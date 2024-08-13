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A++ Dual Plus Serisi 24K Btu Split Klima DUAL Inverter Kompresör
A++ Dual Plus Serisi 24K Btu Split Klima DUAL Inverter Kompresör
ÖZET
Tüm Özellikler
KAPASITE
-
Soğutma - Min/Nom/Max - W
900/6600/7420
-
Isıtma +7°C - Min/Nom/Max - W
900/7500/6400
-
Isıtma -7°C - Nominal - W
6000
GÜÇ GIRIŞI
-
Soğutma - Nominal - W
2164
-
Isıtma +7°C - Nominal - W
2238
EER
-
W/W
3.05
S.E.E.R.
-
S.E.E.R.
6.9
P DESIGN C
-
P design C - kW
6.6
COP
-
W/W
3.35
S.C.O.P.
-
S.C.O.P.
4.3
P DESIGN H
-
P design H - kW
5.0
ENERJI ETIKETI
-
Soğutma
A++
-
Isıtma
A+
YILLIK ENERJI TÜKETIMI
-
Soğutma - kWh
335
-
Isıtma - kWh
1628
SES BASINCI
-
İç Ünite - Soğutma - Uyku - dBA
31
-
İç Ünite - Soğutma - Düşük - dBA
34
-
İç Ünite - Soğutma - Orta - dBA
42
-
İç Ünite - Soğutma - Yüksek - dBA
47
-
İç Ünite - Isıtma - Düşük - dBA
34
-
İç Ünite - Isıtma - Orta - dBA
42
-
İç Ünite - Isıtma - Yüksek - dBA
47
-
Dış Ünite - Soğutma - Yüksek - dBA
54
-
Dış Ünite - Isıtma - Yüksek - dBA
57
SES GÜCÜ
-
İç Ünite - Soğutma - Yüksek - dBA
65
-
Dış Ünite - Soğutma - Yüksek - dBA
70
HAVA DEBISI
-
İç Ünite - Soğutma - Uyku - ㎥/min
8.0
-
İç Ünite - Soğutma - Düşük - ㎥/min
10.5
-
İç Ünite - Soğutma - Orta - ㎥/min
13.1
-
İç Ünite - Soğutma - Yüksek - ㎥/min
16.1
-
İç Ünite - Soğutma - Max (Güç) - ㎥/min
18.3
-
İç Ünite - Isıtma - Düşük - ㎥/min
11.0
-
İç Ünite - Isıtma - Orta - ㎥/min
14.3
-
İç Ünite - Isıtma - Yüksek - ㎥/min
17.6
NEM GIDERME ORANI
-
l/h
2.5
ÇALIŞMA AKIMI
-
Soğutma - Nominal - A
9.8
-
Soğutma - Max - A
14.0
-
Isıtma - Nominal - A
10.0
-
Isıtma - Max - A
14.0
BAŞLAMA AKIMI
-
Soğutma - Nominal - A
9.8
-
Isıtma - Nominal - A
10.0
GÜÇ KAYNAĞI
-
Ø/V/Hz
1/220-240/50
DEVRE KESICI
-
Devre Kesici - A
25
GÜÇ KAYNAĞI KABLOSU
-
Güç Kaynağı Kablosu - N x mm²
3 x 2.5
GÜÇ & TRANSMISYON KABLOSU
-
Güç & Transmisyon Kablosu - N x mm²
4 x 1.0 (Topraklama Dahil)
BOYUT
-
İç Ünite - mm
998 x 345 x 210
-
Dış Ünite - mm
870 x 655 x 320
NET AĞIRLIK
-
İç Ünite - kg
12.7
-
Dış Ünite - kg
46
FAN MOTOR GÜCÜ
-
İç Ünite - W
58
-
Dış Ünite - W
85
ÇALIŞMA ARALIĞI
-
Soğutma - Min~Max - °CDB
-15~48
-
Isıtma - Min~Max - °CDB
-10~24
BORULAMA
-
Uzunluk (Dış Ü./İç Ü.) - Min - m
3
-
Uzunluk (Dış Ü./İç Ü.) - Max - m
30
-
Kot Farkı (Dış Ü./İç Ü.) - Max - m
15
BORULAMA BAĞLANTISI
-
Sıvı - OD (Dış) - mm
6.35
-
Sıvı - OD (Dış) - inch
(1/4)
-
Gaz - OD (Dış) - mm
15.88
-
Gaz - OD (Dış) - inch
(5/8)
-
Drenaj - OD (Dış) - mm
21.5
-
Drenaj - OD (Dış) - inch
0.85
SOĞUTUCU AKIŞKAN
-
Tip
R32
-
Soğutucu Akışkan Dolumu (7.5m’de) - g
1100
-
Soğutucu Akışkan Dolumu (7.5m’de) - t-CO2 eq
0.74
-
Ek Soğutucu Akışkan Dolumu - g/m
20
-
GWP
675
KOMPRESÖR TIPI
-
Kompresör Tipi
Twin Rotary
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