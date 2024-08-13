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Led Işıklı 220W Bluetooth Karaoke Hoparlör XBOOM FJ5
Led Işıklı 220W Bluetooth Karaoke Hoparlör XBOOM FJ5
Tüm Özellikler
AMPLİFİKATÖR
-
Toplam Çıkış Gücü
220W
-
Subwoofer Çıkış Gücü
110W x 2
KULLANIŞLI ÖZELLİKLER
-
Bluetooth Kumanda Uygulaması Desteği (iOS/Android)
Evet
-
Dans Işıkları
Evet
-
Karaoke Creator
Evet
-
Ses Filtreleri
Evet
-
Çoklu Nokta
Evet
-
LG Ses Senk.
Evet
İŞLEV SESÇİCİ
-
AUX1
Evet
-
USB1
Evet
-
Bluetooth
Evet
HOPARLÖR
-
Ön Hoparlör Sistemi
5.25" x2
-
Ön Hoparlör Tweeter Ünitesi
2"
GÜÇ
-
Güç Tüketimi
TBD
-
Bekleme Modu
0,5 W
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Uzaktan Kumanda
Evet
-
Piller
2 (Boyut: AAA)
BOYUTLAR/AĞIRLIK
-
Boyut (GxYxD)
24,2" x 10,7" x 12,5"
-
Net Ağırlık
22,5 lbs
-
Kargo Boyutu (GxYxD)
27,5" x 14,7" x 16,02"
-
Kargo Ağırlığı
28,9 lbs
GARANTİ/UPC
-
Sınırlı Garanti
1 Yıl - Parça ve İşçilik
-
UPC (Evrensel Ürün Kodu)
719192613676
SES MODLARI
-
Standart
Evet
-
Pop
Evet
-
Rock
Evet
-
Bass Blast
Evet
-
Klasik
Evet
-
Caz
Evet
-
DJ Pro
Evet
-
DJ Loop
Evet
-
Çoklu Müzik Kutusu
Evet
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