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LG XBOOM OM7550
Tüm Özellikler
SES PERFORMANSI
-
Güç Çıkışı - Toplam
1000 W RMS / 13.000 W PMPO
BAĞLANTI
-
NFC
Var
-
Dual USB
Var
-
Bluetooth
Var
GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR
-
AUX
Var
-
Portable In
Var
SES FORMATLARI
-
User EQ
Var
-
Natural EQ
Var
-
Boost
Var
-
Bass
Var
-
Futbol
Var
-
Bass Blast
Var
-
Klasik
Var
-
Standart
Var
-
Jazz
Var
-
Rock
Var
-
DJ Pro
Var
-
Auto DJ
Var
-
DJ Efektleri
Var
-
X-Boom Plus
Var
FONKSİYONLAR
-
Otomatik Müzik Çalma
Var
-
Otomatik Açma/Kapanma
Var
-
TV Ses Senkronizasyonu
Var
-
LG Music Flow Telefon/Tablet Uygulaması
Var
-
Multipoint
Var (3 cihaza kadar)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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