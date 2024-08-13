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DUAL Inverter Wi-Fi Mobil Klima 9K Btu
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

DUAL Inverter Wi-Fi Mobil Klima 9K Btu

Ürün Bilgi Formu

DUAL Inverter Wi-Fi Mobil Klima 9K Btu

PA11WS
  • 8.530 BTU Mobil Klimanın önden görünümü
  • Üst panel açıkken Mobil klimanın önden görünümü
  • Mobil klimanın sağdan görünümü
  • Üst panel açıkken Mobil klimanın sağdan görünümü
  • Mobil klimanın soldan görünümü
  • Üst panel açıkken Mobil klimanın soldan görünümü
  • Mobil klimanın üstten görünümü
  • Üst panel açıkken Mobil klimanın üstten görünümü
  • Mobil klimanın üstten görünümünün yakın çekimi
  • Üst panel açıkken Mobil klimanın üstten görünümünün yakın çekimi
  • Hortumla birlikte Mobil klimanın soldan görünümü
  • Hortumla birlikte Mobil klimanın sağdan görünümü
  • Hortumla birlikte Mobil klimanın soldan görünümü
  • Hortumla birlikte Mobil klimanın arkadan görünümü
8.530 BTU Mobil Klimanın önden görünümü
Üst panel açıkken Mobil klimanın önden görünümü
Mobil klimanın sağdan görünümü
Üst panel açıkken Mobil klimanın sağdan görünümü
Mobil klimanın soldan görünümü
Üst panel açıkken Mobil klimanın soldan görünümü
Mobil klimanın üstten görünümü
Üst panel açıkken Mobil klimanın üstten görünümü
Mobil klimanın üstten görünümünün yakın çekimi
Üst panel açıkken Mobil klimanın üstten görünümünün yakın çekimi
Hortumla birlikte Mobil klimanın soldan görünümü
Hortumla birlikte Mobil klimanın sağdan görünümü
Hortumla birlikte Mobil klimanın soldan görünümü
Hortumla birlikte Mobil klimanın arkadan görünümü

Temel Özellikler

  • Güçlü soğutma
  • Sessiz çalışma
  • 3’ü 1 Arada Çalışma
  • Uzaktan Kumanda
  • Otomatik temizleme
  • ThinQ™ (Wi-Fi)
Daha fazla

LG Mobil klima, kanepe ve bitki bulunan bir oturma odasını soğutuyor, güçlü ve gelişmiş soğutma gösteriliyor.

Serinliği koruyun

Gelişmiş teknolojimizin sunduğu güçlü soğutma deneyimini yaşayın, sıcak havalarda rahat edin.

Sessiz Çalışma

44 dB'e kadar(düşük modda) düşük ses seviyelerinde çalışarak gereksiz gürültüyü en aza indirir. Böylece neredeyse fark etmeyeceğiniz bir şekilde sorunsuzca çalışır.

Bir arabadan daha sessizce 44 dB seviyesinde çalışan LG mobil klima, huzurla uyuyan anne ve çocuğun yanında.

3'ü 1 Arada Çalışma¹

Yaşam tarzınıza uygun 3 çalışma modu

44 dB'e kadar(düşük modda) düşük ses seviyelerinde çalışarak gereksiz gürültüyü en aza indirir. Böylece neredeyse fark etmeyeceğiniz bir şekilde sorunsuzca çalışır.

Buz, rüzgar ve su görselleri ile soğutma, fan ve nem alma modlarının 3’ü 1 arada çalışmasını temsil eden çizim.

Kolay Kullanımlı Uzaktan Kumanda ve Kontrol Paneli

İster LED ekranlı kontrol paneli, ister tam özellikli uzaktan kumanda ile kolayca sıcaklık ayarları, fan hızı vb. fonsiyonları kullanın.

Mobil klima ve kontrol panelinin yakından görünümü

24 Saat Açma/Kapama zamanlayıcısı

Çalışma süresi 24 saate kadar ayarlanabilir, böylece klimanız planladığınız saatte kapanır.

Otomatik yeniden başlatma

Elektrik kesintisi durumunda üniteniz, elektrik geldikten sonra önceki çalışma modunda devam eder.

