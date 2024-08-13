Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Hi-Fi Ses Sistemi Otomatik DJ 1000W OM7560

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Hi-Fi Ses Sistemi Otomatik DJ 1000W OM7560

OM7560

Hi-Fi Ses Sistemi Otomatik DJ 1000W OM7560

Yazdır

Tüm Özellikler

SES PERFORMANSI

  • Ses Çıkış Gücü - Toplam

    1000W

UYGUNLUK

  • Bluetooth Uygulaması

    Var

  • Çoklu Işıklandırma

    Var

  • Party Thruster

    Var

  • DJ Paylaşımı

    Var

  • Multipoint

    Var

  • CD

    Var

  • Bluetooth

    Var

GİRİŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • Ses Çıkış Kablosu

    Var

  • AUX 1

    Var

  • USB 1

    Var

  • USB 2

    Var

  • Portable In

    Var

  • AUX In (L/R)

    Var (1)

  • Karaoke

    Var

SES FORMATLARI

  • EQ

    Standard, Pop, Classic, Rock, Jazz, Bass Blast, Football Ses Modları

  • Juke Box

    Var

  • DJ Efektleri

    Var

  • DJ Pro

    Var

  • Otomatik DJ

    Var

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutları (WxHxD)

    12.99" x 32.09" x 11.89"

  • Net Ağırlık

    35.27 lbs

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları