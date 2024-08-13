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LG XBOOM OM4560
Tüm Özellikler
SES PERFORMANSI
-
Ses Çıkış Gücü - Toplam
220W
BAĞLANTI
-
Ses Girişi
Var
-
Bluetooth
Var
-
Wireless X-Boom Plus
Var
GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
CD/DVD Seçeneği
Var
-
AUX In
Var
-
USB
Var
SES FORMATLARI
-
Futbol
Var
-
Bass Blast
Var
-
Pop
Var
-
Klasik
Var
-
Standart
Var
-
Jazz
Var
-
Forro
Var
-
Samba
Var
-
Banda
Var
-
Tecno Brega
Var
-
Salsa
Var
-
Cumbia
Var
-
Axe
Var
-
Merengue
Var
-
India
Var
-
Rock
Var
-
Sertanejo
Var
-
Arabic
Var
-
MP3/WMA CD
Var
-
CD-R/CD-RW
Var
-
MP3
Var
FONKSİYONLAR
-
FM Radyo
Var
-
Ayarlı Radyo Kanalı
50 İstasyon
-
Karaoke Mikrofon Seçeneği
Var
-
Music Flow Uygulaması
Var
-
Led Işıklandırma
Var
-
Ritim Işıklandırması
Var
-
USB'den Direkt Kayıt
Var
-
Uyumlu LG TV ile Ses Senkronizasyonu
Var
-
Dosya Silme
Var
-
Mic Jack
Var
-
Otomatik Müzik Çalma
Var
-
Multi Bluetooth
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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