock

    Evet

  • Bass Blast

    Evet

  • Klasik

    Evet

  • Caz

    Evet

  • DJ Pro

    Evet

  • DJ Loop

    Evet

  • Çoklu Müzik Kutusu

    Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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