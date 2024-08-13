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LG XBOOM OM4560

Teknik Özellikler

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LG XBOOM OM4560

OM4560

LG XBOOM OM4560

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Tüm Özellikler

SES PERFORMANSI

  • Ses Çıkış Gücü - Toplam

    220W

BAĞLANTI

  • Ses Girişi

    Var

  • Bluetooth

    Var

  • Wireless X-Boom Plus

    Var

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • CD/DVD Seçeneği

    Var

  • AUX In

    Var

  • USB

    Var

SES FORMATLARI

  • Futbol

    Var

  • Bass Blast

    Var

  • Pop

    Var

  • Klasik

    Var

  • Standart

    Var

  • Jazz

    Var

  • Forro

    Var

  • Samba

    Var

  • Banda

    Var

  • Tecno Brega

    Var

  • Salsa

    Var

  • Cumbia

    Var

  • Axe

    Var

  • Merengue

    Var

  • India

    Var

  • Rock

    Var

  • Sertanejo

    Var

  • Arabic

    Var

  • MP3/WMA CD

    Var

  • CD-R/CD-RW

    Var

  • MP3

    Var

FONKSİYONLAR

  • FM Radyo

    Var

  • Ayarlı Radyo Kanalı

    50 İstasyon

  • Karaoke Mikrofon Seçeneği

    Var

  • Music Flow Uygulaması

    Var

  • Led Işıklandırma

    Var

  • Ritim Işıklandırması

    Var

  • USB'den Direkt Kayıt

    Var

  • Uyumlu LG TV ile Ses Senkronizasyonu

    Var

  • Dosya Silme

    Var

  • Mic Jack

    Var

  • Otomatik Müzik Çalma

    Var

  • Multi Bluetooth

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları