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DUALCOOL PLUS Inverter Wi-Fi Akıllı Klima 12000 Btu Enerji A++ Duvar Tipi BEYAZ
Akıllı Kontrol, Daha Akıllı Yaşam
Her Yerden Bağlanın ve Kontrol Edin
Etkili Ürün Bakımı
*Google ve Google Home, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
**Amazon, Alexa, Echo ve ilgili tüm logolar ve hareketli markalar, Amazon.com, Inc veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
***LG SmartThinQ artık LG ThinQ olarak yeniden adlandırılmıştır.
****Akıllı özellikler ve ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Servis elverişliliği konusunda yerel satıcınıza veya LG'ye danışın
*LG kurum içi testine göre, LG DUAL Inverter klimanın ses düzeyi, 19 dBA'dan daha düşüktür. (Model - V10API)
*Ürün görseli sadece örnek amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
TUV onaylı
TUV, yeni modelin 4 yıl sonra standart modele kıyasla %42 daha yüksek soğutma performansına sahip olduğunu doğrulamıştır (Test koşulu: T3 durumu, Yeni model: I23TTB 14FPI* geniş panjur, Standart model: I23TTB 18FPI panjur). *FPI (İnç Başına Kanatçık): Bir inçteki kanatçık miktarı (1 inç = 2,54 cm)
Takibi Kolay Enerji Tüketimi
Çevre Dostu Soğutucu
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
GENEL
-
Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
837 x 308 x 189
-
Indoor Unit Weight(kg)
8,7
-
Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
717 x 483 x 230
-
Outdoor Unit Weight(kg)
25,1
-
Rated Input Voltage(V, Hz)
220-240, 50
-
Soğutucu Akışkan Tipi
R32
-
Kapasitesi (Btu/h)
12000 BTU/h
-
Cooling Capacity Max(W)
4040
-
Cooling Capacity Rated/Min(W)
3500 / 890
-
Heating Capacity Max(W)
5100
-
Heating Capacity Rated/Min(W)
4000 / 890
-
Model Serisi
DualCool Plus
NEM ALMA
-
Nem Alma
Var
TASARIM
-
Color(Body)
Beyaz
-
Color(Discharge)
Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (RAL 9001)
HAVA TEMİZLEME
-
İyonlaştırıcı
Yok
KOLAYLIK
-
ThinQ (Wi-fi)
Var
SOĞUTMA
-
4 Yönlü Hava Akışı
Var
HİJYEN
-
UVNano
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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