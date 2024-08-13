Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG XBOOM OJ98

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG XBOOM OJ98

OJ98

LG XBOOM OJ98

Yazdır

Tüm Özellikler

TOPLAM SES GÜCÜ

  • Toplam Ses Gücü

    1800W

UYUMLULUK

  • Bluetooth Uygulaması (Android)

    Var

  • USB'den direkt kayıt

    Var

  • Çoklu-Işıklandırma

    Var

  • Party Thruster

    Var

  • DJ Paylaşımı

    Var

  • Karaoke

    Var

  • Ses Filtreleri

    Var

  • Çoklu Bağlantı

    Var

  • USB (2)

    Var

  • Portable In Girişi

    Var

  • AUX In

    Var

  • Ses Kablosu Çıkışı

    Var

  • Juke Box

    Var

BOYUTLAR

  • Ürün Boyutu (GxDxY)

    14.96" x 43.3" x 15.8"

  • Net Ağırlık

    65.5 lbs

  • Kutu Boyutları (GxDxY)

    46.6" x 18.2" x 18.0"

Müşteri Yorumları