Otomatik Temizleme

Klima kullanımdan sonra kapatıldığında, kurutma fonksiyonu 10 dakika boyunca otomatik olarak çalışır.2)

Akıllı hava bakımı

Akıllı yaşam LG ThinQ™ ile başlar

Klimanızı kontrol edin ve kullanışlı LG ThinQ™ ile en son uyarıları alın3).

Sesli asistan ile basit kontrol

AI hoparlörünüze neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Sadece “Aç/kapat” demeniz yeterli, AI hoparlörünüz dinler, ardından klima yanıt verir.

Dilediğiniz yerden bağlanın ve kontrol edin

LG ThinQ™ ile klimanızla bağlantı kurun. Tek bir dokunuşla kolayca başlatın.

Verimli ürün kontrolü

LG ThinQ™ klimanızı izleyerek enerji kullanımını takip etmenize ve günlük kullanımı zahmetsizce yönetmenize yardımcı olur.

sesli kontrol simgesi
uzaktan kumanda simgesi
ürün kontrol simgesi
Sesli kontrole sahip ve AI hoparlöre bağlı LG kliması olan evden çalışan erkek.
Akıllı klimayı kontrol etmek, sıcaklığı ve nemi ayarlamak için akıllı telefonda LG ThinQ uygulamasını kullanan iki erkek.
kW Manager’a sahip LG ThinQ uygulamasıyla enerji kullanımını ve tüketim grafiklerini telefondan görüntüleyen kadın.
Sesli kontrole sahip ve AI hoparlöre bağlı LG kliması olan evden çalışan erkek.

Sesli asistan ile basit kontrol

AI hoparlörünüze neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Sadece “Aç/kapat” demeniz yeterli, AI hoparlörünüz dinler, ardından klima yanıt verir.

Akıllı klimayı kontrol etmek, sıcaklığı ve nemi ayarlamak için akıllı telefonda LG ThinQ uygulamasını kullanan iki erkek.

Dilediğiniz yerden bağlanın ve kontrol edin

LG ThinQ™ ile klimanızla bağlantı kurun. Tek bir dokunuşla kolayca başlatın.

kW Manager’a sahip LG ThinQ uygulamasıyla enerji kullanımını ve tüketim grafiklerini telefondan görüntüleyen kadın.

Verimli ürün kontrolü

LG ThinQ™ klimanızı izleyerek enerji kullanımını takip etmenize ve günlük kullanımı zahmetsizce yönetmenize yardımcı olur.

*Yukarıdaki görüntüler yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

*Kurulum ortamında ürüne ve bölgeye bağlı olarak farklılıklar olabilir, bu nedenle lütfen ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın ve kurulum standartlarına ve önlemlerine uyun.

 

1)3'ü 1 Arada Çalışma

-Ürünün kontrol panelinden mod değiştirilirken Soğutma, Nem Alma ve Fan modunu ifade eder.

 

2)Otomatik Temizleme

-Otomatik Temizleme, ürün ilk çalışması ile birlikte etkinleştirilir ve ek ayar gerekmeden kullanılabilir.

-Otomatik Temizlik, uzaktan kumanda veya ThinQ üzerinden açılabilir/kapatılabilir.

 

3)LG ThinQ

-LG SmartThinQ artık LG ThinQ olarak anılmaktadır.

-Klima Wi-Fi özelliğine sahiptir ve LG ThinQ uygulamasından ürün kaydı yapılması gerekir.

-Akıllı işlevler ve sesli asistan ürünü, ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Hizmetin kullanılırlığı konusunda yerel bayinize veya LG’ye danışın.

-LG ThinQ uygulamasından klimanızı kaydedip işlevlerini en iyi şekilde kullanabilmek için klimanızın evde Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

-ThinQ özelliğini kullanabilmeniz için Google Play Store veya Apple App Store’dan akıllı telefonunuza “LG ThinQ” uygulamasını yüklemeniz ve Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekir. Ayrıntılı talimatlar için uygulamanın yardım kısmına bakın.

-LG ThinQ uygulamasının bazı akıllı telefonlarda çalışmayabileceğini ve bazı işlevlerin ürüne ve ülkeye göre farklılık gösterebileceğini lütfen aklınızda bulundurun. Kullanmadan önce telefonunuzun özelliklerini kontrol edin (Android OS 7.0 veya üzeri, iOS 14.0 veya üzeri)

-Google ve Google Home, Google LLC’nin ticari markalarıdır.

