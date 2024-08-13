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LG XBOOM 360 XO3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LG XBOOM 360 XO3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

XO3QPK

LG XBOOM 360 XO3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Sarı aydınlatmalı ön açı
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Tüm Özellikler

MODEL BİLGİLERİ

  • Üretim Modeli Adı

    XO3QPK

  • Alıcı Model Adı

    XO3QPK

  • Bluetooth Arama adı

    XO3Q

  • Marka Bilgileri

    XBOOM360

BOYUT(G X Y X D, MM)

  • Boyut (G x Y x D) mm

    165 x 327 x165

AĞIRLIK(KG)

  • Net Ağırlık (kg)

    3,2 kg

  • Brüt Ağırlık (kg)

    4 kg

  • (Net 300 g)

    Tip-on

KARTON KUTU

  • Karton Boyutu (G x Y x D) mm

    219x219x392

  • Tip

    Normal tip

KANALLAR

  • Kanal Sayısı

    1.1 kanal (3 Yollu)

ÇIKIŞ GÜCÜ

  • Çıkış Gücü

    25W (woofer) + 25 W (mid hoparlör)

BAĞLANTI - GENEL

  • Aux girişi (3.5)

    Var

  • USB C-type (Dişi)

    Var

GÖRÜNTÜLEME BILGILERI

  • Ekran Tipi

    LED Göstergesi
    (BT, Güç açık, Pil)

EQ

  • Sound Boost

    Var

  • Standart

    Var

  • Özel EQ (Uygulama)

    Var

PIL

  • Pil Türü

    Lityum-İyon

  • Pil Kapasitesi

    28,86 W (7,4 V / 3900 mAh)

  • Pil Şarj süresi

    5↓

  • Pil Ömrü

    24 Saat

GÜÇ TÜKETIMI

  • Güç açık modu (Şarj durumu)

    10 W

  • Bekleme modu

    0,5 W

BLUETOOTH SES FORMATI

  • SBC

    Var

  • AAC

    Var

KOLAYLIK

  • Çok Noktalı

    Var (2 adet)

  • Kablosuz parti bağlantısı (Çift mod)

    Var

  • Kablosuz parti bağlantısı (Çoklu mod)

    Var (10 adet)

  • Yükseltme Yöneticisi (FOTA)

    Var

  • Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)

    Var/Var

  • Aydınlatma

    Var

  • Su / Sıçrama Koruması

    Var (IP54)

  • Bluetooth

    Var (5.1)

  • Pil Göstergesi

    Var

  • Güvenlik Kilidi

    Var

  • Yerleşik Demo müzik

    Var

HOPARLÖR

  • Woofer Ünitesi

    4 inç x 1 adet

  • Midrange Birimi

    2 inç x 1 adet

  • Tweeter Ünitesi

    1" kubbe

  • Pasif Radyatör

    Var

  • Empedans

    woofer (4 Ω) / mid hoparlör (4 Ω) / tweeter (6 Ω)

AKSESUAR(MANUEL)

  • Basit kılavuz

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

AKSESUAR(DIĞERLERI)

  • USB C Type kablo

    Var

  • Askı

    Var

  • POP

    Var

DEMO

  • Demo

    Var

Müşteri Yorumları