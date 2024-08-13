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LG Deluxe InverterV 24K BTU/h

Teknik Özellikler

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LG Deluxe InverterV 24K BTU/h

LG AS-W246C7T0

LG Deluxe InverterV 24K BTU/h

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Tüm Özellikler

KAPASITE

  • Soğutma(Btu/h)

    23993

  • Soğutma(W)

    7030

  • Isıtma(Btu/h)

    28805

  • Isıtma(W)

    8440

GÜÇ TÜKETIMI

  • Soğutma(W)

    2190

  • Isıtma(W)

    2330

EER,COP

  • EER

    3.62

  • COP

    3.21

ENERJI SEVIYESI

  • Soğutma

    A

  • Isıtma

    A

GÜÇ BESLEMESI

  • ø / V / Hz

    1 / 220~240 / 50

BOYUTLAR

  • İç Ünite (mm)

    1030x325x250

  • Dış Ünite (mm)

    870x800x320

AĞIRLIK

  • İç Ünite (kg)

    17

  • Dış Ünite (kg)

    60

SES SEVIYESI

  • İç Ünite dB(A)

    45 / 40 / 35 / 29

  • Dış Ünite dB(A)

    53

KOMPRESÖR

  • Tür

    Twin Rotary

SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI

  • Tip

    R410a

  • (g)

    1800

BAĞLANTI BORUSU

  • Likit

    Ø9.52(3/8)

  • Gaz

    Ø15.88(5/8)

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