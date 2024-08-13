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Deluxe 9K BTU
ÖZET
Tüm Özellikler
KAPASITE
-
Soğutma - Min/Nom/Maks. - W
890/2500/3700
-
Isıtma +7°C - Min/Nom/Maks. - W
890/3200/5000
-
Isıtma -7°C - Nominal - W
3200
TEMEL
-
LG Deluxe Serisi
Evet
GÜÇ GIRIŞI
-
Soğutma - Nominal - W
572
-
Isıtma +7°C - Nominal - W
711
EER
-
W/W
4,37
S.E.E.R.
-
S.E.E.R.
7,9
P DESIGN C
-
P design C - kW
2,5
COP
-
W/W
4,5
S.C.O.P.
-
S.C.O.P.
4,6
P DESIGN H
-
P design H - kW
2,8
ENERJI ETIKETI
-
Soğutma (A++ to E Scale)
A++
-
Isıtma (A++ to E Scale)
A++
YILLIK ENERJI TÜKETIMI
-
Soğutma - kWh
111
-
Isıtma - kWh
852
SES BASINCI
-
Soğutma - Uyku - dBA
19
-
Soğutma - Düşük - dBA
27
-
Soğutma - Orta - dBA
37
-
Soğutma - Yüksek - dBA
42
-
Isıtma - Düşük - dBA
27
-
Isıtma - Orta - dBA
37
-
Isıtma - Yüksek - dBA
42
SES GÜCÜ
-
Soğutma - Yüksek - dBA
60
HAVA DEBISI
-
Soğutma - Uyku - m3/dk
3,5
-
Soğutma - Düşük - m3/dk
5,5
-
Soğutma - Orta - m3/dk
9,0
-
Soğutma - Yüksek - m3/dk
11,0
-
Soğutma - Maks. (Güç) - m3/dk
13,0
-
Isıtma - Düşük - m3/dk
6,5
-
Isıtma - Orta - m3/dk
9,0
-
Isıtma - Yüksek - m3/dk
11,0
NEM GIDERME ORANI
-
l/h
1.1
ÇALIŞMA AKIMI
-
Soğutma - Nominal - A
2,5
-
Soğutma - Maks. - A
6,0
-
Isıtma - Nominal - A
3,2
-
Isıtma - Maks. - A
7,0
BAŞLAMA AKIMI
-
Soğutma - Nominal - A
2,5
-
Isıtma - Nominal - A
3,2
GÜÇ KAYNAĞI
-
Ø/V/Hz
1 / 220 - 240 / 50
DEVRE KESICI
-
Devre Kesici - A
15
GÜÇ KAYNAĞI KABLOSU
-
Güç Kaynağı Kablosu - N x mm²
3*1.0
ELEKTRIK VE TRANSMISYON KABLOSU
-
Elektrik ve Transmisyon Kablosu - N x mm²
4*1.0 (Topraklama dahil)
BOYUT
-
İç Ünite - mm
837*308*189
-
Dış Ünite - mm
770*545*288
NET AĞIRLIK
-
Kg
9,1
FAN MOTOR GÜCÜ
-
Fan Motor Gücü - W
30
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
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