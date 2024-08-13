*Yukarıdaki görüntüler yalnızca temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.

*Kurulum ortamında ürüne ve bölgeye bağlı olarak farklılıklar olabilir, bu nedenle lütfen ürünle birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın ve kurulum standartlarına ve önlemlerine uyun.

1)3'ü 1 Arada Çalışma

-Ürünün kontrol panelinden mod değiştirilirken Soğutma, Nem Alma ve Fan modunu ifade eder.

2)Otomatik Temizleme

-Otomatik Temizleme, ürün ilk çalışması ile birlikte etkinleştirilir ve ek ayar gerekmeden kullanılabilir.

-Otomatik Temizlik, uzaktan kumanda veya ThinQ üzerinden açılabilir/kapatılabilir.

3)LG ThinQ

-LG SmartThinQ artık LG ThinQ olarak anılmaktadır.

-Klima Wi-Fi özelliğine sahiptir ve LG ThinQ uygulamasından ürün kaydı yapılması gerekir.

-Akıllı işlevler ve sesli asistan ürünü, ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Hizmetin kullanılırlığı konusunda yerel bayinize veya LG’ye danışın.

-LG ThinQ uygulamasından klimanızı kaydedip işlevlerini en iyi şekilde kullanabilmek için klimanızın evde Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

-ThinQ özelliğini kullanabilmeniz için Google Play Store veya Apple App Store’dan akıllı telefonunuza “LG ThinQ” uygulamasını yüklemeniz ve Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekir. Ayrıntılı talimatlar için uygulamanın yardım kısmına bakın.

-LG ThinQ uygulamasının bazı akıllı telefonlarda çalışmayabileceğini ve bazı işlevlerin ürüne ve ülkeye göre farklılık gösterebileceğini lütfen aklınızda bulundurun. Kullanmadan önce telefonunuzun özelliklerini kontrol edin (Android OS 7.0 veya üzeri, iOS 14.0 veya üzeri)

-Google ve Google Home, Google LLC’nin ticari markalarıdır.

-Amazon, Alexa, Echo ve diğer ilgili logolar ve diğer hareketli markalar, Amazon.com Inc.’in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

-Sesli kontrol özellikli akıllı hoparlör cihaza dahil değildir.