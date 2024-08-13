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A++ Dual Plus Serisi 24K Btu Split Klima DUAL Inverter Kompresör

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

A++ Dual Plus Serisi 24K Btu Split Klima DUAL Inverter Kompresör

S3-M24K22FA

A++ Dual Plus Serisi 24K Btu Split Klima DUAL Inverter Kompresör

M24K22FA

ÖZET

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KAPASITE
24000 BTU/h
BOYUTLAR
İç - 998 x 345 x 210 | Dış - 870 x 650 x 330
Özellik
Split Klima
Kompresör
Dual Inverter Kompresör

Tüm Özellikler

KAPASITE

  • Soğutma - Min/Nom/Max - W

    900/6600/7420

  • Isıtma +7°C - Min/Nom/Max - W

    900/7500/6400

  • Isıtma -7°C - Nominal - W

    6000

GÜÇ GIRIŞI

  • Soğutma - Nominal - W

    2164

  • Isıtma +7°C - Nominal - W

    2238

EER

  • W/W

    3.05

S.E.E.R.

  • S.E.E.R.

    6.9

P DESIGN C

  • P design C - kW

    6.6

COP

  • W/W

    3.35

S.C.O.P.

  • S.C.O.P.

    4.3

P DESIGN H

  • P design H - kW

    5.0

ENERJI ETIKETI

  • Soğutma

    A++

  • Isıtma

    A+

YILLIK ENERJI TÜKETIMI

  • Soğutma - kWh

    335

  • Isıtma - kWh

    1628

SES BASINCI

  • İç Ünite - Soğutma - Uyku - dBA

    31

  • İç Ünite - Soğutma - Düşük - dBA

    34

  • İç Ünite - Soğutma - Orta - dBA

    42

  • İç Ünite - Soğutma - Yüksek - dBA

    47

  • İç Ünite - Isıtma - Düşük - dBA

    34

  • İç Ünite - Isıtma - Orta - dBA

    42

  • İç Ünite - Isıtma - Yüksek - dBA

    47

  • Dış Ünite - Soğutma - Yüksek - dBA

    54

  • Dış Ünite - Isıtma - Yüksek - dBA

    57

SES GÜCÜ

  • İç Ünite - Soğutma - Yüksek - dBA

    65

  • Dış Ünite - Soğutma - Yüksek - dBA

    70

HAVA DEBISI

  • İç Ünite - Soğutma - Uyku - ㎥/min

    8.0

  • İç Ünite - Soğutma - Düşük - ㎥/min

    10.5

  • İç Ünite - Soğutma - Orta - ㎥/min

    13.1

  • İç Ünite - Soğutma - Yüksek - ㎥/min

    16.1

  • İç Ünite - Soğutma - Max (Güç) - ㎥/min

    18.3

  • İç Ünite - Isıtma - Düşük - ㎥/min

    11.0

  • İç Ünite - Isıtma - Orta - ㎥/min

    14.3

  • İç Ünite - Isıtma - Yüksek - ㎥/min

    17.6

NEM GIDERME ORANI

  • l/h

    2.5

ÇALIŞMA AKIMI

  • Soğutma - Nominal - A

    9.8

  • Soğutma - Max - A

    14.0

  • Isıtma - Nominal - A

    10.0

  • Isıtma - Max - A

    14.0

BAŞLAMA AKIMI

  • Soğutma - Nominal - A

    9.8

  • Isıtma - Nominal - A

    10.0

GÜÇ KAYNAĞI

  • Ø/V/Hz

    1/220-240/50

DEVRE KESICI

  • Devre Kesici - A

    25

GÜÇ KAYNAĞI KABLOSU

  • Güç Kaynağı Kablosu - N x mm²

    3 x 2.5

GÜÇ & TRANSMISYON KABLOSU

  • Güç & Transmisyon Kablosu - N x mm²

    4 x 1.0 (Topraklama Dahil)

BOYUT

  • İç Ünite - mm

    998 x 345 x 210

  • Dış Ünite - mm

    870 x 655 x 320

NET AĞIRLIK

  • İç Ünite - kg

    12.7

  • Dış Ünite - kg

    46

FAN MOTOR GÜCÜ

  • İç Ünite - W

    58

  • Dış Ünite - W

    85

ÇALIŞMA ARALIĞI

  • Soğutma - Min~Max - °CDB

    -15~48

  • Isıtma - Min~Max - °CDB

    -10~24

BORULAMA

  • Uzunluk (Dış Ü./İç Ü.) - Min - m

    3

  • Uzunluk (Dış Ü./İç Ü.) - Max - m

    30

  • Kot Farkı (Dış Ü./İç Ü.) - Max - m

    15

BORULAMA BAĞLANTISI

  • Sıvı - OD (Dış) - mm

    6.35

  • Sıvı - OD (Dış) - inch

    (1/4)

  • Gaz - OD (Dış) - mm

    15.88

  • Gaz - OD (Dış) - inch

    (5/8)

  • Drenaj - OD (Dış) - mm

    21.5

  • Drenaj - OD (Dış) - inch

    0.85

SOĞUTUCU AKIŞKAN

  • Tip

    R32

  • Soğutucu Akışkan Dolumu (7.5m’de) - g

    1100

  • Soğutucu Akışkan Dolumu (7.5m’de) - t-CO2 eq

    0.74

  • Ek Soğutucu Akışkan Dolumu - g/m

    20

  • GWP

    675

KOMPRESÖR TIPI

  • Kompresör Tipi

    Twin Rotary

Müşteri Yorumları