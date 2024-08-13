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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 500W DJ Led Işık Ses Efektli Bluetooth OK55
Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 500W DJ Led Işık Ses Efektli Bluetooth OK55
Tüm Özellikler
AMPLIFIKATÖR
-
Güç Çıkışı - Ön
165W x 3
-
Güç Çıkışı - Sub Woofer
170W
-
İşlev Seçici - CD
var
-
İşlev Seçici - AUX1
var
-
İşlev Seçici - USB1
var
-
İşlev Seçici - Taşınabilir Cihaz Girişi
var
-
İşlev Seçici - Bluetooth
var
ARABIRIM
-
Audio Girişi - USB 1
var (ön)
-
Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi
var
-
Audio Girişi - AUX GİRİŞİ 1/2 (Sol/Sağ)
2 (arka)
-
Kapı Kilidi Anahtarı (Disk)
var
-
Hoparlör ile sistem bağlantısı (Ön / Subwoofer)
Dahili
-
Karaoke İşlevi - Mikrofon Ses Seviyesi (Ana Sette)
var
-
Karaoke İşlevi - Mikrofon Girişi
2EA (Φ6.3)
-
Karaoke İşlevi - Eko (RCU’da)
var
EKRAN
-
Ekran Tipi
CM4740
-
Demo
Var
-
Karartıcı
var
SES
-
Ekolayzer - Kullanıcı Ekolayzeri
var
-
Ekolayzer - Grup2 Ekolayzer
var
-
Ekolayzer - Standart
var
-
Ekolayzer - Pop
var
-
Ekolayzer - Klasik
var
-
Ekolayzer - Rock
var
-
Ekolayzer - Caz
var
-
Ekolayzer - Bass Blast/Bass Blast+
Bass Blast
-
Ekolayzer - Futbol
var
-
Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Dangdut
var
-
Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Arapça
var
-
Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Afro Hip-hop
var
-
Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Hintçe
var
-
Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Regueton
var
-
Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Merengue
var
-
Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Salsa
var
-
Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Samba
var
-
Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Axe
var
-
Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Forro
var
-
Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Funk
var
-
Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Sertanejo
var
-
Müzik kutusu
var
-
DJ Efekti
var
-
DJ Loop
var
-
DJ Pro (DJ PAD)
var
-
DJ scratch
var
-
Çoklu Müzik Kutusu (Android/iOS)
var
-
Örnek Oluşturucu
var
-
Parti Başlatıcı
var
-
Parti Başlatıcı Örnek Oluşturucu
var
-
Otomatik DJ
var
-
Çocuk Emniyet Modu
var
GÜÇ
-
Güç Gereksinimleri - Dar (50/60Hz)
111 or 220/230V 50/60Hz
-
Güç Gereksinimleri - Geniş
110/220V
-
Güç Tüketimi
57W
-
Beklemede Güç Tüketimi
0.5W↓
SES KONTROLÜ
-
2Ch Stereo(By-Pass)
var
-
Sessiz
var
YÜRÜTÜLEBILIR DISK, DOSYA TÜRÜ/KULLANIŞLI ÖZELLIKLER
-
Disk
1
-
Yükleme Türü
1yokCD Tray
-
Yürütülebilir Disk Biçimi - Audio CD
var
-
Yürütülebilir Disk Biçimi - MP3/WMA CD
var / var
-
Yürütülebilir Disk Biçimi - CD-R/CD-RW
var / var
-
Yürütülebilir Dosya Biçimi - MP5
var
-
Yürütülebilir Dosya Biçimi - WMA
var
-
Yürütülebilir Dosya Biçimi - Bluetooth AAC Kodek
var
-
Kullanışlı Özellikler - Tekrar 1/Tümü
var / var
-
Kullanışlı Özellikler - Müzik Kutusu
var (200)
-
Kullanışlı Özellikler - Suffle
var
-
Kullanışlı Özellikler - Atla - İleri/Geri
var
-
Kullanışlı Özellikler - Tara - İleri/Geri
var
-
Kullanışlı Özellikler - Bluetooth
var
-
Kullanışlı Özellikler - Bluetooth Kumanda uygulaması (Android/iOS)
var
-
Kullanışlı Özellikler - Çok Renkli (RGB) Hoparlör Işığı
var
-
Kullanışlı Özellikler - Parti Hızlandırıcı
var
-
Kullanışlı Özellikler - MP3/WMA ID3 Etiket Ekranı
var
-
Kullanışlı Özellikler - Yürütülen müzikle Dosya/Klasör arama (EZ Dosya Arama)
var
-
Kullanışlı Özellikler - Dosya sil
var
-
Kullanışlı Özellikler - Bluetooth Otomatik İşlev Değiştirme
var
-
Kullanışlı Özellikler - TV Ses Senk.
var
-
Kullanışlı Özellikler - Bluetooth Açılış (Beklemede)
var
-
Kullanışlı Özellikler - DJ Paylaşım
var
-
Kullanışlı Özellikler - Fota
var
-
Kullanışlı Özellikler - Bluetooth Çoklu Telefon Eşleştirme (Android/iOS)
var
-
Kullanışlı Özellikler - Otomatik Müzik Çalma (Git ve Çal)
var
-
Kullanışlı Özellikler - Kablosuz Parti Bağlantısı
var
-
Mobilite ayarla - Kol
yalnız (2ea)
KARAOKE
-
Eko Modu
var
-
vokal efekti
var
-
ses kesici
var
-
Akort Değiştirici
var
TV SESI
-
Ses Senk. - Bluetooth (LG TV)
var
-
otomatik açma/kapama - Bluetooth (LG TV)
var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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