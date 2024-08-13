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Duvar Tipi Inverter 12000 Btu Plus Serisi A++ Split Klima
Duvar Tipi Inverter 12000 Btu Plus Serisi A++ Split Klima
ÖZET
Tüm Özellikler
TEMEL
-
LG Dual Plus Serisi
Evet
KAPASITE
-
Soğutma - Min/Nom/Maks. - W
890/3500/4040
-
Isıtma +7°C - Min/Nom/Maks. - W
890/4000/5100
-
Isıtma -7°C - Nominal - W
3000
GÜÇ GIRIŞI
-
Soğutma - Nominal - W
1080
-
Isıtma +7°C - Nominal - W
1050
EER
-
W/W
3,24
S.E.E.R.
-
S.E.E.R.
6,6
P DESIGN C
-
P design C - kW
3,5
COP
-
W/W
3,81
S.C.O.P.
-
S.C.O.P.
4,0
P DESIGN H
-
P design H - kW
2,5
ENERJI ETIKETI
-
Soğutma (A++ to E Scale)
A++
-
Isıtma (A++ to E Scale)
A+
YILLIK ENERJI TÜKETIMI
-
Soğutma - kWh
186
-
Isıtma - kWh
875
SES BASINCI
-
Soğutma - Uyku - dBA
19
-
Soğutma - Düşük - dBA
27
-
Soğutma - Orta - dBA
35
-
Soğutma - Yüksek - dBA
41
-
Isıtma - Düşük - dBA
27
-
Isıtma - Orta - dBA
35
-
Isıtma - Yüksek - dBA
41
SES GÜCÜ
-
Soğutma - Yüksek - dBA
59
HAVA DEBISI
-
Soğutma - Uyku - m3/dk
3,0
-
Soğutma - Düşük - m3/dk
4,2
-
Soğutma - Orta - m3/dk
7,5
-
Soğutma - Yüksek - m3/dk
10,0
-
Soğutma - Maks. (Güç) - m3/dk
12,5
-
Isıtma - Düşük - m3/dk
5,6
-
Isıtma - Orta - m3/dk
7,2
-
Isıtma - Yüksek - m3/dk
10,0
NEM GIDERME ORANI
-
l/h
1,3
ÇALIŞMA AKIMI
-
Soğutma - Nominal - A
4,7
-
Soğutma - Maks. - A
6,0
-
Isıtma - Nominal - A
4,7
-
Isıtma - Maks. - A
7,0
BAŞLAMA AKIMI
-
Soğutma - Nominal - A
4,7
-
Isıtma - Nominal - A
4,7
GÜÇ KAYNAĞI
-
Ø/V/Hz
1 / 220 - 240 / 50
DEVRE KESICI
-
Devre Kesici - A
15
GÜÇ KAYNAĞI KABLOSU
-
Güç Kaynağı Kablosu - N x mm²
3*1.0
ELEKTRIK VE TRANSMISYON KABLOSU
-
Elektrik ve Transmisyon Kablosu - N x mm²
4*1.0 (Topraklama dahil)
BOYUT
-
İç Ünite - mm
837*308*189
-
Dış Ünite - mm
717*483*230
NET AĞIRLIK
-
Kg
8,7
FAN MOTOR GÜCÜ
-
Fan Motor Gücü - W
30
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
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