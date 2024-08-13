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LG Standard Plus 24K BTU

Teknik Özellikler

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LG Standard Plus 24K BTU

ES-W24GK2F0

LG Standard Plus 24K BTU

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Tüm Özellikler

KAPASITE

  • Soğutma - Min/Nom/Maks - Btu/h

    3071/22519/25317

  • Isıtma +7°C - Min/Nom/Maks - Btu/h

    3071/25590/29480

  • Isıtma -7°C - Nominal - Btu/h

    16548

  • Soğutma - Min/Nom/Maks. - W

    900/6600/7420

  • Isıtma +7°C - Min/Nom/Maks. - W

    900/7500/8640

  • Isıtma -7°C - Nominal - W

    4850

GÜÇ GIRIŞI

  • Soğutma - Nominal - W

    2275

  • Isıtma +7°C - Nominal - W

    2308

S.E.E.R.

  • S.E.E.R.

    6,2

P DESIGN C

  • P design C - kW

    6,6

S.C.O.P.

  • S.C.O.P.

    3,9

P DESIGN H

  • P design H - kW

    5,0

ENERJI ETIKETI

  • Soğutma

    A++

  • Isıtma

    A+

YILLIK ENERJI TÜKETIMI

  • Soğutma - kWh

    372

  • Isıtma - kWh

    1794

SES BASINCI

  • Soğutma - Uyku - dBA

    31

  • Soğutma - Düşük - dBA

    34

  • Soğutma - Orta - dBA

    42

  • Soğutma - Yüksek - dBA

    47

  • Isıtma - Düşük - dBA

    34

  • Isıtma - Orta - dBA

    42

  • Isıtma - Yüksek - dBA

    47

SES GÜCÜ

  • Soğutma - Yüksek - dBA

    65

HAVA DEBISI

  • Soğutma - Uyku - m3/dk

    8,0

  • Soğutma - Düşük - m3/dk

    10,5

  • Soğutma - Yüksek - m3/dk

    13,1

  • Soğutma - Yüksek - m3/dk

    16,1

  • Soğutma - Maks. (Güç) - m3/dk

    20,0

  • Isıtma - Düşük - m3/dk

    11,0

  • Isıtma - Orta - m3/dk

    15,0

  • Isıtma - Yüksek - m3/dk

    18,5

NEM GIDERME ORANI

  • l/s - l/h

    2,5

ÇALIŞMA AKIMI

  • Soğutma - Nominal - A

    10,1

  • Soğutma - Maks. - A

    14,0

  • Isıtma - Nominal - A

    10,4

  • Isıtma - Maks. - A

    14,0

BAŞLAMA AKIMI

  • Soğutma - Nominal - A

    10,1

  • Isıtma - Nominal - A

    10,4

GÜÇ KAYNAĞI

  • Güç Kaynağı - Ø / V /Hz

    1 /220-240/50

DEVRE KESICI

  • Devre Kesici - A

    25

GÜÇ KAYNAĞI KABLOSU

  • Güç Kaynağı Kablosu - N x mm²

    3x2.5

ELEKTRIK VE TRANSMISYON KABLOSU

  • Elektrik ve Transmisyon Kablosu - N x mm²

    4x1.0 (Topraklama dahil)

BOYUT

  • İç Ünite - mm

    998*330*210

  • Dış Ünite - mm

    870*655*320

NET AĞIRLIK

  • Net Ağırlık - kg

    12,8

FAN MOTOR GÜCÜ

  • Fan Motor Gücü - W

    60

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