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LG XBOOM XL5S Bluetooth Hoparlör, 200W Parti Hoparlörü
LG XBOOM XL5S Bluetooth Hoparlör, 200W Parti Hoparlörü
Partinin İhtişamlı Sesini Hissedin
*Görüntü, görsel amaçlı olarak temsilidir.
Kendi Konserinizi Düzenleyin
LG XBOOM XL5S ile akustik konser keyfi yaşayan insanlar. Resmin altında gitarlar vardır
Partinizi Büyüleyici Hale Getirin
Parti Işıklarınızı Özelleştirin
XBOOM uygulamasının ekran görüntüsü. Işıkları uygulama üzerinden özelleştirebilirsiniz.
*Gösterilen tüm resimler sadece temsilidir. Gerçek ürün, ürünün geliştirilmesine bağlı olarak değişebilir.
Dilediğiniz yere götürün,
dilediğiniz zaman keyfini çıkarın
Tüm Özellikler
GENEL
-
Kanal Sayısı
2.1ch (2Way)
-
Çıkış Gücü
200 W
EQ
-
Kişisel EQ(App)
Evet
-
Ses Genişletme (Sound Boost)
Evet
-
Standart
Evet
SES FORMATI
-
AAC
Evet
-
SBC
Evet
BAĞLANABILIRLIK
-
Bluetooth Sürümü
5.1
-
USB
1
GÜÇ KAYNAĞI
-
AC Adaptör Jakı
Evet
PIL
-
Pil Şarj Süresi
3.5
-
Pil Ömrü (saat)
12
GÜÇ TÜKETIMI
-
Güç açık Modu
55 W
-
Bekleme Modu
0.5 W
ERIŞILEBILIRLIK
-
Pil Göstergesi
Evet
-
Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)
Evet
-
Aydınlatma
Evet
-
Çoklu Noktalama
Evet
-
Güvenlik kilidi
Evet
-
Yükseltme Yöneticisi (FOTA)
Evet
-
Su / Sıçrama Geçirmez
IPX4
-
Kablosuz Parti Bağlantısı (İkili Mod)
Evet
-
Kablosuz Parti Bağlantısı (Çoklu Mod)
Evet
BOYUT (GXYXD)
-
Karton Kutu
698 x 374 x 354 mm
-
Hoparlör
289 x 570 x 280 mm
HOPARLÖR
-
Tweeter Ünitesi Boyutu
2.5" x 1
-
Tweeter Ünite Tipi
Cone
-
Woofer Ünitesi
6.5" x 1
AĞIRLIK
-
Bürüt Ağırllık
13,6 kg
-
Net Ağırlık
11,2 kg
AKSESUAR
-
AC Adaptör
Evet
-
Garanti belgesi
Evet
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