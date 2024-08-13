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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 1800W DJ Led Işık Ses Efektli Bluetooth OK99
Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 1800W DJ Led Işık Ses Efektli Bluetooth OK99
Tüm Özellikler
AMPLIFIKATÖR
-
Güç Çıkışı - Ön
450W x 2
-
Güç Çıkışı - Sub Woofer
900W
-
İşlev Seçici - CD
var
-
İşlev Seçici - AUX1
var
-
İşlev Seçici - USB1
var
-
İşlev Seçici - USB2
var
-
İşlev Seçici - Taşınabilir Cihaz Girişi
var
-
İşlev Seçici - Bluetooth
var
ARABIRIM
-
Audio Girişi - Optik
var
-
Audio Girişi - USB 1
var (ön)
-
Audio Girişi - USB 2
var (ön)
-
Audio Girişi - Taşınabilir Cihaz Girişi
var
-
Audio Girişi - AUX IN 1/2 (L/R)
1 (arka)
-
Kapı Kilidi Anahtarı (Disk)
var
-
Karaoke İşlevi - Mikrofon Ses Seviyesi (Ana Sette)
var
-
Karaoke İşlevi - Mikrofon Girişi
2EA (Φ6.3)
-
Karaoke İşlevi - Eko (RCU’da)
var
SES
-
Ekolayzer - Kullanıcı Ekolayzeri
var
-
Ekolayzer - Grup2 Ekolayzer
var
-
Ekolayzer - Standart
var
-
Ekolayzer - Pop
var
-
Ekolayzer - Klasik
var
-
Ekolayzer - Rock
var
-
Ekolayzer - Caz
var
-
Ekolayzer - Bass Blast/Bass Blast+
Bass Blast
-
Ekolayzer - Futbol
var
-
Müzik kutusu
var
-
DJ Efekti
var
-
DJ Loop
var
-
DJ Pro (DJ PAD)
var
-
Çoklu Müzik Kutusu
var
-
Örnek Oluşturucu
var
-
Party Başlatıcı
var
-
Parti Başlatıcı Örnek Oluşturucu
var
-
Otomatik DJ
var
-
Çocuk Emniyet Modu
var
TUNER
-
Tip
yok
-
Bant
yok
-
Ayar Aralığı - FM (50kHz/100kHz)
yok
-
Ayar Aralığı - MW/10kHz
yok
-
Ayar Aralığı - /9kHz
yok
-
RDS(PS, PTY, CT, RT)
yok
-
İstasyon Önayarı
yok
-
Hafıza/Sil
yok
-
Saat/alarm/Uyku/Ayarla
var/yok/var/var
KARAOKE
-
Eko Modu
var
-
vokal efekti
var
-
ses kesici
var
-
Akort Değiştirici
var
TV SESI
-
TV kumandasıyla kontrol - Ses + , - , Sessiz
var
-
Ses Senk. - Bluetooth (LG TV)
var
-
Ses Senk. - Optik
var
-
otomatik açma/kapama - Bluetooth (LG TV)
var
-
otomatik açma/kapama - Optik
var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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