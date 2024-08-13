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LG XBOOM OM5540

Teknik Özellikler

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LG XBOOM OM5540

OM5540

LG XBOOM OM5540

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    Home Audio Sistem

SES PERFORMANSI

  • Güç Çıkışı - Toplam

    330W

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • Ses Girişi - USB 1

    Var

  • Ses Girişi - USB 2

    Var

  • Ses Girişi - AUX IN (L/R)

    Var

  • Ses Girişi - Portable In

    Var

AUDIO SES MODU

  • User EQ

    Var

  • Cluster2 EQ

    Var

  • Natural EQ

    Var

  • By Pass

    Var

  • Pop

    Var

  • Classic

    Var

  • Rock

    Var

  • Jazz

    Var

  • Auto EQ

    Var

  • Bass Blast

    Var

  • Loudness

    Var

  • MP3 Optimizer

    Var

  • Football

    Var

  • Auto DJ

    Var

UYGUNLUK

  • USB 'den Kaydetme

    Var

  • Çift USB

    Var

  • Bluetooth

    Var

  • NFC

    Var

  • Bluetooth Uzaktan Kumanda Uygulaması

    Var

  • LED Aydınlatma

    Var

KABLOSUZ TEKNOLOJİLER

  • NFC

    Var

  • Bluetooth

    Var

RADYO

  • Radyo

    Yok

Müşteri Yorumları