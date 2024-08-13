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DUALCOOL Inverter Klima 24000 Btu Enerji A++ Duvar Tipi BEYAZ
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

DUALCOOL Inverter Klima 24000 Btu Enerji A++ Duvar Tipi BEYAZ

Ürün Bilgi Formu
S24ETK

DUALCOOL Inverter Klima 24000 Btu Enerji A++ Duvar Tipi BEYAZ

Önden Görünüm

ÖZET

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BOYUTLAR

S24ETK
KAPASITE
24000 BTU/h
BOYUTLAR
İç - 998 x 345 x 210 | Dış - 870 × 650 × 330
Özellik
Split Klima
Kompresör
Dual Inverter Kompresör

Tüm Özellikler

GENEL

  • Soğutma Maks. (kW veya W)

    7420

  • Soğutma Min. (kW veya W)

    6600 / 900

  • Isıtma Maks. (kW veya W)

    8640

  • Isıtma Min. (kW veya W)

    7500 / 900

  • Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)

    998 x 345 x 210

  • Indoor Unit Weight(kg)

    12,3

  • Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)

    870 x 650 x 330

  • Outdoor Unit Weight(kg)

    46

  • Rated Input Voltage(V, Hz)

    220-240, 50

  • Soğutucu Akışkan Tipi

    R32

NEM ALMA

  • Nem Alma

    Var

TASARIM

  • Color(Body)

    Munsell 7.5PB 10/ 2 (RLA9016)

  • Color(Discharge)

    Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (RAL 9001)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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