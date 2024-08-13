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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 50W Karaoke Bluetooth RL2

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 50W Karaoke Bluetooth RL2

RL2

Hi-Fi Ses Sistemi X-Boom 50W Karaoke Bluetooth RL2

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Tüm Özellikler

AMPLIFIKATÖR

  • Güç Çıkışı - Ön

    50W

  • İşlev Seçici - AUX1

    Evet (3.5mm)

  • İşlev Seçici - USB1

    Evet

  • İşlev Seçici - Bluetooth

    Evet

ARABIRIM

  • Audio Girişi - USB 1

    Evet

  • Audio Girişi - AUX GİRİŞİ 1/2 (Sol/Sağ)

    Evet (3.5mm)

  • Karaoke İşlevi - Mikrofon Ses Seviyesi (Ana Sette)

    Evet

  • Karaoke İşlevi - Mikrofon Girişi

    1EA (Φ6.3)

  • Karaoke İşlevi - Eko (RCU’da)

    Evet

EKRAN

  • Ekran Tipi

    LED

SES

  • EQ - Standard

    Evet

  • EQ - Pop

    Evet

  • EQ - Classic

    Evet

  • EQ - Rock

    Evet

  • EQ - Jazz

    Evet

  • EQ - Bass Blast

    Evet

  • Music volume

    Evet

  • MIC Volume

    Evet

GÜÇ

  • Güç Gereksinimleri - Geniş

    110/220V

  • Güç Tüketimi

    36W

  • Beklemede Güç Tüketimi

    0.5W↓

SES KONTROLÜ

  • Vocal Effects

    Evet

  • Eco

    Evet

  • Voice Canceller

    Evet

  • Key changer

    Evet

  • Type

    PLL

  • Band

    FM

  • Station Preset

    Ran. 10

  • Memory / Erase

    Evet

YÜRÜTEBILIR DISK/DOSYA TÜRÜ/KULLANIŞLI ÖZELIKLER

  • Yürütülebilir Disk Biçimi - MP3/ WMA

    Evet

  • Bluetooth Audio Format - SBC

    Evet

  • Kullanışlı Özellikler - Repeat 1/All

    Evet

  • Kullanışlı Özellikler - Shuffle

    Evet

  • Kullanışlı Özellikler - Skip - Fwd/Rev

    Evet

  • Kullanışlı Özellikler- Scan - Fwd/Rev

    Evet

  • Kullanışlı Özellikler - Bluetooth

    Evet

  • Kullanışlı Özellikler - Çok Renkli (RGB) Hoparlör Işığı

    Evet

  • Kullanışlı Özellikler - Bluetooth Otomatik İşlev Değiştirme

    Evet

  • Kullanışlı Özellikler - Bluetooth Çoklu Eşleştirme

    Evet

  • Kullanışlı Özellikler- Telescopic handle

    Evet

  • Kullanışlı Özellikler - Taşıması kolay tekerlek

    Evet

  • Kullanışlı Özellikler- Bluetooth Kilidi

    Evet

  • Kullanışlı Özellikler- Bluetooth Otomatik Bağlantı

    Evet

BATARYA

  • Batarya Kapasitesi

    12V/7Ah

  • Batarya Şarj Süresi

    8 saat

  • Batarya Ömrü

    15 saat ve üzeri

KARAOKE

  • Eko Modu

    Var

  • Vokal efekti

    Var

  • Mic

    Var

  • Key changer

    Var

  • Ses Kesici

    Var

HOPARLÖR

  • SPL

    87dB

  • Sistem

    87dB

  • Tweeter Ünitesi

    20mm Silk Dome

  • Woofer Ünitesi

    6.5"

  • Impedance

    4ohm

Müşteri Yorumları