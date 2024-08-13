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LG XBOOM 360 XO3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
LG XBOOM 360 XO3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
Tüm Özellikler
MODEL BİLGİLERİ
-
Üretim Modeli Adı
XO3QPK
-
Alıcı Model Adı
XO3QPK
-
Bluetooth Arama adı
XO3Q
-
Marka Bilgileri
XBOOM360
BOYUT(G X Y X D, MM)
-
Boyut (G x Y x D) mm
165 x 327 x165
AĞIRLIK(KG)
-
Net Ağırlık (kg)
3,2 kg
-
Brüt Ağırlık (kg)
4 kg
-
(Net 300 g)
Tip-on
KARTON KUTU
-
Karton Boyutu (G x Y x D) mm
219x219x392
-
Tip
Normal tip
KANALLAR
-
Kanal Sayısı
1.1 kanal (3 Yollu)
ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Çıkış Gücü
25W (woofer) + 25 W (mid hoparlör)
BAĞLANTI - GENEL
-
Aux girişi (3.5)
Var
-
USB C-type (Dişi)
Var
GÖRÜNTÜLEME BILGILERI
-
Ekran Tipi
LED Göstergesi
(BT, Güç açık, Pil)
EQ
-
Sound Boost
Var
-
Standart
Var
-
Özel EQ (Uygulama)
Var
PIL
-
Pil Türü
Lityum-İyon
-
Pil Kapasitesi
28,86 W (7,4 V / 3900 mAh)
-
Pil Şarj süresi
5↓
-
Pil Ömrü
24 Saat
GÜÇ TÜKETIMI
-
Güç açık modu (Şarj durumu)
10 W
-
Bekleme modu
0,5 W
BLUETOOTH SES FORMATI
-
SBC
Var
-
AAC
Var
KOLAYLIK
-
Çok Noktalı
Var (2 adet)
-
Kablosuz parti bağlantısı (Çift mod)
Var
-
Kablosuz parti bağlantısı (Çoklu mod)
Var (10 adet)
-
Yükseltme Yöneticisi (FOTA)
Var
-
Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)
Var/Var
-
Aydınlatma
Var
-
Su / Sıçrama Koruması
Var (IP54)
-
Bluetooth
Var (5.1)
-
Pil Göstergesi
Var
-
Güvenlik Kilidi
Var
-
Yerleşik Demo müzik
Var
HOPARLÖR
-
Woofer Ünitesi
4 inç x 1 adet
-
Midrange Birimi
2 inç x 1 adet
-
Tweeter Ünitesi
1" kubbe
-
Pasif Radyatör
Var
-
Empedans
woofer (4 Ω) / mid hoparlör (4 Ω) / tweeter (6 Ω)
AKSESUAR(MANUEL)
-
Basit kılavuz
Var
-
Garanti Kartı
Var
AKSESUAR(DIĞERLERI)
-
USB C Type kablo
Var
-
Askı
Var
-
POP
Var
DEMO
-
Demo
Var
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