-Amazon, Alexa, Echo ve diğer ilgili logolar ve diğer hareketli markalar, Amazon.com Inc.’in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

-Sesli kontrol özellikli akıllı hoparlör cihaza dahil değildir.

SSS

Q.

Mobil klimada hangi enerji verimliliği özelliklerini aramalıyım?

A.

Mobil klima satın alırken enerji verimliliği, göz önünde bulundurulması gereken önemli bir konudur. LG mobil klima yüksek EER (Enerji Verimliliği Oranı) derecelerine sahiptir, böylece daha düşük enerji tüketimi ve daha düşük elektrik faturaları sağlar. Zamanlayıcı, uyku modu ve enerji tasarrufu modu gibi özellikler, soğutmayı programınıza ve tercihlerinize göre yönetmenizi sağlar.

*Ürüne ve bölgeye bağlı olarak işlevlerde farklılıklar olabilir, bu nedenle satın almadan önce lütfen ürün özelliklerini kontrol edin.

Q.

Mobil klimayı kurmak kolay mıdır?

A.

Mobil klimanın kurulumu, özellikle LG’nin kullanıcı merkezli tasarımı sayesinde basit ve sorunsuzdur. LG mobil klimalar pencere adaptörleri, egzoz hortumları ve açık talimatlar dahil olmak üzere kapsamlı kurulum kitleri ile birlikte gelir. Kurulum genellikle egzoz hortumunun, ürünle birlikte verilen adaptörü kullanarak bir pencereye bağlanmasını, yerine sabitlenmesini ve ünitenin odaya yerleştirilmesini içerir.

*Ürüne ve bölgeye bağlı olarak kurulum kitinde sağlanan bileşenlerde farklılıklar olabilir, bu nedenle lütfen satın almadan önce ürün özelliklerini kontrol edin.

*Kullanıcının güvenliği ve ürünün doğru kurulumu için lütfen kurulumdan önce tüm gerekli ekipman ve prosedürlerin doğrulandığından emin olun. Ayrıntılı bilgi için ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın ve kurulum standartlarına ve önlemlerine uyun.

Q.

LG Mobil klimalar hangi akıllı özellikleri sunar?

A.

LG Mobil klimalar, LG ThinQ (Wi-Fi bağlantısı gerekir), sanal asistanlarla sesli kontrol uyumluluğu ve mobil uygulama entegrasyonu gibi akıllı teknolojilere sahiptir. Bu özellikler, klimanızı uzaktan kontrol ederek soğutma döngülerini planlamanıza ve akıllı telefonunuzdan enerji kullanımını izlemenize olanak tanır.

*Bu işlev yalnızca Wi-Fi bağlantısı gerektiren ürünlerde kullanılabilir. Ürüne ve bölgeye bağlı olarak işlevlerde farklılıklar olabilir, bu nedenle satın almadan önce lütfen ürün özelliklerini kontrol edin.

ÖZET

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BOYUTLAR

PA11WS

Tüm Özellikler

GENEL

  • HVAC Tipi

    C/O

  • Ürün Tipi

    Mobil

  • Product Type II

    Inverter

  • Ürün Ağırlığı(kg)

    30,0

  • Soğutma Kapasitesi Nominal/Min(W)

    2500 / 1400

  • Soğutma Kapasitesi Max(W)

    2600

  • Soğutma Güç Tüketimi Nominal/Min(W)

    805

  • Ürün Boyutları_GxYxD(mm)

    493x773x460

  • Ürün Ağırlığı(lb.)

    66,14

UYUMLULUK

  • Lansman Ayı (YYYY-AA)

    2025-06

  • Üretici (İthalatçı)

    LG Electronics

  • Ürün Model Kodu

    PA11WS.AWYAETK

  • Ürün Türü ve Model Adı

    PA11WS.AWYAETK

ENERJI TASARRUFU

  • Enerji Sınıfı

    A+

FILTRE

  • Alerji Filtresi

    Yok

  • Fine Dust Filtresi

    Yok

  • Ultra Fine Dust Filtresi

    Yok

HAVA TEMİZLEME

  • Ionizer(İyonlaştırıcı)

    Yok

  • Hava Temizleme Ekranı

    Yok

HİJYEN

  • Otomatik Temizleme

    Var

KOLAYLIK

  • Fan Modu

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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