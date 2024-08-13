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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 500W DJ Led Işık Ses Efektli Bluetooth OK55

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 500W DJ Led Işık Ses Efektli Bluetooth OK55

OK55

Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 500W DJ Led Işık Ses Efektli Bluetooth OK55

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Tüm Özellikler

AMPLIFIKATÖR

  • Güç Çıkışı - Ön

    165W x 3

  • Güç Çıkışı - Sub Woofer

    170W

  • İşlev Seçici - CD

    var

  • İşlev Seçici - AUX1

    var

  • İşlev Seçici - USB1

    var

  • İşlev Seçici - Taşınabilir Cihaz Girişi

    var

  • İşlev Seçici - Bluetooth

    var

ARABIRIM

  • Audio Girişi - USB 1

    var (ön)

  • Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi

    var

  • Audio Girişi - AUX GİRİŞİ 1/2 (Sol/Sağ)

    2 (arka)

  • Kapı Kilidi Anahtarı (Disk)

    var

  • Hoparlör ile sistem bağlantısı (Ön / Subwoofer)

    Dahili

  • Karaoke İşlevi - Mikrofon Ses Seviyesi (Ana Sette)

    var

  • Karaoke İşlevi - Mikrofon Girişi

    2EA (Φ6.3)

  • Karaoke İşlevi - Eko (RCU’da)

    var

EKRAN

  • Ekran Tipi

    CM4740

  • Demo

    Var

  • Karartıcı

    var

SES

  • Ekolayzer - Kullanıcı Ekolayzeri

    var

  • Ekolayzer - Grup2 Ekolayzer

    var

  • Ekolayzer - Standart

    var

  • Ekolayzer - Pop

    var

  • Ekolayzer - Klasik

    var

  • Ekolayzer - Rock

    var

  • Ekolayzer - Caz

    var

  • Ekolayzer - Bass Blast/Bass Blast+

    Bass Blast

  • Ekolayzer - Futbol

    var

  • Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Dangdut

    var

  • Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Arapça

    var

  • Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Afro Hip-hop

    var

  • Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Hintçe

    var

  • Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Regueton

    var

  • Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Merengue

    var

  • Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Salsa

    var

  • Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Samba

    var

  • Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Axe

    var

  • Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Forro

    var

  • Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Funk

    var

  • Lokal Ekolayzer EQ (Latin/ Brezilya/ vb.) - Sertanejo

    var

  • Müzik kutusu

    var

  • DJ Efekti

    var

  • DJ Loop

    var

  • DJ Pro (DJ PAD)

    var

  • DJ scratch

    var

  • Çoklu Müzik Kutusu (Android/iOS)

    var

  • Örnek Oluşturucu

    var

  • Parti Başlatıcı

    var

  • Parti Başlatıcı Örnek Oluşturucu

    var

  • Otomatik DJ

    var

  • Çocuk Emniyet Modu

    var

GÜÇ

  • Güç Gereksinimleri - Dar (50/60Hz)

    111 or 220/230V 50/60Hz

  • Güç Gereksinimleri - Geniş

    110/220V

  • Güç Tüketimi

    57W

  • Beklemede Güç Tüketimi

    0.5W↓

SES KONTROLÜ

  • 2Ch Stereo(By-Pass)

    var

  • Sessiz

    var

YÜRÜTÜLEBILIR DISK, DOSYA TÜRÜ/KULLANIŞLI ÖZELLIKLER

  • Disk

    1

  • Yükleme Türü

    1yokCD Tray

  • Yürütülebilir Disk Biçimi - Audio CD

    var

  • Yürütülebilir Disk Biçimi - MP3/WMA CD

    var / var

  • Yürütülebilir Disk Biçimi - CD-R/CD-RW

    var / var

  • Yürütülebilir Dosya Biçimi - MP5

    var

  • Yürütülebilir Dosya Biçimi - WMA

    var

  • Yürütülebilir Dosya Biçimi - Bluetooth AAC Kodek

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Tekrar 1/Tümü

    var / var

  • Kullanışlı Özellikler - Müzik Kutusu

    var (200)

  • Kullanışlı Özellikler - Suffle

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Atla - İleri/Geri

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Tara - İleri/Geri

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Bluetooth

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Bluetooth Kumanda uygulaması (Android/iOS)

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Çok Renkli (RGB) Hoparlör Işığı

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Parti Hızlandırıcı

    var

  • Kullanışlı Özellikler - MP3/WMA ID3 Etiket Ekranı

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Yürütülen müzikle Dosya/Klasör arama (EZ Dosya Arama)

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Dosya sil

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Bluetooth Otomatik İşlev Değiştirme

    var

  • Kullanışlı Özellikler - TV Ses Senk.

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Bluetooth Açılış (Beklemede)

    var

  • Kullanışlı Özellikler - DJ Paylaşım

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Fota

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Bluetooth Çoklu Telefon Eşleştirme (Android/iOS)

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Otomatik Müzik Çalma (Git ve Çal)

    var

  • Kullanışlı Özellikler - Kablosuz Parti Bağlantısı

    var

  • Mobilite ayarla - Kol

    yalnız (2ea)

KARAOKE

  • Eko Modu

    var

  • vokal efekti

    var

  • ses kesici

    var

  • Akort Değiştirici

    var

TV SESI

  • Ses Senk. - Bluetooth (LG TV)

    var

  • otomatik açma/kapama - Bluetooth (LG TV)

    var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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