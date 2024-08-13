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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 1800W DJ Led Işık Ses Efektli Bluetooth OK99

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 1800W DJ Led Işık Ses Efektli Bluetooth OK99

OK99

Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 1800W DJ Led Işık Ses Efektli Bluetooth OK99

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Tüm Özellikler

AMPLIFIKATÖR

  • Güç Çıkışı - Ön

    450W x 2

  • Güç Çıkışı - Sub Woofer

    900W

  • İşlev Seçici - CD

    var

  • İşlev Seçici - AUX1

    var

  • İşlev Seçici - USB1

    var

  • İşlev Seçici - USB2

    var

  • İşlev Seçici - Taşınabilir Cihaz Girişi

    var

  • İşlev Seçici - Bluetooth

    var

ARABIRIM

  • Audio Girişi - Optik

    var

  • Audio Girişi - USB 1

    var (ön)

  • Audio Girişi - USB 2

    var (ön)

  • Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi

    var

  • Audio Girişi - AUX IN 1/2 (L/R)

    1 (arka)

  • Kapı Kilidi Anahtarı (Disk)

    var

  • Karaoke İşlevi - Mikrofon Ses Seviyesi (Ana Sette)

    var

  • Karaoke İşlevi - Mikrofon Girişi

    2EA (Φ6.3)

  • Karaoke İşlevi - Eko (RCU’da)

    var

SES

  • Ekolayzer - Kullanıcı Ekolayzeri

    var

  • Ekolayzer - Grup2 Ekolayzer

    var

  • Ekolayzer - Standart

    var

  • Ekolayzer - Pop

    var

  • Ekolayzer - Klasik

    var

  • Ekolayzer - Rock

    var

  • Ekolayzer - Caz

    var

  • Ekolayzer - Bass Blast/Bass Blast+

    Bass Blast

  • Ekolayzer - Futbol

    var

  • Müzik kutusu

    var

  • DJ Efekti

    var

  • DJ Loop

    var

  • DJ Pro (DJ PAD)

    var

  • Çoklu Müzik Kutusu

    var

  • Örnek Oluşturucu

    var

  • Party Başlatıcı

    var

  • Parti Başlatıcı Örnek Oluşturucu

    var

  • Otomatik DJ

    var

  • Çocuk Emniyet Modu

    var

TUNER

  • Tip

    yok

  • Bant

    yok

  • Ayar Aralığı - FM (50kHz/100kHz)

    yok

  • Ayar Aralığı - MW/10kHz

    yok

  • Ayar Aralığı - /9kHz

    yok

  • RDS(PS, PTY, CT, RT)

    yok

  • İstasyon Önayarı

    yok

  • Hafıza/Sil

    yok

  • Saat/alarm/Uyku/Ayarla

    var/yok/var/var

KARAOKE

  • Eko Modu

    var

  • vokal efekti

    var

  • ses kesici

    var

  • Akort Değiştirici

    var

TV SESI

  • TV kumandasıyla kontrol - Ses + , - , Sessiz

    var

  • Ses Senk. - Bluetooth (LG TV)

    var

  • Ses Senk. - Optik

    var

  • otomatik açma/kapama - Bluetooth (LG TV)

    var

  • otomatik açma/kapama - Optik

    var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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