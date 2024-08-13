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LG XBOOM ON9 Bluetooth Hoparlör 700W
LG XBOOM ON9 Bluetooth Hoparlör 700W
Dans Pistine Işık Katın
Akıllı telefonunuzu ritimle senkronize edin
Dans pistinde DJ’liğinizi konuşturun.
Şarkınızı yüksek ve net bir sesle söyleyin
**Vokal ses, mikrofondan gelen kendi sesinizdir.
Eğlenceyi ikiye katlayın
Eğlenceyi arkadaşlarınızla yeniden yaşayın
*Dahili bellek yoktur.
**Bazı özellikler ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
Partinin tadını çıkarmanın bambaşka yolları
Oynatma listelerini tek bir uygulamada paylaşın
Canlı performansın heyecanını hissedin
Sağında LG XBOOM bulunan, duvarda asılı TV.
Tüm Özellikler
AMPLIFIKATÖR
-
Fonlsiyon Seçiçi - DAB+
Evet
-
Fonksiyon Seçiçi - USB1
Evet
-
Fonksiyon Seçiçi - USB2
Evet
-
Fonksiyon Seçiçi - Optical
Evet
-
Fonksiyon Seçiçi - Bluetooth
Evet
ARAYÜZ
-
Audio Giriş - Optikal
Evet
-
Audio Giriş - USB 1
Evet
-
Audio Giriş - USB 2
Evet
-
Guitar Giriş
1EA (Φ6.3)
-
Karaoke Fonksiyon - Mic Volume (Ana Set)
Evet
-
Karaoke Fonksiyon - Mic Jack
1EA (Φ6.3)
-
Karaoke Fonksiyon - Echo (on RCU)
Evet
BAŞLICA ÖZELLIKLER
-
EQ - User EQ
EVET
-
EQ - Cluster1 EQ
EVET
-
EQ - Standard
EVET
-
EQ - Pop
EVET
-
EQ - Classic
EVET
-
EQ - Rock
EVET
-
EQ - Jazz
EVET
-
EQ - Bass Blast / Bass Blast+
EVET
-
Bass Blast
EVET
GÜÇ
-
Güç
200-240V 50/60Hz
-
Bekleme Modunda Güç Tüketimi
0.5W↓
HOPARLÖR
-
Sistem Adı
2Way 5Speaker
-
Hoparlör - Woofer Unitesi
8"X2
-
Hoparlör - Tweeter Unit
1"x2
BAĞLANABILIRLIK
-
Disc
EVET
-
1-CD Tray
EVET
-
Oynatılabilir DISC Format - Audio CD
EVET
-
Oynatılabilir DISC Format - MP3/WMA CD
EVET
-
Oynatılabilir DISC Format - CD-R/CD-RW
EVET
-
Oynatılabilir File Format - MP3
EVET
-
Oynatılabilir Format - WMA
EVET
-
Oynatılabilir - Bluetooth AAC/SBC Codec
EVET
-
Uyumluluk - Repeat 1/All
EVET
-
Uyumluluk - JukeBox
EVET
-
Uyumluluk - Suffle
EVET
-
Uyumluluk - Skip - Fwd/Rev
EVET
-
Uyumluluk - Scan - Fwd/Rev
EVET
-
Uyumluluk - USB direct recording
EVET
-
Uyumluluk - USB Copy
EVET
-
Uyumluluk - Bluetooth
EVET
-
Uyumluluk - Bluetooth Remote App (Android/iOS)
EVET
-
Uyumluluk - Bluetooth Auto Function Change
EVET
-
Uyumluluk - Bluetooth Power on (Stand by)
EVET
-
Uyumluluk - Multi Bluetooth (Android/iOS)
EVET
-
Uyumluluk - Multi Color(RGB) Speaker lighting
EVET
-
Uyumluluk - Party Strobe
EVET
-
Uyumluluk - MP3/WMA ID3 Tag Display
EVET
-
Uyumluluk - File/Folder search with music playing (EZ File Search)
EVET
-
Uyumluluk - File delete
EVET
-
Uyumluluk - Fota
EVET
-
Uyumluluk - Auto Music Play (Move&Play)
EVET
-
Convenience - Wireless Party Link
EVET
-
Set mobility - Handle
EVET
DJ FONKSİYONLARI
-
DJ Effects
EVET
-
DJ Loop
EVET
-
DJ PAD
EVET
-
DJ scratcher
EVET
-
Multi Juke box
EVET
-
Sampler Creator
EVET
-
Auto DJ
EVET
KARAOKE
-
Eko Modu
EVET
-
vokal efekti
EVET
-
Ses İptali
EVET
KULLANIŞLI ÖZELLIKLER
-
TV Kumandasıyla Kontrol - Vol + , - , Mute
EVET
-
Sound Sync - Bluetooth (LG TV)
EVET
-
Sound Sync - Optikal
EVET
-
Otomatik kapama/açma - Bluetooth (LG TV)
EVET
-
Otomatik kapama/açma- Optikal
EVET
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Ana (W x H x D / mm)
330 x 1056 x 368
-
Kutu Boyutu
1140 x 487 x 396
-
Net Ağırlığı / Kg)
22.9
-
Brüt Ağırlığı (Kg)
26.8
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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