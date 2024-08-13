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Duvar Tipi Inverter 12000 Btu Plus Serisi A++ Split Klima

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Duvar Tipi Inverter 12000 Btu Plus Serisi A++ Split Klima

S3-M12JA2FA

Duvar Tipi Inverter 12000 Btu Plus Serisi A++ Split Klima

ÖZET

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KAPASITE
12000 BTU/h
BOYUTLAR
İç - 837 x 308 x 189 | Dış - 717 x 483 x 230
Özellik
Split Klima
Kompresör
Dual Inverter Kompresör

Tüm Özellikler

TEMEL

  • LG Dual Plus Serisi

    Evet

KAPASITE

  • Soğutma - Min/Nom/Maks. - W

    890/3500/4040

  • Isıtma +7°C - Min/Nom/Maks. - W

    890/4000/5100

  • Isıtma -7°C - Nominal - W

    3000

GÜÇ GIRIŞI

  • Soğutma - Nominal - W

    1080

  • Isıtma +7°C - Nominal - W

    1050

EER

  • W/W

    3,24

S.E.E.R.

  • S.E.E.R.

    6,6

P DESIGN C

  • P design C - kW

    3,5

COP

  • W/W

    3,81

S.C.O.P.

  • S.C.O.P.

    4,0

P DESIGN H

  • P design H - kW

    2,5

ENERJI ETIKETI

  • Soğutma (A++ to E Scale)

    A++

  • Isıtma (A++ to E Scale)

    A+

YILLIK ENERJI TÜKETIMI

  • Soğutma - kWh

    186

  • Isıtma - kWh

    875

SES BASINCI

  • Soğutma - Uyku - dBA

    19

  • Soğutma - Düşük - dBA

    27

  • Soğutma - Orta - dBA

    35

  • Soğutma - Yüksek - dBA

    41

  • Isıtma - Düşük - dBA

    27

  • Isıtma - Orta - dBA

    35

  • Isıtma - Yüksek - dBA

    41

SES GÜCÜ

  • Soğutma - Yüksek - dBA

    59

HAVA DEBISI

  • Soğutma - Uyku - m3/dk

    3,0

  • Soğutma - Düşük - m3/dk

    4,2

  • Soğutma - Orta - m3/dk

    7,5

  • Soğutma - Yüksek - m3/dk

    10,0

  • Soğutma - Maks. (Güç) - m3/dk

    12,5

  • Isıtma - Düşük - m3/dk

    5,6

  • Isıtma - Orta - m3/dk

    7,2

  • Isıtma - Yüksek - m3/dk

    10,0

NEM GIDERME ORANI

  • l/h

    1,3

ÇALIŞMA AKIMI

  • Soğutma - Nominal - A

    4,7

  • Soğutma - Maks. - A

    6,0

  • Isıtma - Nominal - A

    4,7

  • Isıtma - Maks. - A

    7,0

BAŞLAMA AKIMI

  • Soğutma - Nominal - A

    4,7

  • Isıtma - Nominal - A

    4,7

GÜÇ KAYNAĞI

  • Ø/V/Hz

    1 / 220 - 240 / 50

DEVRE KESICI

  • Devre Kesici - A

    15

GÜÇ KAYNAĞI KABLOSU

  • Güç Kaynağı Kablosu - N x mm²

    3*1.0

ELEKTRIK VE TRANSMISYON KABLOSU

  • Elektrik ve Transmisyon Kablosu - N x mm²

    4*1.0 (Topraklama dahil)

BOYUT

  • İç Ünite - mm

    837*308*189

  • Dış Ünite - mm

    717*483*230

NET AĞIRLIK

  • Kg

    8,7

FAN MOTOR GÜCÜ

  • Fan Motor Gücü - W

    30

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları