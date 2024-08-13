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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 1000W DJ Led Işık Ses Efektli Karaoke Bluetooth OK75

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 1000W DJ Led Işık Ses Efektli Karaoke Bluetooth OK75

OK75

Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 1000W DJ Led Işık Ses Efektli Karaoke Bluetooth OK75

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Tüm Özellikler

AMPLIFIKATÖR

  • Toplam Çıkış Gücü

    1000W

  • Ön Hoparlör - Çıkış Gücü

    295W x 2

  • Subwoofer Çıkış Gücü

    410W

KULLANIŞLI ÖZELLİKLER

  • Bluetooth Kumanda Uygulaması (Android)

    Evet

  • Dans Işıkları

    Evet

  • Parti Hızlandırıcı

    Evet

  • DJ Paylaşım

    Evet

  • Karaoke Creator

    Evet

  • Ses Filtreleri

    Evet

  • Çoklu Nokta (Android)

    Evet (3 cihaza kadar)

  • Çoklu Aydınlatma

    Evet

  • Tekerlekler

    Evet

  • LG TV Ses Senk. (Bluetooth)

    Evet

  • LG TV Ses Senk. (Optik)

    Evet

  • USB’den USB’ye kayıt

    Evet

İŞLEV SEÇİCİ

  • CD

    Evet

  • AUX1

    Evet

  • USB1

    Evet

  • USB2

    Evet

  • AUX Girişi (3,5 mm)

    Evet

  • Bluetooth

    Evet

HOPARLÖR

  • Ön Hoparlör Sistemi

    2 Yönlü 2 Hoparlör

  • Ön Hoparlör Tweeter Ünitesi

    2" x 2

  • Ön Woofer Ünitesi

    8" x 1

  • Orta Hoparlör Ünitesi

    3" x 2

GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR

  • USB 1

    Evet

  • USB 2

    Evet

  • AUX Girişi (3,5 mm)

    Evet

  • AUX GİRİŞİ (Sol/Sağ)

    Evet (1)

  • Mikrofon Girişi

    Evet (2)

  • Optik

    Evet

SES

  • Ekolayzer

    Kullanıcı EQ, Standart, Pop, Klasik, Rock, Caz, Bas Blast, Stadyum

  • Müzik kutusu

    Evet

  • DJ Efekti

    Evet

  • DJ Pro

    Evet

  • Otomatik DJ

    Evet

  • DJ Loop

    Evet

  • Çoklu Müzik Kutusu

    Evet

  • Örnek Oluşturucu

    Evet

  • DJ scratch

    Evet

YÜRÜTÜLEBİLİR DİSK/DOSYA TÜRÜ

  • Disk sayısı

    1

  • Yükleme Türü

    Tepsi

  • Yürütülebilir Disk

    Audio CD, MP3, WMA CD, CD-R, CD-RW

  • Yürütülebilir Dosya Biçimi

    MP3, WMA, AAC

GÜÇ

  • Güç Tüketimi

    94W

  • Bekleme Modu

    0,5W’dan az

  • Güç Gereksinimi - Dar

    110V 50/60 Hz

  • Güç Gereksinimi - Geniş

    110V

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Uzaktan Kumanda

    Evet

  • Piller

    AAA x 2

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Boyut (GxYxD)

    12,9” x 36,4” x 14,2”

  • Ana Ünite - Net Ağırlık

    45,6 lbs

  • Kargo Boyutu (GxYxD)

    39,2" x 15,0" x 17,2"

  • Kargo Ağırlığı

    52,7 lbs

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları