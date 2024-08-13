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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 50W Karaoke Bluetooth RL2
Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 50W Karaoke Bluetooth RL2
Tüm Özellikler
AMPLIFIKATÖR
-
Güç Çıkışı - Ön
50W
-
İşlev Seçici - AUX1
Evet (3.5mm)
-
İşlev Seçici - USB1
Evet
-
İşlev Seçici - Bluetooth
Evet
ARABIRIM
-
Audio Girişi - USB 1
Evet
-
Audio Girişi - AUX GİRİŞİ 1/2 (Sol/Sağ)
Evet (3.5mm)
-
Karaoke İşlevi - Mikrofon Ses Seviyesi (Ana Sette)
Evet
-
Karaoke İşlevi - Mikrofon Girişi
1EA (Φ6.3)
-
Karaoke İşlevi - Eko (RCU’da)
Evet
EKRAN
-
Ekran Tipi
LED
SES
-
EQ - Standard
Evet
-
EQ - Pop
Evet
-
EQ - Classic
Evet
-
EQ - Rock
Evet
-
EQ - Jazz
Evet
-
EQ - Bass Blast
Evet
-
Music volume
Evet
-
MIC Volume
Evet
GÜÇ
-
Güç Gereksinimleri - Geniş
110/220V
-
Güç Tüketimi
36W
-
Beklemede Güç Tüketimi
0.5W↓
SES KONTROLÜ
-
Vocal Effects
Evet
-
Eco
Evet
-
Voice Canceller
Evet
-
Key changer
Evet
-
Type
PLL
-
Band
FM
-
Station Preset
Ran. 10
-
Memory / Erase
Evet
YÜRÜTEBILIR DISK/DOSYA TÜRÜ/KULLANIŞLI ÖZELIKLER
-
Yürütülebilir Disk Biçimi - MP3/ WMA
Evet
-
Bluetooth Audio Format - SBC
Evet
-
Kullanışlı Özellikler - Repeat 1/All
Evet
-
Kullanışlı Özellikler - Shuffle
Evet
-
Kullanışlı Özellikler - Skip - Fwd/Rev
Evet
-
Kullanışlı Özellikler- Scan - Fwd/Rev
Evet
-
Kullanışlı Özellikler - Bluetooth
Evet
-
Kullanışlı Özellikler - Çok Renkli (RGB) Hoparlör Işığı
Evet
-
Kullanışlı Özellikler - Bluetooth Otomatik İşlev Değiştirme
Evet
-
Kullanışlı Özellikler - Bluetooth Çoklu Eşleştirme
Evet
-
Kullanışlı Özellikler- Telescopic handle
Evet
-
Kullanışlı Özellikler - Taşıması kolay tekerlek
Evet
-
Kullanışlı Özellikler- Bluetooth Kilidi
Evet
-
Kullanışlı Özellikler- Bluetooth Otomatik Bağlantı
Evet
BATARYA
-
Batarya Kapasitesi
12V/7Ah
-
Batarya Şarj Süresi
8 saat
-
Batarya Ömrü
15 saat ve üzeri
KARAOKE
-
Eko Modu
Var
-
Vokal efekti
Var
-
Mic
Var
-
Key changer
Var
-
Ses Kesici
Var
HOPARLÖR
-
SPL
87dB
-
Sistem
87dB
-
Tweeter Ünitesi
20mm Silk Dome
-
Woofer Ünitesi
6.5"
-
Impedance
4ohm
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