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Duvar Tipi Inverter 18000 Btu Artcool Serisi A++ Split Klima
Duvar Tipi Inverter 18000 Btu Artcool Serisi A++ Split Klima
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
GENEL
-
ARTCOOL
Var
KAPASITE
-
Soğutma - Min/Nom/Mks. - W
900/5000/5500
-
Isıtma +7°C - Min/Nom/Mks. - W
900/5800/6400
-
Isıtma -7°C - Nominal - W
4200
GÜÇ GIRIŞI
-
Soğutma - Nominal - W
1562
-
Isıtma +7°C - Nominal - W
1611
EER
-
W/W
3.20
S.E.E.R.
-
S.E.E.R.
7.0
P DESIGN C
-
P design C - kW
5.0
COP
-
W/W
3.60
S.C.O.P.
-
S.C.O.P.
4.3
P DESIGN H
-
P design H - kW
3.9
ENERJI ETIKETI
-
Soğutma (A++ to E Scale)
A++
-
Isıtma (A++ to E Scale)
A+
YILLIK ENERJI TÜKETIMI
-
Soğutma - kWh
250
-
Isıtma - kWh
1270
SES BASINCI
-
Soğutma - Uyku - dBA
31
-
Soğutma - Düşük - dBA
34
-
Soğutma - Orta - dBA
39
-
Soğutma - Yüksek - dBA
44
-
Isıtma - Düşük - dBA
34
-
Isıtma - Orta - dBA
39
-
Isıtma - Yüksek - dBA
44
SES GÜCÜ
-
Soğutma - Yüksek - dBA
60
HAVA DEBISI
-
Soğutma - Uyku - m3/dk
8.0
-
Soğutma - Düşük - m3/dk
10.5
-
Soğutma - Orta - m3/dk
13.0
-
Soğutma - Yüksek - m3/dk
14.5
-
Soğutma - Maks. (Güç) - m3/dk
15.5
-
Isıtma - Düşük - m3/dk
11.0
-
Isıtma - Orta - m3/dk
13.5
-
Isıtma - Yüksek - m3/dk
16.0
NEM GIDERME ORANI
-
l/h
1.8
ÇALIŞMA AKIMI
-
Soğutma - Nominal - A
6.9
-
Soğutma - Maks. - A
9.0
-
Isıtma - Nominal - A
7.1
-
Isıtma - Maks. - A
9.5
BAŞLAMA AKIMI
-
Soğutma - Nominal - A
6.9
-
Isıtma - Nominal - A
7.1
GÜÇ KAYNAĞI
-
Güç Kaynağı - Ø/V/Hz
1/220-240/50
DEVRE KESICI
-
Devre Kesici - A
20
GÜÇ KAYNAĞI KABLOSU
-
Güç Kaynağı Kablosu - N x mm²
3 x 1.5
ELEKTRIK VE TRANSMISYON KABLOSU
-
Elektrik ve Transmisyon Kablosu - N x mm²
4 x 1.0 (Topraklama dahil)
BOYUT
-
Boyut - mm
998 X 345 X 212
-
Dış Ünite - mm
770 x 288 x 545
NET AĞIRLIK
-
Net Ağırlık - kg
11.9
-
Dış Ünite - kg
34.1
FAN MOTOR GÜCÜ
-
Fan Motor Gücü - W
30
ÇALIŞMA ARALIĞI
-
Soğutma - Min~Maks. - °CDB
-15 ~ 48
-
Isıtma - Min~Maks. - °CDB
-10 ~ 24
BORULAMA
-
Uzunluk (Dış Ü/İç Ü) - Min - m
3
-
Uzunluk (Dış Ü/İç Ü) - Maks. - m
20
-
Kot Farkı (Dış Ü/İç Ü) - Maks. - m
10
BORULAMA BAĞLANTISI
-
Sıvı - OD (Dış) - mm
6.35
-
Sıvı - OD (Dış) - inç
(1/4)
-
Gaz - OD (Dış) - mm
12.7
-
Gaz - OD (Dış) - inç
(1/2)
-
Drenaj - OD (Dış) - mm
21.5
-
Drenaj - OD (Dış) - inç
0.85
SOĞUTUCU AKIŞKAN
-
Type
R32
-
Soğutucu Akışkan Dolumu (7.5m’de) - g
1000
-
Soğutucu Akışkan Dolumu (7.5m’de) - t-CO2 eq
0.68
-
Ek Soğutucu Akışkan Dolumu - g/m
20
-
GWP
675
KOMPRESÖR TIPI
-
Kompresör Tipi
Twin Rotary
SEGMENT
-
Segment
Premium Segment
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