2021’de Hayatımızda Olacak Teknolojiler





2021’de Takip Edilmesi Gereken 5 Teknolojik Anahtar Kelime

2020 pandeminin gölgesinde, çoğunlukla evlerde ve izole şekilde geçse de, teknolojik gelişmeler hız kesmedi ve fiziki olarak yavaşlayan hayatımızı dinamik tutmayı başardı. Görünen o ki, artık tüketiciler yeni teknolojilerle daha fazla içli dışlı olacak ve bu teknolojileri günlük hayatlarında kullanmaları kaçınılmaz olacak. LG, yapay zekadan robotiğe, mobiliteye kadar 2021 yılında öne çıkacak teknolojileri ve bu teknolojilerle ilgili bilinmesi gerekenleri derledi.

Tüm dünya uzun süredir pandemi ile mücadele ederken, insanlık bu süreçte yeni düzene uyum sağlamak için önemli değişikliklerle karşılaşıyor. Bu değişikliklerin getirdiği zorlu koşulları daha kolay atlatmak için insanlar da her zamankinden daha çok teknolojiye güvenmeye başladı. Gelişmeye ve ilerlemeye sürekli devam eden teknoloji, pandemi ile birlikte evrimini hızlandırdı. LG, bu evrimi daha yakından incelemek üzere, önde gelen araştırma kurumlarının trend raporlarından derlenen örneklerle, 2021 yılında teknoloji alanında hayatımızı büyük ölçüde etkileyecek konuları önemli beş anahtar kelimesi üzerinden düzenledi. İşte 2021 yılının teknoloji alanında yakından takip edilmesi gereken anahtar kelimeleri…

Yapay Zeka: Yaşama Yeni Bir Bakış Açısı

Yapay zeka, kısa bir süre içinde hayal gücünden gerçeğe dönüştü ve hayatımızın rutinine karışmaya başladı bile. LG de yapay zeka ile daha iyi bir gelecek hedefi doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor, insan merkezli tasarıma odaklanırken yapay zekanın getirdiklerinden faydalanıyor. Bu doğrultuda da, geçen ay, tüketici yapay zekasındaki ilerlemeler alanında ortak bir tanım önermek amacıyla ‘Yapay Zeka Deneyimi Çerçevesinin Seviyeleri’ üzerine inşa edilen dijital bir rapor olan AIX Exchange'i açıkladı.

Sosyal mesafe uygulamaları yeni normalimiz olurken, çevrimiçi “sanal” etkinlikler daha yaygın hale gelmeye başladı. Bu trendle birlikte, bu yıl ilk kez tamamen dijital olarak düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES etkinliğinde; LG sanal sahnesinde yeni ürünlerini tanıtmak için sanal bir fenomenin yardımına başvurdu. Bu etkinliğin, video oyunları ve Hollywood dışında hem sektörün hem de halkın sanal insan kavramına ısınmakta olduğunun bir işareti olarak ifade edildi.

Gerçekliğin şekli değişiyor

Dünyanın önde gelen araştırma şirketleri arasında yer alan PwC’nin “Görmek İnanmaktır” adlı raporunda, 2019’da pazar payı 46.4 milyar Dolar olan Arıtırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) ’in, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 1,5 trilyon Dolar ekleme potansiyeline sahip olduğunu tahmin ediyor.1

Robotik: Geleceği Yaşayın

Robotlar ve yapay zeka uzak bir gelecek gibi görünse de, bu tür teknolojiler bir süredir hayatımızda rol almaya başladı bile. Uluslararası Robotik Federasyonu IFR’nin açıklamasına göre; ticari robot pazarı dünya çapında 11.2 milyar Dolara ulaştı ve son krizin etkisiyle pazar payını ve önemini daha da artırması bekleniyor.2 LG, pandemi öncesinde de robotik alanında, GuideBot, ServeBot, ChefBot, BaristaBot ve en son olarak, dezenfekte ve hijyen sağlamak için UV Robot da dahil olmak üzere kendi LG CLOI Robots serisinde yatırım ve çalışmaları gerçekleştiriyordu.

Hijyen: Sağlıklı Kalın, Dikkatli Yaşayın

Sağlıklı kalmak, hem evin içinde hem de dışında iyi hijyen uygulamalarıyla doğru orantılı. Dünyanın her yerindeki tüketicilerin ihtiyaçlarına her zaman yanıt veren LG, hijyeni artırmak ve halk sağlığını korumak için tasarlanmış ürünler ve teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Evdeki Evrim: Çalışmanın Tadını Çıkarın

PwC'ye göre, işverenlerin yüzde 80'inden fazlası uzaktan çalışmaya geçişin başarılı olduğunu söyledi.3 İş, yaşam ve eğlence arasındaki çizgilerin bulanıklaşması ile tüketiciler, durumdan en iyi şekilde yararlanmaya hevesli. LG ürünleri bireyler ve aileler için daha iyi bir yaşam sunuyor, üretkenliği artıran ve ev için hepsi bir arada çözümleriyle günümüz ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.

Mobilite: Sürüş Deneyiminiz Dönüşüyor

Otomotiv endüstrisi, 5G'nin öncülük ettiği bağlantıdaki gelişmelerle elektrikli otomobiller, otonom sürüş ve otomotivle ilgili sürüş deneyimini dönüştürmenin yeni bir aşamasına girecek.4 Bu amaçla LG, Magna International ile araç elektrifikasyonunda küresel geçişe liderlik etmek üzere bir ortak girişim başlatacak. LG ayrıca aracı hem ev hem de ofis ile bağlantı kurmasını sağlayacak webOS Auto ile araç içi deneyimini yeniden tasarlayarak bulut tabanlı bir mobilite ekosistemi sunmaya hazırlanıyor.

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