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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 1000W DJ Led Işık Ses Efektli Karaoke Bluetooth OK75
Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 1000W DJ Led Işık Ses Efektli Karaoke Bluetooth OK75
Tüm Özellikler
AMPLIFIKATÖR
-
Toplam Çıkış Gücü
1000W
-
Ön Hoparlör - Çıkış Gücü
295W x 2
-
Subwoofer Çıkış Gücü
410W
KULLANIŞLI ÖZELLİKLER
-
Bluetooth Kumanda Uygulaması (Android)
Evet
-
Dans Işıkları
Evet
-
Parti Hızlandırıcı
Evet
-
DJ Paylaşım
Evet
-
Karaoke Creator
Evet
-
Ses Filtreleri
Evet
-
Çoklu Nokta (Android)
Evet (3 cihaza kadar)
-
Çoklu Aydınlatma
Evet
-
Tekerlekler
Evet
-
LG TV Ses Senk. (Bluetooth)
Evet
-
LG TV Ses Senk. (Optik)
Evet
-
USB’den USB’ye kayıt
Evet
İŞLEV SEÇİCİ
-
CD
Evet
-
AUX1
Evet
-
USB1
Evet
-
USB2
Evet
-
AUX Girişi (3,5 mm)
Evet
-
Bluetooth
Evet
HOPARLÖR
-
Ön Hoparlör Sistemi
2 Yönlü 2 Hoparlör
-
Ön Hoparlör Tweeter Ünitesi
2" x 2
-
Ön Woofer Ünitesi
8" x 1
-
Orta Hoparlör Ünitesi
3" x 2
GİRİŞLER/ÇIKIŞLAR
-
USB 1
Evet
-
USB 2
Evet
-
AUX Girişi (3,5 mm)
Evet
-
AUX GİRİŞİ (Sol/Sağ)
Evet (1)
-
Mikrofon Girişi
Evet (2)
-
Optik
Evet
SES
-
Ekolayzer
Kullanıcı EQ, Standart, Pop, Klasik, Rock, Caz, Bas Blast, Stadyum
-
Müzik kutusu
Evet
-
DJ Efekti
Evet
-
DJ Pro
Evet
-
Otomatik DJ
Evet
-
DJ Loop
Evet
-
Çoklu Müzik Kutusu
Evet
-
Örnek Oluşturucu
Evet
-
DJ scratch
Evet
YÜRÜTÜLEBİLİR DİSK/DOSYA TÜRÜ
-
Disk sayısı
1
-
Yükleme Türü
Tepsi
-
Yürütülebilir Disk
Audio CD, MP3, WMA CD, CD-R, CD-RW
-
Yürütülebilir Dosya Biçimi
MP3, WMA, AAC
GÜÇ
-
Güç Tüketimi
94W
-
Bekleme Modu
0,5W’dan az
-
Güç Gereksinimi - Dar
110V 50/60 Hz
-
Güç Gereksinimi - Geniş
110V
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Uzaktan Kumanda
Evet
-
Piller
AAA x 2
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Boyut (GxYxD)
12,9” x 36,4” x 14,2”
-
Ana Ünite - Net Ağırlık
45,6 lbs
-
Kargo Boyutu (GxYxD)
39,2" x 15,0" x 17,2"
-
Kargo Ağırlığı
52,7 lbs
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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